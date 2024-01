El plan de Sunak para Rwanda falla en su primera prueba en la Cámara de los Lores. (The Sunak’s Rwanda Plan fails its first test in the House of Lords)

Hace cuatro días, el primer ministro, Rishi Sunak, instó a la Cámara de los Lores del Reino Unido, la cámara alta no electa del Parlamento, a no bloquear sus planes de enviar a solicitantes de asilo en vuelos de un solo sentido a Ruanda, describiendo su controvertida política de migración como “la voluntad del pueblo”.

El lunes por la noche, los Lores no jugaron como se esperaba.

En cambio, votaron para retrasar el crucial tratado con Ruanda que respalda la legislación del Sr. Sunak, poniendo de relieve la hostilidad entre algunos miembros de la cámara hacia una política que ha resultado divisiva desde que fue introducida por Boris Johnson, entonces primer ministro, en 2022.

En términos prácticos, el voto tiene un impacto limitado porque la Cámara de los Lores, un órgano legislativo compuesto en gran medida por ex políticos, funcionarios públicos y diplomáticos, así como 26 obispos, no tiene el poder de evitar que el tratado entre en vigor.

Pero es un revés simbólico para el Sr. Sunak y sugiere que los Lores pueden intentar modificar la legislación más amplia, el llamado proyecto de ley de seguridad de Ruanda, que están programados para comenzar a debatir la próxima semana. También podría fortalecer futuros desafíos legales por parte de solicitantes de asilo contra su deportación al país africano.

El plan de Ruanda del gobierno conservador significaría que cualquier persona que llegue en barco pequeño u otros “medios irregulares” no podría solicitar asilo en Gran Bretaña. En lugar de eso, esos solicitantes de asilo serían detenidos y luego enviados a Ruanda. Sus casos de asilo se escucharían en el país africano y serían reasentados allí.

Al amenazar a los solicitantes de asilo con la deportación a Ruanda, el Sr. Sunak espera disuadir a las personas de cruzar peligrosamente el Canal de la Mancha. Sin embargo, hasta el momento, a pesar de que Gran Bretaña ha pagado 240 millones de libras, alrededor de 300 millones de dólares, al gobierno de Ruanda, nadie ha sido enviado en avión al país africano debido a los desafíos legales.

En cualquier caso, los expertos dicen que no está claro que el plan tenga el efecto disuasorio prometido, dado el hecho de que quienes viajan en pequeñas embarcaciones ya arriesgan sus vidas con la esperanza de llegar a Gran Bretaña.

Los especialistas legales dicen que la política también pone en peligro los compromisos de derechos humanos de Gran Bretaña. En noviembre, el Tribunal Supremo británico dictaminó que Ruanda no era un país seguro para los refugiados, basándose en evidencia de expertos de las Naciones Unidas, y que el plan infringiría la legislación nacional e internacional.

En respuesta, el gobierno creó el proyecto de ley “seguridad de Ruanda”, que declara explícitamente que el país africano es un lugar seguro para los solicitantes de asilo, en contradicción con el fallo del Tribunal Supremo, y exige que los tribunales y tribunales de Gran Bretaña lo traten como tal.

Para tratar de superar las objeciones del Tribunal Supremo, el Sr. Sunak acordó un tratado con Ruanda que promete varias salvaguardias para los solicitantes de asilo, incluyendo que no serían expulsados del país africano incluso si se rechazaban sus reclamos. Fue la ratificación de ese tratado lo que los Lores votaron para retrasar el lunes por la noche, por 214 votos a favor y 171 en contra.

Los Lores votaron a favor de una moción que establece que el gobierno no debería ratificar el tratado con Ruanda “hasta que el Parlamento esté convencido de que las protecciones que proporciona se han implementado plenamente, ya que se le pide al Parlamento que haga un juicio, basado en el tratado, de que Ruanda es segura”.

Con su Partido Conservador rezagado en las encuestas de opinión mientras la economía británica se estanca, el Sr. Sunak ha invertido un enorme capital político en la política de Ruanda, pero cada vez se ha convertido más en una fuente de división dentro de su propio partido.

Alice Lilly, investigadora principal del Instituto para el Gobierno, un grupo de expertos con sede en Londres, dijo, “Esta es la primera indicación de que es poco probable que la política de Ruanda sea aprobada por los Lores sin cambios”.

Añadió que, al señalar deficiencias que aún debían abordarse en el sistema de inmigración de Ruanda, la votación en la Cámara de los Lores “podría ser mencionada en futuros desafíos legales” al plan del Sr. Sunak por parte de aquellos que se resisten a ser deportados al país africano.

La moción para retrasar el tratado fue presentada por Peter Goldsmith, ex fiscal general y miembro de la Cámara de los Lores por el Partido Laborista opositor. Dijo que la votación del lunes fue la primera de su tipo desde que entró en vigor la legislación actual de ratificación de tratados en 2010. La moción, dijo, era “sin precedentes”.

John Kerr, miembro de los Lores y ex diplomático no afiliado a ningún partido político, expresó su oposición al plan de Ruanda. “Aquellos a quienes descargamos en Ruanda nunca tendrán una audiencia para solicitar el asilo en este país”, dijo. “Tenemos la intención de desentendernos de ellos y declararlos inadmisibles: la responsabilidad de Ruanda, no la nuestra”.

Calificó el plan de migración de “inadmisible”.

La semana pasada, la Cámara de los Comunes votó a favor de la política después de dos días tensos de debate que expusieron profundas divisiones en el Partido Conservador del Sr. Sunak. En un momento, alrededor de 60 legisladores de la derecha del partido del Sr. Sunak intentaron sin éxito endurecer el proyecto de ley de Ruanda, en un intento de prevenir los desafíos legales que la mayoría de los expertos coinciden en que comenzarán una vez que el gobierno intente enviar a solicitantes de asilo a Ruanda.

La Cámara de los Lores tiene programado comenzar a debatir el proyecto de ley de seguridad de Ruanda el 29 de enero. Si bien la cámara no puede bloquear la legislación, puede retrasar los proyectos de ley hasta por un año si no fueron incluidos en el manifiesto electoral del partido gobernante. Los Lores también pueden proponer enmiendas a la legislación que luego debe ser debatida en la Cámara de los Comunes, un proceso conocido como “Ping-Pong parlamentario” porque las enmiendas pueden pasar de un lado a otro entre las dos cámaras varias veces antes de que se apruebe o, ocasionalmente, se rechace una ley.