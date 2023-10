Las batallas de sirenas de Celine Dion provocan quejas en una ciudad de Nueva Zelanda.

Imagina que es la mitad de la noche y te despiertas de golpe por el crescendo de una canción de Celine Dion que sale a todo volumen de altavoces instalados en automóviles o bicicletas en movimiento.

Para los residentes de Porirua, Nueva Zelanda, este escenario no es hipotético. Hace aproximadamente un año, la gente comenzó a reunirse allí para las llamadas “batallas de sirenas”, una subcultura autóctona en la que los miembros de las comunidades de isleños del Pacífico, o pasifika, compiten en Nueva Zelanda para ver quién puede poner la música más alta.

Los miembros de los “clubes de sirenas” que organizan las batallas las describen como expresiones de identidad y comunidad. Sin embargo, algunos residentes dicen que los eventos, que pueden durar hasta altas horas de la madrugada y presentan frecuencias penetrantes, deberían reducirse porque son demasiado ruidosos y perturbadores.

El alcalde y el Concejo Municipal están bajo presión para actuar; los agentes de policía están explorando lugares alternativos para los concursos; y la controversia ha llamado la atención de los medios de comunicación internacionales. Pero no hay soluciones rápidas ni compromisos a la vista.

“En este momento, no hay respuesta sobre cómo lo solucionaremos”, dijo Anita Baker, la alcaldesa de Porirua, en una entrevista telefónica.

Agregó que si bien algunos clubes organizados de las sirenas han acordado dejar de poner música a todo volumen a las 10 p.m., otros “grupos incontrolados” no lo han hecho.

“En este momento, estamos en un dilema tratando de descubrir quién es responsable, y cada persona culpa a la siguiente”, agregó. “Pero los residentes solo quieren una respuesta y quieren dormir”.

Múltiples intentos de contactar a los organizadores de los clubes de sirenas resultaron infructuosos.

La subcultura nació hace aproximadamente una década en Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda, y es practicada principalmente por hombres jóvenes de las comunidades samoana, tongana y otras del país. Durante la pandemia, una llamada “siren jam” de un joven artista de South Auckland, Jawsh 685, se convirtió en un éxito internacional en TikTok.

En Porirua, las batallas de sirenas suelen tener lugar los viernes y sábados por la noche. A veces, la gente se reúne en un estacionamiento de una estación de tren cerca del puerto para poner música a todo volumen desde sus automóviles o bicicletas. A veces, recorren la ciudad.

Los practicantes dicen que parte del placer de una batalla de sirenas es cablear los equipos de audio para que el sonido sea lo más fuerte y claro posible, y que las reuniones son una salida social positiva.

“Eso es lo que hacemos para mantenernos fuera de problemas”, dijo Soni Taufa, el líder del equipo de un club de sirenas en Auckland llamado Noizy Boys, a una estación de radio de Auckland el año pasado.

La Sra. Baker dijo que las batallas de sirenas comenzaron en Porirua el año pasado y fueron lideradas por residentes animando a los equipos en la Copa del Mundo de Rugby League. Dijo que las canciones de Celine Dion son una favorita particular, aparentemente porque son muy agudas. (Un publicista de la Sra. Dion, una vocalista franco-canadiense conocida por cantar “My Heart Will Go On” y otras baladas, no respondió a una solicitud de comentarios).

Las batallas de sirenas continuaron en Porirua después de que el torneo de rugby terminara en noviembre, y han generado quejas desde entonces. La Sra. Baker dijo que desde octubre de 2022 hasta marzo de 2023, el Concejo Municipal recibió 106 quejas.

Pero la Sra. Baker dijo que no había ningún lugar en la ciudad de aproximadamente 61,000 habitantes donde los eventos pudieran llevarse a cabo de manera no perturbadora. Esto se debe en parte a que Porirua se encuentra al norte de Wellington, la capital, en un valle donde el sonido de las batallas de sirenas se propaga fácilmente hasta las áreas residenciales de las colinas.

La policía también ha recibido docenas de informes relacionados con infracciones del control de ruido, 40 desde febrero, según datos proporcionados por la sede nacional de la policía en Wellington. En un comunicado por correo electrónico, la policía dijo que si bien las batallas de sirenas en sí no son ilegales, algunas pueden ser una molestia pública o una infracción de seguridad vial.

Un representante del Concejo Municipal se negó a hacer comentarios y remitió a un comunicado que decía, en parte, que el concejo “entiende y simpatiza con la frustración” causada por las batallas, y que está “haciendo lo que puede para abordar el problema”.

La policía dijo que, entre otras medidas, se estaban realizando pruebas de sonido en varios lugares de la ciudad, y que las autoridades estaban trabajando con los clubes de sirenas para explorar lugares alternativos para sus batallas sónicas.

Algunos residentes están perdiendo la paciencia, y dicen que las batallas mantienen despiertos a niños pequeños y personas mayores por la noche, y están destruyendo la calidad de vida en comunidades por lo demás pacíficas. Una petición que exige que el Concejo Municipal y la alcaldesa tomen medidas contra los clubes de sirenas tenía más de 300 firmas hasta el viernes por la noche.

“Muchas, muchas personas están siendo tomadas como rehenes debido a su pasatiempo”, dijo Gerie Harvey, de 75 años, quien ahora se asegura de usar tapones para los oídos para poder dormir y cierra sus ventanas por la noche. “La gente está realmente cansada de esto”.