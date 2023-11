Los niños ucranianos con necesidades especiales sufren la “enorme presión” de la guerra.

Maksym, de 13 años, necesita una vida de estabilidad y rutinas, pero casi dos años de guerra en Ucrania no le han dado nada de eso. El chico, su hermano mayor y su madre huyeron de su ciudad natal, Mariupol, bajo ataque ruso. Su padre fue capturado como prisionero de guerra. Y Maksym ha tenido que vivir con los sonidos de explosiones de bombas y sirenas de ataques aéreos en Kyiv, donde ahora vive. El terapeuta que lo trató en Mariupol también se ha convertido en refugiado.

Maksym, quien tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH, ha tenido dificultades para sobrellevar la situación y ha sufrido ataques de ansiedad, dijo su madre, Maryna Honcharova. Le resulta difícil estudiar, a menudo se vuelve agresivo y no quiere levantarse por las mañanas, dijo ella.

“Grita y tira cosas en la casa”, dijo. A menudo sucede cuando quiere hacer algo como andar en bicicleta, algo que dejó atrás en Mariupol. “Recuerda eso y comienza a gritar de rabia por lo que los rusos le quitaron todo”, dijo su madre. La lista incluye a su padre, del cual la familia no ha tenido noticias desde que fue capturado por las fuerzas rusas hace más de un año.

Millones de familias ucranianas han tenido sus vidas trastocadas por la guerra, lo que ha destrozado los ritmos de las rutinas diarias. Y para muchos niños con TDAH, autismo y otras necesidades educativas especiales, el trauma de la guerra ha minado sus vidas de maneras únicas, causando retrocesos en su desarrollo, según sus familias y expertos.

“Todos los niños han sufrido al menos algún tipo de deterioro en su estado de ánimo o en sus hábitos de estudio, y los niños con necesidades educativas especiales en particular”, dijo Dmytro Vakulenko, psicólogo y co-fundador de una fundación benéfica, Mental Help 365.

La voz de los niños con necesidades especiales – Vakulenko The children with special needs, he said, “need stability, but the war ruins it, even if you are far away from the front line.”

Casi medio millón de niños han solicitado ayuda a psicólogos escolares por problemas de aprendizaje exacerbados por la guerra, según el Ministerio de Educación de Ucrania. En general, el número de niños que reciben ayuda psicológica en las escuelas se ha duplicado desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero del año pasado. Cinco millones de estudiantes vieron a psicólogos escolares para recibir ayuda en 2022, en comparación con los 2,5 millones del año anterior, según el ministerio.

Las escuelas también están operando bajo limitaciones. Por ley, solo las escuelas con refugios antiaéreos pueden tener lecciones presenciales completas, lo que significa que muchos estudiantes tienen que estudiar en línea o asistir a clases a tiempo parcial en el aula. Maksym solo puede estudiar en clase cada dos semanas porque el refugio antiaéreo de su escuela no puede albergar a todos los niños.

Mental Help 365, que brinda ayuda terapéutica de forma gratuita, dice que el 90 por ciento de las remisiones que recibe son para niños con necesidades especiales.

Pero el país tiene actualmente escasez grave de terapeutas y psicólogos, en parte porque muchos de ellos, al igual que millones de ucranianos, han dejado el país como refugiados, según expertos.

“La guerra ejerce una presión enorme sobre los niños con necesidades educativas especiales”, dijo una viceministra de Educación, Yevheniya Smirnova. “Hay estudios que muestran que incluso los sonidos de las sirenas influyen en los niños”, dijo, agregando: “Con todo esto, tenemos una escasez extrema de especialistas”.

Cada psicólogo escolar atiende a unos 600 niños y sus padres, dijo Smirnova.

Mental Help 365 recibió financiamiento de UNICEF, el fondo de las Naciones Unidas para la infancia, y reunió a un equipo de especialistas para brindar apoyo psicológico a 1.657 niños con necesidades especiales en todo el país. La fundación afirma que se necesita mucha más ayuda.

Los tiempos de espera para el tratamiento en centros de desarrollo privados cualificados pueden extenderse hasta medio año o más. Las sesiones también son costosas y a menudo están fuera del alcance de las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Esto significa que muchas familias tienen que recurrir a organizaciones benéficas para obtener ayuda.

Eso socava la socialización que según los expertos es importante para los niños con trastornos del neurodesarrollo como el TDAH. Estar entre otros niños ayuda a desarrollar habilidades de comunicación, incluyendo aprender a hablar e interactuar con otras personas, dicen.

Arina, una niña de 12 años de Zaporizhzhia que tiene el síndrome de Asperger y retraso en el habla y el lenguaje, no puede ir a su escuela ya que no tiene refugio antiaéreo. “La educación en línea para niños como mi hija no funciona en absoluto,” dijo su madre, Victoria Porseva, de 41 años.

La familia tampoco puede enviar a su hija a una escuela privada debido al hacinamiento de estas. “Ella se entristece porque los niños no quieren ser sus amigos porque no la entienden”, dijo Porseva. “La socialización es muy importante, pero la escuela está cerrada.”

Roman, un niño de 13 años con autismo, tampoco tiene clases presenciales. Tampoco quiere estudiar, dijo su madre, Olena Deina. Ella agregó que él desarrolló problemas para dormir después de los primeros bombardeos aéreos en la región del este de Járkov, donde la familia vive ahora, dijo su madre.

“Es un chico inteligente y estudiaba como todos los demás niños antes de la guerra y ahora no tiene ninguna motivación en absoluto, simplemente me dice: ‘Mamá, no quiero'”, dijo ella.

Maksym mostró signos de agresión después de que él y su familia fueron evacuados de Mariupol, dijo su madre. “Tuvimos que pasar por 20 puntos de control rusos”, dijo. “Maksym estuvo muy callado todo el tiempo, y solo una vez nos instalamos y nos tranquilizamos, después de unos días descargó sobre mí todo lo que había estado guardando adentro.”

Al principio, la Sra. Honcharova dijo que le gritaba a su hijo. Pero luego entendió que “solo empeora las cosas”, dijo, lo que lo lleva a gritar “horribles palabras”. De regreso en Mariupol, era más fácil ayudar a Maksym junto con su esposo. “Cuando me escuchaba perder el control, él entraba y se encargaba, y yo hacía lo mismo”, dijo Sra. Honcharova.

Maksym y su madre viven juntos en una vivienda de un dormitorio, donde un árbol de Navidad del año pasado todavía sigue en pie, con regalos sin abrir debajo. Los regalos eran para el padre de Maksym, con la esperanza de que estaría en casa la Navidad pasada.

La Sra. Honcharova dice que no puede encontrar la fuerza para bajar el árbol o quitar los regalos.

Maksym tiene un escritorio en su habitación, cerca de una ventana, donde estudia o asiste a clases en línea. Sobre su escritorio cuelga un papel que dice: “Rezo por ti todos los días, papá.”

Antes de irse de Mariupol, la Sra. Honcharova dijo que Maksym había podido prepararse y asistir a la escuela por sí solo. “Pero ahora”, dijo, “ni siquiera puedo despertarlo.”