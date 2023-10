Juegos de Apple Arcade: Últimos lanzamientos para iPhone y más

Apple Arcade fue lanzado con cerca de 100 títulos y el servicio continúa añadiendo nuevos juegos regularmente, con más de 200 juegos disponibles actualmente en la biblioteca. Sigue nuestra guía de todos los juegos disponibles en Apple Arcade, además de los últimos lanzamientos. Actualización: El último lanzamiento de Apple Arcade es NBA 2K24. Puedes obtener más información y descargar todos los juegos más recientes dirigiéndote a la pestaña “Arcade” en la App Store, luego deslízate hacia abajo hasta la parte inferior y pulsa en “Ver todos los juegos”. Además, los juegos más nuevos suelen aparecer al principio de la lista. Si aún no te has registrado, Apple Arcade está disponible de forma gratuita durante el primer mes, luego cuesta $5 al mes para iPhone, iPad, iPod touch, Mac y Apple TV (y está incluido en los paquetes Apple One). Los controladores inalámbricos de PS5 y Xbox también son compatibles con los dispositivos de Apple y algunos títulos. Juegos disponibles en Apple Arcade por fecha de lanzamiento 24/10/23: NBA2K24 Arcade Edition ha llegado a Apple Arcade como un importante lanzamiento: Disfruta de nuevas formas de jugar en casa y sobre la marcha con la última entrega de la famosa franquicia NBA 2K, ¡exclusivamente disponible en Apple Arcade! Ponte en los zapatos de tu propio Superstar de la NBA con MyCAREER, juega partidos para ganar fans y desbloquea contratos con marcas icónicas como Nike, Jordan o Adidas. Desbloquea Leyendas de la NBA para unirte a tu equipo de streetball y enfrentarte a la inteligencia artificial, y gana VCs que podrás usar para desbloquear nuevos zapatos, accesorios, outfits y tatuajes por primera vez en Apple Arcade. Desafía a los nuevos GOATs en el modo Greatest y desbloquea una nueva alineación de Superstars y Leyendas de la NBA. Construye el equipo de tus sueños y enfréntate a otros equipos GOAT en el enfrentamiento definitivo con el desafío del equipo de fantasía más grande. ¿Crees que tienes lo necesario para tomar las decisiones correctas? Pon a prueba tus habilidades como entrenador principal en el modo Asociación con SimCast Live. Supervisa la estrategia de tu equipo y lleva a tu franquicia de la NBA a la victoria. ¡Siéntate junto a la cancha con el modo Espectador, o juega partidos que coincidan con la temporada de la NBA con NBA Today. Y aquí está lo mejor: ¡no solo se trata del juego, sino también de tu estilo! Ahora puedes personalizar tu propio MyCOURT interior, perfeccionar tus habilidades y luego invitar a tus amigos a través de Game Center para que sean testigos de tu grandeza! 20/10/23: Crossword Jam+ es un juego de búsqueda de palabras como ningún otro. ¡Con desafíos diarios de palabras frescas que te hacen pensar mucho, no podrás parar! ¡Simplemente desliza y conecta las letras para encontrar palabras y mejorar tu vocabulario! 13/10/23: La popular franquicia de puzzles basada en la física Cut the Rope regresa con su tercera entrega exclusivamente en Apple Arcade. Esto es lo que puedes esperar de Cut the Rope 3: Este nuevo capítulo de la reconocida franquicia global Cut the Rope te transportará a un mundo vibrante e inmersivo. La clave para viajar está en las estrellas, pero ¿cómo recogerlas? El inquieto Nibble Nom está listo para ayudarte, si encuentras la manera de guiarlo a través de las estrellas. ¡Resuélvelo! ¡Comienza esta emocionante aventura hoy mismo! 6/10/23: ¡Jeopardy! World Tour+ ha llegado a Apple Arcade esta semana. Lleva el programa de televisión favorito de Estados Unidos directamente a tus dedos, brindándote una experiencia auténtica de trivia del programa Jeopardy! como nunca antes. ¡Juega al juego móvil oficial de Jeopardy! World Tour+, ahora disponible en Apple Arcade! Prepárate para entrenar tu cerebro, mejorar tu coeficiente intelectual y ascender a la fama como el campeón definitivo de los concursos de preguntas de juegos! 29/9/23: Cypher 007 llega como una aventura de acción y aventura desde una vista superior en el mundo de James Bond mientras intenta liberarse de una prisión mental: Cypher 007: Experimenta el mundo del Agente 007 como nunca antes. Un juego de acción y aventuras desde arriba inspirado en 60 años de espionaje, Cypher 007 te pondrá en la piel de James Bond mientras revives algunos de sus momentos más icónicos. El genio criminal Blofeld y jefe de Spectre ha ideado nuevamente un plan para sabotear a su archienemigo James Bond. Esta vez ha utilizado técnicas de lavado de cerebro conocidas como ‘La Trampa Mental’, manteniendo a Bond prisionero en una cárcel mental en un intento de convertirlo en el agente doble definitivo. Juega como el Agente 007 en su misión más desafiante hasta ahora: ¡escapa de la Trampa Mental, derrota a Blofeld y pon fin al programa CYPHER.

