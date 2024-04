El super PAC de Trump ha ayudado a pagar sus facturas legales. Eso podría terminar pronto.

Un PAC controlado por el expresidente Donald Trump que ha dedicado decenas de millones de dólares a sus propias y a las facturas legales de sus aliados podría estar quedándose sin efectivo después de gastar casi $3.7 millones en honorarios legales en marzo.

Save America, el PAC de liderazgo de Trump, ha gastado un total de $59.5 millones en consultoría legal desde el comienzo de 2023. También incurrió en una deuda legal nueva de $886,000 en marzo, según un informe presentado en la Comisión Federal Electoral el pasado sábado. Más de $1.1 millones de sus gastos de marzo se destinaron a dos firmas que representan a Trump en su juicio de dinero secreto en Nueva York.

El total gastado en gastos legales para Save America fue casi igual al comité de campaña de Trump en el mes de marzo, destacando cómo los problemas legales han absorbido el efectivo de su operación política. El comité de campaña oficial de Trump gastó poco más de $3.7 millones en marzo, con los gastos de viaje, seguidos por la nómina, ocupando sus mayores categorías de gasto.

Esa cantidad es minúscula en comparación con los más de $29 millones que la campaña del presidente Joe Biden gastó en marzo, con el mandatario lanzando una importante campaña publicitaria.

Save America, el PAC de liderazgo de Trump, pudo mantenerse en positivo en marzo gracias a otro reembolso de $5 millones en marzo por parte de Make America Great Again Inc., el super PAC que respalda a Trump. El super PAC ha transferido $5 millones al PAC de liderazgo cada mes desde julio pasado, con transferencias menos regulares antes de entonces.

El PAC de liderazgo inicialmente financió al super PAC con $60 millones antes de anunciar su candidatura. Ahora, MAGA Inc. solo puede enviar $2.75 millones más de vuelta a Save America, planteando preguntas sobre si Save America seguirá siendo el vehículo para financiar facturas legales en varios casos vinculados a Trump.

El PAC de liderazgo tenía poco más de $4 millones en efectivo al final de marzo. Todavía puede recaudar fondos de donantes y previamente ha recibido dinero a través de uno de los comités de recaudación de fondos conjuntos de Trump, aunque tales transferencias han sido raras en los últimos meses. Esa fuente puede ser aún más cerrada en el futuro: Desde el comienzo de abril, Trump ha estado enviando principalmente correos electrónicos de recaudación de fondos en nombre de un nuevo comité de recaudación de fondos conjunto, Trump National Committee, que recauda fondos solo para su campaña y el Comité Nacional Republicano.

El RNC reportó su mejor mes de recaudación de fondos hasta ahora en marzo, con $20 millones recaudados, aproximadamente la mitad de los cuales llegaron a través de otro comité de recaudación de fondos conjunto vinculado a Trump. Sin embargo, el comité del partido gastó $10 millones, lo que le dejó con $21 millones en efectivo disponible, menos de la mitad de los $45 millones que el Comité Nacional Demócrata informó tener en el banco a finales de marzo.

Entre los gastos de marzo del RNC se encuentran los $118,000 pagados a la ex presidenta Ronna McDaniel el 6 de marzo, dos días antes de que ella dejara el comité. Representantes de McDaniel y del RNC no devolvieron de inmediato una solicitud de comentario sobre el pago.

MAGA Inc., el super PAC pro-Trump que ha estado financiando a Save America, siguió acumulando efectivo en marzo, con $14 millones recaudados liderados por donaciones masivas de donantes republicanos familiares. Linda McMahon, la ex CEO de la WWE que dirigió la Administración de Pequeñas Empresas bajo Trump, dio $5 millones al super PAC, mientras que el magnate de bienes raíces de Nevada Robert Bigelow dio más de $4 millones. La mayor parte de esos fondos no pueden ir a Save America, ya que MAGA Inc. está limitado en lo que puede transferir basado en lo que Save America le dio previamente al super PAC durante el ciclo electoral de 2022.

Alex Isenstadt fue un contribuyente a este reporte.

