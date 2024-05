Cómo ejecutar juegos de Steam con Whisky en Apple Silicon.

La aplicación Whisky

Whisky te permite instalar Game Porting Toolkit de Apple en tu Mac. Aquí te explicamos cómo usarlo para ejecutar juegos de Steam.

Anteriormente cubrimos cómo utilizar la aplicación Whisky para instalar el Game Porting Toolkit (GPTK) y WINE para ejecutar juegos antiguos de Microsoft Windows basados en Win32 en tu Mac.

Win32 es una API de 32 bits más antigua de los años 90 basada en los lenguajes de programación C++ y C. Ya no es compatible oficialmente por Microsoft debido a que la mayoría de las arquitecturas informáticas hicieron la transición a la computación de 64 bits hace mucho tiempo.

Whisky es una aplicación gratuita que se puede descargar en getwhisky.app y es fácil de usar. Es una aplicación de configuración simple que instala todo lo que necesitas tanto para el GPTK como para su capa de traducción API subyacente, WINE.

WINE es una tecnología gratuita que mapea las API heredadas de Microsoft Windows Win32 a API equivalentes en la plataforma nativa. En el caso de Mac, eso significa mapear las API de Win32 a Metal, o en algunos casos OpenGL o Vulkan.

Por lo tanto, a través de la magia de WINE y GPTK, aún puedes ejecutar juegos Win32 antiguos en Macs modernas de Apple Silicon.

Whisky y Steam

El servicio de descarga de juegos extremadamente popular, Steam, tiene miles de juegos disponibles para comprar, incluidos muchos juegos antiguos basados en la arquitectura Win32.

Si aún no tienes una cuenta gratuita en Steam, puedes registrarte en el sitio web de Steam. También hay una aplicación descargable de Steam para macOS que puedes utilizar para comprar e instalar juegos de Steam en tu Mac.

Usando GPTK, Whisky y Steam juntos, puedes descargar, instalar y jugar juegos antiguos de Win32 de Steam en una Mac moderna.

Primero, descarga e instala la versión de Windows de Steam. Haz esto después de haber configurado y ejecutado Whisky y GPTK.

Algunos juegos Win32 solo están disponibles en la versión de Windows de Steam y para el sistema operativo Windows.

Configuración

Para comenzar, descarga y ejecuta la aplicación Whisky en tu Mac. Consulta nuestro artículo anterior para conocer los pasos exactos.

Durante el proceso de configuración de Whisky, también instalarás el Game Porting Toolkit desde dentro de Whisky.

Una vez que Whisky y GPTK estén configurados, deberás descargar y crear una “bottle” para la versión de Windows de Steam (SteamSetup.exe).

Para hacer esto, descarga el instalador de la aplicación Steam client para Windows desde el sitio web de Steam. Cópialo en la unidad virtual C: Windows, tal como se describe en el artículo anterior, y luego crea una “bottle” para él desde dentro de Whisky.

Vuelve a Whisky, haz clic en el botón “Run”, selecciona el instalador de la aplicación Steam que acabas de descargar y ejecútalo. Esto te llevará a través del instalador de Steam para Windows.

Una vez que el instalador de Steam se complete, sal de él. Ahora estás listo para crear una “bottle” para la aplicación de Steam instalada.

Haz clic en el botón “Create Bottle” en la ventana principal de Whisky y selecciona la aplicación instalada de Steam para Windows. Puedes eliminar el instalador de Steam para Windows.

Una vez que todo eso esté completado, ahora puedes ejecutar Steam para Windows desde la aplicación Whisky. También puedes comprar, instalar y ejecutar juegos de Windows en Steam como si lo estuvieras ejecutando en una PC con Windows.

Recuerda que cuando estás ejecutando Steam para Windows en una “bottle” en tu Mac, está siendo ejecutado por GPTK utilizando la traducción de API de Windows. Para GPTK, Steam es solo otra aplicación de Windows.

Compatibilidad de juegos

Tu rendimiento puede variar dependiendo de qué juego(s) Win32 descargues y ejecutes.

Algunos juegos Win32 son totalmente compatibles con GPTK, y otros son casi completamente compatibles. Sin embargo, algunos se ejecutan con algunos problemas de soporte, como audio, o algunos controladores de juegos.

Whisky crea un registro de todo lo que hace en el Disco de Inicio de tu Mac en ~/Library/Logs/com.isaacmarovitz.Whisky.

Poder instalar y ejecutar Steam para Windows en tu Mac de Apple Silicon abre un mundo totalmente nuevo de juegos de Windows para los usuarios de Mac.

A medida que Whisky y GPTK evolucionan, el soporte de juegos de Windows en Mac seguirá mejorando.