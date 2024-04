El SC emite aviso de desacato a la DDA por talar árboles en la cresta sur | Noticias de India

NUEVA DELHI: El Tribunal Supremo emitió este miércoles un aviso de desacato al vicepresidente de la Autoridad de Desarrollo de Delhi (DDA) por la tala de más de 1,000 árboles para la construcción de un camino de acceso entre Chattarpur Road y la Universidad del SAARC cerca de Maidan Garhi aquí. Un panel de jueces B R Gavai y Sandeep Mehta notó que la DDA procedió a talar árboles para construir el camino a pesar de que existía una orden del tribunal para no hacerlo.

“Prima facie, encontramos que la acción de la DDA de talar árboles para construir el camino es un desacato a la orden emitida por este tribunal con fecha 8 de febrero y 4 de marzo de 2024. Envíe un aviso al vicepresidente de la Autoridad de Desarrollo de Delhi (DDA) requiriéndole que justifique por qué no se debe tomar medidas por desacatar la orden de este tribunal”, dijo el panel, al programar el asunto para ser escuchado el 8 de mayo.

La orden se emitió después de que el abogado K Parameshwar, actuando como amicus curiae, informó al tribunal que a pesar de una orden del tribunal supremo que prohibía la tala de árboles, la DDA había procedido con la tala de los árboles.

El tribunal supremo el 4 de marzo había rechazado el permiso a la DDA para talar 1,051 árboles, diciendo que su solicitud era muy vaga.

El tribunal superior dijo que la DDA al ser un instrumento del Estado, es deber de la DDA primero intentar proteger el medio ambiente pidiendo la tala solo de aquellos árboles que sean absolutamente necesarios.

“Deben examinar si pueden considerarse alternativas para salvar los árboles. Además, quieren construir el camino a través de un bosque. No se ha obtenido permiso bajo la Ley Forestal.

“Ordenamos a la DDA que vuelva a examinar la propuesta empleando expertos en el campo. El ejercicio que realice la DDA es necesario para garantizar que, mientras se realiza el trabajo público, se talen el mínimo número de árboles necesario”, dijo el tribunal supremo.

