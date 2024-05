El Partido Laborista insiste en que no hay lugar para Nigel Farage después de la defección de un diputado de derecha | Noticias de Política

Nigel Farage no sería aceptado en el Partido Laborista porque sus valores son “completamente inimicables” para el partido, dijo un portavoz en la sombra.

Anneliese Dodds fue preguntada sobre las “líneas rojas” de su partido tras la sorprendente defección de la ex diputada conservadora Natalie Elphicke a la Oposición el miércoles.

Algunas figuras del Partido Laborista han expresado preocupaciones sobre el movimiento, dado que la diputada de Dover ha atacado repetidamente al Laborismo sobre la migración y era vista como estando en la derecha de su partido.

La Sra. Dodds dijo que el ex líder del Brexit y la Sra. Elphicke no son comparables, ya que el Sr. Farage es “alguien cuyos valores son completamente inimicables al Partido Laborista”.