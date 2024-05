Ciudad china levanta restricciones en la compra de viviendas mientras la crisis inmobiliaria empeora.

La ciudad de Hangzhou dice que ha eliminado todas las restricciones de compra (STR)

Una de las ciudades más ricas de China anunció el jueves que levantaría todas las restricciones para comprar viviendas, uniéndose a una lista creciente de áreas urbanas que están eliminando los límites a medida que buscan reactivar el tambaleante mercado inmobiliario.

Muchas ciudades chinas impusieron restricciones y requisitos estrictos de crédito para la compra de viviendas hace más de una década en un esfuerzo por frenar los precios desorbitados y la especulación desenfrenada.

Pero ahora están revirtiendo esas políticas en un intento por frenar una recesión económica caracterizada por una crisis de deuda entre los desarrolladores, baja demanda y precios en descenso.

La ciudad oriental de Hangzhou, hogar de 12,5 millones de personas, anunció el jueves que había eliminado todas las restricciones de compra “para promover el desarrollo estable y saludable del mercado”.

“Desde la fecha de emisión… aquellos que compren viviendas dentro de los límites de esta ciudad ya no tendrán revisadas sus calificaciones de compra”, dice.

Hangzhou, un importante centro de innovación hogar de gigantes tecnológicos como Alibaba, es uno de los lugares más deseados y caros para comprar propiedades en China.

El anuncio rápidamente acumuló más de 150 millones de visitas en el sitio de redes sociales Weibo, donde muchos usuarios dudaban de que la política hiciera alguna diferencia.

“Con los precios de las casas en Hangzhou, ¿de qué sirve cancelar las restricciones de compra? Todavía no puedo pagarlo”, escribió un comentarista.

Bill Bishop, el editor del influyente boletín Sinocism, calificó el movimiento como “una señal de desesperación”.

“Si esto no impulsa las ventas, habrá más problemas ya que los precios tendrán que ajustarse a la baja considerablemente”, escribió en el sitio de redes sociales X.

Más de 20 ciudades han abolido restricciones de compra de viviendas desde principios del año pasado, según un recuento de AFP.

Chengdu, en el suroeste de China, dijo el mes pasado que ya no revisaría los documentos de registro de hogares, la seguridad social y otras condiciones de los compradores potenciales antes de aprobar las compras.

Varias de las ciudades más grandes, incluidas Beijing, Shanghai y Shenzhen, han levantado parcialmente las restricciones, pero se han resistido a eliminarlas por completo.

El sector inmobiliario y de la construcción representa más de una cuarta parte del producto interno bruto de China, pero el sector ha estado bajo una presión sin precedentes desde 2020.

Ese año, las autoridades restringieron el acceso de los desarrolladores al crédito en un intento de reducir la creciente deuda.

Desde entonces, empresas importantes como Evergrande y Country Garden han estado al borde de la quiebra, mientras que los precios en descenso han disuadido a los consumidores de invertir en propiedades.

Las medidas introducidas por el gobierno central para apoyar el sector hasta el momento han tenido poco efecto.

Y el presidente Xi Jinping se ha mantenido en gran medida fiel a su máxima a menudo citada de que “las casas son para vivir, no para especular”.

El mes pasado, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la recuperación económica de China podría verse obstaculizada si la crisis no se abordaba adecuadamente.

“Sin una respuesta integral al sector inmobiliario problemático, el crecimiento podría verse afectado, perjudicando a los socios comerciales”, advirtió en su informe Perspectivas de la Economía Mundial.

