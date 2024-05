Las aseguradoras demandan a agencia calificadora por exposición al oferente 777 de Everton.

“

Dos aseguradoras estadounidenses demandaron a la agencia calificadora especializada AM Best en un esfuerzo por evitar que rebaje su estimación de su solidez financiera, en una disputa creciente sobre su exposición al postor del club de fútbol Everton, 777 Partners.

En una demanda presentada la semana pasada, Atlantic Coast Life Insurance y Sentinel Security Life Insurance, parte del grupo de seguros estadounidense A-Cap, pidieron a un tribunal de Nueva Jersey que detenga a AM Best de “emitir la calificación que ha preparado” y que obligue a la agencia a recalcularla. La rebaja planificada habría disminuido su calificación de solidez financiera en tres escalones, de B++ a B-, dijeron.

Las aseguradoras, que ofrecen productos de seguros de vida y rentas vitalicias a familias de todo Estados Unidos, acusaron a la agencia calificadora de una “obsesión” con 777 Re, la reaseguradora de Bermudas vinculada al grupo de inversión de Miami.

A-Cap ha estado apresurándose a recuperar activos que cedió a 777 Re a través de transacciones de reaseguro, y los reguladores han presionado para que reduzca su exposición a la firma de inversión, después de que AM Best expresara preocupaciones sobre la calidad de los activos mantenidos por la reaseguradora.

En una carta separada al tribunal, los abogados de los demandantes argumentaron que “la existencia misma del negocio [de las aseguradoras] pende de un hilo”.

La carta también pretendía resumir la posición de AM Best, diciendo que la agencia se abstenía de publicar la calificación crediticia actualizada. Según se informa, AM Best argumentó que esto dejaba al mercado y a los clientes de seguros confiando en información obsoleta y dejaba a la empresa en riesgo de violar sus propias políticas sobre publicación rápida.

AM Best no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

A-Cap dijo. “Este asunto está sujeto a litigio y ya hemos comunicado nuestras opiniones al respecto en la presentación mencionada. Habla por sí misma.”

Las aseguradoras A-Cap argumentaron en su demanda que AM Best había malentendido la relación entre las aseguradoras y 777 Re, había tomado una visión demasiado negativa de los activos en 777 Re y no había tenido en cuenta el progreso de las aseguradoras de A-Cap en la reducción de su exposición a la reaseguradora. Dijeron que AM Best había declarado en un correo electrónico que aplicaría $1bn en depreciaciones “principalmente en activos mantenidos fuera de los libros de las aseguradoras de A-Cap”.

Las aseguradoras acusaron a la agencia de usar “métodos defectuosos, suposiciones incorrectas y datos demostrablemente falsos” y de un “proceso de revisión caprichoso que oscilaba entre calificaciones arbitrarias sin considerar información relevante o cooperar con las aseguradoras de A-Cap”.

Las aseguradoras dijeron que habían proporcionado nueva información a AM Best relacionada con la “exitosa recaptura” reciente de $510 millones de activos relacionados con 777 Re que habían sido “transferidos a una nueva aseguradora al precio de par”. En la presentación, realizada el 23 de abril, las aseguradoras dijeron que esperaban eliminar su exposición a 777 Re para el final de ese mes.

El escrutinio ha afectado a 777 Re, que había ayudado a financiar las inversiones de 777 Partners. El grupo de Miami tiene participaciones en una cartera global de clubes de fútbol, incluidos Genoa en Italia, Vasco da Gama en Brasil, Hertha Berlin en Alemania y Standard Liège en Bélgica.

777 Partners acordó comprar Everton en septiembre de 2023 y esperaba completar la adquisición para el final del año calendario. Sin embargo, la Premier League aún no ha aprobado su adquisición del club con sede en Liverpool.

La liga ha establecido una serie de condiciones para que 777 Partners cumpla, incluida la necesidad de reembolsar £158 millones de deuda que se debe a prestamistas, incluido MSP Sports Capital, en relación con el nuevo estadio que Everton está construyendo.

Mientras tanto, 777 Partners ha prestado más de $200 millones a Everton para ayudar a cumplir con los requisitos de capital de trabajo, dijeron dos personas informadas sobre el asunto.

