Lecciones de la primera línea de la crisis del fentanilo en Canadá

Una máquina utilizada para el análisis químico, con un ligero parecido a una impresora, zumbaba repetidamente mientras los técnicos en un sitio de pruebas de drogas en Victoria, Columbia Británica, se preparaban para abrir sus puertas a los usuarios locales de drogas.

La mayoría de las muestras entregadas a Substance Drug Checking, un laboratorio dirigido por investigadores de la Universidad de Victoria, se encontraron contaminadas con fentanilo, el opiáceo sintético que está causando sobredosis fatales en la provincia a niveles récord.

La preocupación por la propagación de fentanilo está arraigada en cómo Canadá y Estados Unidos hablan sobre la crisis de los opiáceos. Pero en México, el gobierno ha negado repetidamente que el abuso de fentanilo esté traspasando sus fronteras y ha afirmado que el problema es exclusivo de sus vecinos del norte.

Los débiles esfuerzos de detección, en entornos de salud pública o durante investigaciones de muerte por drogas, han significado que el alcance del fentanilo en México sea en gran medida una pregunta abierta.

“Nosotros no sabemos, porque no lo estamos buscando”, dijo Xóchitl Cárdenas, química de servicios forenses en la oficina del fiscal general en el estado de Sonora, a lo largo de la frontera norte de México, donde los expertos dicen que la crisis de fentanilo es aguda.

La Sra. Cárdenas fue una de aproximadamente una docena de científicos forenses mexicanos, investigadores médicos y trabajadores del gobierno que viajaron a Vancouver y Victoria esta semana para aprender cómo las agencias canadienses están respondiendo al suministro tóxico de drogas. Ella observó cómo Pablo González, un estudiante de posgrado que dirige el laboratorio, enumeraba las capacidades del software de análisis de drogas que está siendo desarrollado por la universidad, el cual puede arrojar resultados de pruebas toxicológicas en menos de 30 minutos.

Viajé con el grupo esta semana mientras los miembros visitaban algunos de los lugares donde los usuarios de drogas pueden recibir servicios, incluidos puestos que pueden usar para inyectarse sustancias bajo la supervisión del personal de salud, reuniones de grupo que ofrecen asesoramiento para el duelo y farmacias que dispensan medicamentos terapéuticos para pacientes que sufren trastornos por uso de opioides.

Los visitantes mexicanos viajaron a Canadá patrocinados por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley en la Embajada de los Estados Unidos en México. En febrero, la oficina organizó un recorrido similar a una “granja de cuerpos” en Colorado, un sitio donde los médicos forenses mexicanos observaron cómo los cadáveres en descomposición pueden ser analizados en busca de envenenamiento por fentanilo.

Natalie Kitroeff, mi colega que dirige la oficina de la Ciudad de México en The Times, informó sobre esa visita, que los funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. esperaban que contribuyera a su objetivo diplomático de reflejar la crisis de fentanilo de México.

Canadá es un socio importante en la lucha contra la crisis de los opioides en toda la región, dijo Alex Thurn, el director adjunto de la oficina de la embajada.

“Los avances que Canadá ha logrado en esta lucha son muy impresionantes”, me dijo el Sr. Thurn, agregando que su grupo esperaba llevar su gira de estudios a su conclusión con una invitación para que expertos canadienses y estadounidenses visiten el norte de México.

El viaje se produjo cuando las tensiones políticas en Canadá estallaron sobre el enfoque experimental de la Columbia Británica para reducir las muertes por opioides al descriminalizar la posesión de pequeñas cantidades de droga para uso personal.

[Leer: Canadá descriminaliza opioides y otras drogas en la Columbia Británica]

Expertos en salud pública y políticas con los que hablamos en el área del centro este de Vancouver, un vecindario considerado el epicentro de la crisis de los opioides, dijeron que la despenalización de facto había estado en vigor mucho antes de que comenzara oficialmente en enero de 2023. Nos contaron que la policía a menudo usaba su discreción para hacer arrestos pero aún así incautaba drogas, lo que comúnmente llevaba a los usuarios de drogas a recurrir a opciones no seguras para satisfacer sus adicciones. Para aquellos arrestados, los síntomas de abstinencia en la cárcel podrían tener resultados peligrosos.

David Eby, el primer ministro y líder del Partido Democrático Nuevo, ha estado bajo creciente presión antes de las elecciones provinciales de octubre para abordar el consumo público de drogas y anunció la semana pasada que estaba buscando cerrar efectivamente ese experimento a mitad de su duración prevista de tres años. Para hacerlo, requiere la autorización del departamento de salud federal, que aprobó el experimento.

Pierre Poilievre, líder federal del Partido Conservador, aprovechó el tema de la despenalización de drogas esta semana para atacar al primer ministro Justin Trudeau. Lo llamó un “loco” en un áspero intercambio durante un período de preguntas y respuestas el martes que terminó con su expulsión temporal de la Cámara de los Comunes por usar lenguaje inapropiado.

Las sobredosis de drogas por sustancias tóxicas son la principal causa de muerte entre el mayor grupo de población de Columbia Británica, aquellos de 10 a 59 años. Matan a más personas que los homicidios, suicidios, accidentes y enfermedades naturales combinados, según la oficina del forense, y han causado más de 14,000 muertes en la provincia desde 2016.

A pesar de que los políticos han dado marcha atrás en el tema, una diferencia principal entre las situaciones de drogas en los dos países es, como señalaron los visitantes mexicanos, la amplia disponibilidad de financiación gubernamental canadiense para abordar los peligros de los opioides.

“No tenemos apoyo del gobierno”, dijo Lourdes Angulo, directora de Verter, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios para usuarios de drogas en Mexicali, la capital del estado fronterizo norte de Baja California.

“A veces tenemos miedo por nuestra propia seguridad porque el gobierno siempre está buscando algo para detener a nuestra organización de hacer lo que hacemos”, dijo.

Para expertos como la Sra. Cárdenas, la química de Sonora, la experiencia de caminar por los campamentos de personas sin hogar en las calles de Vancouver y Victoria, donde los trabajadores de extensión hacen rondas con kits de naloxona para revertir las sobredosis, dio un nuevo significado a los resultados que buscaría en el laboratorio.

“Me da una percepción diferente de cómo son las drogas en las calles”, dijo.