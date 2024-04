Ataques en Dnipro y Odessa de Ucrania mientras Zelensky visita la primera línea.

Ocho personas murieron después de que la región industrial de Dnipropetrovsk en Ucrania fuera bombardeada desde el aire por Rusia temprano el viernes, según autoridades ucranianas, pero hubo cierto éxito para Kiev con la presunta caída de un bombardero supersónico ruso.

Ucrania, que ha pedido armamento adicional a los aliados occidentales para repeler las fuerzas del Kremlin, está siendo atacada casi todas las noches por misiles rusos, mientras Moscú intenta subir la apuesta después de meses de estancamiento en la línea del frente en el conflicto de dos años.

Por lo menos dos personas murieron y 15 resultaron heridas en la capital regional de Dnipro, anunció el gobernador Serhiy Lysak en Telegram.

Un edificio residencial de cinco pisos fue alcanzado y los ferrocarriles estatales dijeron que las instalaciones ferroviarias habían sido atacadas. La estación principal de tren en Dnipro fue cerrada y los trenes de larga distancia fueron desviados.

Según el ministro del Interior, Ihor Klymenko, seis personas también murieron en la localidad de Synelnykove – incluyendo a dos niños – después de que varias viviendas familiares fueron impactadas.

Una fábrica y un edificio de infraestructura resultaron dañados en Pavlohrad y Kryvyi Rih, indicaron funcionarios.

Según Lysak, el sistema de defensa aérea sobre Dnipropetrovsk logró derribar nueve misiles rusos, pero otros lograron pasar.

Desde la época soviética, Dnipro y otras ciudades de la región han sido hogar de las industrias de defensa de Ucrania.

En el sur, el río Dnipro forma la línea del frente sur de la guerra y las tropas rusas habían bombardeado el distrito de Nikopol al otro lado del río con artillería, agregó Lysak.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó Dnipro el viernes, desde donde escribió en Telegram, “Estamos trabajando con nuestros socios para proporcionar sistemas adicionales de defensa aérea a Ucrania”.

También visitó un puesto de mando cerca de la ciudad asediada de Chasiv Yar en el frente oriental en la región de Donetsk – y entregó medallas a soldados.

Chasiv Yar, no lejos de Bakhmut, que fue capturada por los rusos hace casi un año después de intensos combates, se considera el próximo objetivo del ejército del Kremlin tras una invasión prolongada que comenzó en febrero de 2022.

A cientos de kilómetros en el suroeste del país, la ciudad portuaria de Odessa fue atacada con misiles desde el Mar Negro, dijo la Fuerza Aérea ucraniana.

El administrador militar local Oleh Kiper dijo que el ataque había dañado la infraestructura portuaria y herido a una persona.

Según informes de medios regionales, varias explosiones potentes resonaron en toda la ciudad. Más tarde, un grueso humo se elevó desde el lugar del ataque.

Antes del viernes, la Fuerza Aérea rusa reconoció haber perdido uno de sus bombarderos pesados supersónicos Tupolev Tu-22M, pero afirmó que el accidente fue debido a razones técnicas. En contraste, Ucrania afirmó que había derribado el avión.

Blogueros militares rusos y ucranianos compartieron videos espectaculares pero no verificados en redes sociales que presuntamente mostraban al bombardero de largo alcance girando en el aire con su motor en llamas.

El comandante de la Fuerza Aérea ucraniana, Mykola Oleshchuk, anunció que esta era la primera vez que un avión de este tipo había sido derribado con éxito por un misil.

Las afirmaciones de ambos lados no pudieron ser verificadas de manera independiente.

En un gesto hacia Occidente, al que acusa de ser lento en la entrega de armas, especialmente sistemas de defensa aérea, Zelensky luego escribió en Telegram que los cielos sobre Ucrania podrían ser defendidos igual de bien que los cielos sobre Israel si los socios extranjeros suministraran más armas.

Debris covers the ground at an apartment block that was partially destroyed by the Russian missile attack on Dnipro. -/Ukrinform/dpa

A general view of the destruction following a Russian missile attack. -/ukrin/dpa