Los seguidores socialistas instan al primer ministro español a quedarse – Por Reuters

MADRID (Reuters) – Miles de simpatizantes del Partido Socialista viajaron desde toda España para asistir a una manifestación en Madrid el sábado para pedir al Primer Ministro Pedro Sánchez que se mantenga en el cargo, después de que sorprendiera al país esta semana al decir que podría renunciar al cargo de primer ministro. Sanchez dijo el miércoles que se alejaría "por unos días" para decidir si quiere seguir liderando el gobierno después de que un tribunal iniciara una investigación por corrupción empresarial sobre los tratos privados de su esposa. Dijo que esto formaba parte de una campaña sostenida de difamación en su contra y contra su familia por parte de sus oponentes políticos. Sanchez niega las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez, y dijo que anunciará su decisión sobre su futuro el lunes. "Primer Ministro, quédate, Pedro, quédate. Estamos contigo," dijo María Jesús Montero, Vicepresidenta y Ministra de Hacienda, en una reunión del comité federal del Partido Socialista en su sede de Madrid. En el exterior, simpatizantes eufóricos llenaron las calles y reproducieron canciones pop populares instando a Sanchez a quedarse, muchos agitando banderas o con sus caras pintadas. Según el gobierno español, alrededor de 12,500 simpatizantes se unieron a la manifestación. "Espero que continúe, porque España tiene que seguir con él. Si no, me asusta. Tenemos miedo de lo que podría pasar," dijo Leonor Romero, de 56 años, concejala de Huelva, en el sur de España, a Reuters. "Debe continuar. Creo que no va a renunciar. Nos dejará huérfanos," dijo Jose Luis Trigo, de 74 años, un pensionista. Los partidos de la oposición han condenado la decisión de Sánchez. "Pido a todos los ciudadanos que no se dejen engañar. España no tiene un problema, el que tiene un problema judicial es Sánchez, su gobierno, su partido y su círculo. Que lo resuelvan," dijo Alberto Núñez Feijoo, líder del conservador Partido Popular (PP) de la oposición. Una encuesta realizada para el PP por la empresa encuestadora Sigmados, encontró que el 54.1% creía que el período de reflexión de Sánchez era una "estrategia política" para ganar apoyo antes de las elecciones catalanas el 12 de mayo y las elecciones al Parlamento Europeo en junio. El 56.4% de las 1,527 personas encuestadas dijeron que creían que Sánchez no renunciará el lunes, mientras que el 21.2% dijo que creía que el primer ministro presentaría una moción de confianza en el parlamento. La fiscalía de Madrid dijo el jueves que estaba apelando la decisión del miércoles de un tribunal de la ciudad de investigar la denuncia privada presentada por un grupo activista vinculado a la extrema derecha contra Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción empresarial. Sánchez llegó al poder en 2018.