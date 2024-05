Kevin Bryan da su veredicto sobre algunos lanzamientos interesantes.

Mike Hugg,”Las Grabaciones en Solitario” (Música Paraguas)- Este nuevo y interesante set de 2 CD pone un foco de bienvenida en la relativamente escasa producción en solitario de Mike Hugg, nacido en Gosport. Este talentoso baterista y tecladista es mejor recordado en estos días por su larga colaboración con Manfred Mann y como co-compositor de la canción tema del querido programa de comedia de la BBC, “Whatever Happened To The Likely Lads.” También encontró tiempo para grabar un par de álbumes en solitario para el sello Polydor durante los setenta en forma de “En algún lugar” y “Estrés y Tensión,” ambos revividos aquí en su totalidad. La música agradable y reflexiva de este personaje sutil se captura de manera atractiva en melodías sutiles y memorables como “Bonnie Charlie” y “¡Los Zapatos Azules de Gamuza otra vez!”.

Francis Rossi & Hannah Rickard,”Hablamos Demasiado” (earMUSIC)- Francis Rossi se unió a la cantante y as de violín Hannah Rickard en 2019 para entregar un paquete agradable que reflejaba el amor perdurable del líder de Status Quo por la música country y los géneros de Americana. El contenido amigable para la radio ahora está disponible en formato vinilo para satisfacer las necesidades de los recién llegados a este formato cada vez más popular y “Hablamos Demasiado” debería atraer a cualquiera que se sienta susceptible a los encantos caseros de canciones lacrimógenas de corte country genéricas como “Pero Acabo de Decirte Adiós” e “Iré a Buscarte a Casa.”