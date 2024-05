La teoría de Dow indica que la marcha hacia los 40,000 podría ser de corta duración.

“

No espere que el impulso del promedio industrial Dow Jones llegue a los 40,000 para mantenerse en su lugar, si uno de los indicadores más antiguos de Wall Street es para ser creído. El Dow alcanzó un máximo intradía de 40,051.05 el jueves antes de cerrar ligeramente más bajo. Marcó la primera vez que el promedio de 30 acciones superó los 40,000. Sin embargo, como señala Tom Fitzpatrick de R.J. O’Brien, la teoría del Dow sugiere que esta carrera podría ser de corta duración. La teoría del Dow examina la relación entre los índices industrial y de transporte nombrados en honor a Charles Dow. Dicta que las principales tendencias del mercado deben ser confirmadas tanto por el Dow Industriales como por los Transportes. Dicho de otra manera, si el Dow Industriales está subiendo, entonces los Transportes también deberían estar subiendo para indicar un prolongado impulso positivo. En este momento, ese no es el caso. “Los transportes son el motor real de la economía”, dijo Fitzpatrick, director gerente de información de mercado global de la firma, a CNBC. “Estamos en ese momento nuevamente en el que no estamos obteniendo confirmación de los transportes de que la actividad que está ocurriendo realmente respalda el hecho de que hemos alcanzado un nuevo récord en el Dow.” Mientras que el Dow Industriales alcanzó un nuevo récord, los Transportes no han tenido tanta suerte. Los Transportes Dow en abril sufrieron su peor mes desde septiembre de 2022, perdiendo un 8%. El índice no ha alcanzado un nuevo récord desde el 2 de noviembre de 2021, cuando alcanzó 18,246.51 de forma intradía. En 2024, el índice de Transportes ha caído casi un 2%, mientras que el Dow de 30 acciones ha subido un 7% hasta el viernes. El índice de Transportes Dow contiene componentes como las compañías aéreas Southwest y United, así como la empresa de envíos FedEx, por lo que el promedio es un mejor indicador de la actividad, señaló Fitzpatrick. También señaló una confluencia de datos preocupantes, incluidas las métricas recientes de fabricación ISM, construcción de viviendas e inflación, como causas de preocupación para el mercado en general. Aunque el último informe del índice de precios al consumidor mostró que las presiones de precios aumentaron menos de lo esperado en abril, los costos de alquiler y seguro siguen siendo pegajosos y preocupantes, agregó. “Estamos claramente cada vez más [y] consistentemente de repente faltando en cuanto a datos económicos y creo que eso es una señal de advertencia”, dijo Fitzpatrick. Además, el nivel real de 40,000 es más simbólico que significativo, dijo. “Una vez que llegas a números redondos, la gente tiende a considerarlo como ‘un nivel’ más de lo que realmente es un nivel”, dijo Fitzpatrick. “Es más psicología que cualquier otra cosa.” El Dow Industriales también tiene un historial de retrocesos después de un aumento de 1,000 puntos.

