El secretario de Defensa Grant Shapps confirma el nombre del contratista que dirige el sistema del Ministerio de Defensa hackeado por China | Noticias de política

El Secretario de Defensa Grant Shapps ha confirmado el nombre del contratista que maneja el sistema de nómina del Ministerio de Defensa que fue hackeado por China.

El Sr. Shapps le dijo al parlamento que SSCL (Shared Services Connected Ltd) es el contratista y su trabajo está siendo revisado en todo el gobierno tras el ataque cibernético, del cual China ha negado.

El ministro del gabinete inicialmente no nombró a la empresa que operaba la nómina, pero le dijo a los diputados que hay evidencia de “posibles fallas” que “pudieron haber facilitado al actor maligno” acceder a los detalles bancarios del personal de servicio y veteranos.

En respuesta, el secretario de defensa en la sombra del Partido Laborista, John Healey, dijo que el gobierno tenía “muchas preguntas serias que responder” y afirmó que “Shared Services Connected Ltd tiene el contrato del MOD para la nómina central y otros servicios comerciales”.

El Sr. Shapps respondió: “Ha nombrado al contratista que estuvo involucrado, puedo confirmar que ese es el nombre correcto, SSCL.

” He solicitado a la Oficina del Gabinete una revisión completa de su trabajo en todo el gobierno, así como en el MoD, que está en curso “.

Sky News reveló anoche que el estado chino había hackeado el sistema de nómina de las Fuerzas Armadas.

China dijo que las acusaciones son “completamente fabricadas y difamaciones maliciosas”.

Nombres, direcciones y detalles bancarios de personal actual del Ejército, la Armada Real y la RAF y algunos veteranos fueron expuestos por el hackeo.

SSCL es una filial de la empresa tecnología con sede en París Sopra Steria. La empresa es el mayor proveedor de servicios de apoyo empresarial para el gobierno y el ejército del Reino Unido, así como para el Servicio de Policía Metropolitana.

Su sitio web dice que ofrece servicios de nómina, Recursos Humanos y pensiones a 230,000 personas en el ejército y reservistas, y dos millones de veteranos, con un servicio “totalmente seguro y protegido” que está “protegido de datos en los niveles más altos”.

Rishi Sunak se negó a nombrar a China como el hacker, pero dijo que Beijing tiene “valores fundamentalmente diferentes a los nuestros” y que “actúa de una manera más autoritaria y asertiva en el extranjero”.

“No se puede descartar la participación estatal”

En su declaración a los diputados, el Sr. Shapps dijo que “no se puede descartar la participación estatal”, pero tampoco nombró a China, diciendo que los detalles del presunto culpable no pueden ser revelados por razones de seguridad nacional.