Operar acciones todo el día y toda la noche podría ser una ‘inevitabilidad’ para los inversores.

La apertura y el cierre diario del mercado de valores pueden llegar a tener poco significado en el futuro si una idea que está ganando popularidad en Wall Street se vuelve más generalizada.

24X National Exchange, una plataforma de trading respaldada por el fundador de un hedge fund, Steve Cohen, está buscando la aprobación de la SEC para operar un intercambio que esté abierto las 24 horas del día. También hay interés en la idea por parte de actores más grandes: se dice que la Bolsa de Nueva York ha encuestado a los participantes del mercado sobre el interés en tener acceso las 24 horas del día.

Varios ejecutivos de compañías que operan plataformas de trading le dijeron a Yahoo Finance que el cambio de un día de trading tradicional de seis horas y media a uno que nunca cierre es cada vez más probable, aunque existen algunas preocupaciones sobre la volatilidad en sesiones nocturnas con poco volumen.

“Es una inevitabilidad comercial”, dijo el estratega jefe de Interactive Brokers, Steve Sosnick, a Yahoo Finance. “Gente de todo el mundo está interesada en los instrumentos estadounidenses más activos y altamente negociables, por lo que tiene sentido ofrecérselos a una base de clientes dispuesta”.

Interactive Brokers es una de varias firmas que ya ha aumentado sus ofertas, con una sesión de trading durante la noche que va desde las 8 p.m. ET hasta las 3:50 a.m. ET, cinco días a la semana. La popular plataforma de corretaje minorista Robinhood (HOOD) también ha empezado a ofrecer trading las 24 horas del día, cinco días a la semana. La empresa dijo durante su presentación de resultados más reciente que ha visto más de $10 mil millones en volúmen de operaciones en sus transacciones durante la noche desde el lanzamiento de su mercado las 24 horas, y en sus días más ocupados, alrededor del 25% del volumen de trading de la plataforma ha llegado en horas de mercado no tradicionales.

“Estoy completamente convencido de que en cinco años esto será la norma, y miraremos atrás y diremos ‘no puedo creer que alguna vez no pudimos negociar las 24 horas del día'”, dijo Steve Quirk, director de corretaje de Robinhood, a Yahoo Finance.

Como otros en la industria que hablaron con Yahoo Finance, Quirk señaló que la nueva generación de inversores, especialmente aquellos que recién están ingresando al mercado en sus 20 años, saben que pocas cosas no están disponibles en sus teléfonos o laptops a toda hora del día. No esperan que el trading sea diferente.

Además de eso, dado que muchas de las empresas en EE. UU. ahora obtienen una cantidad significativa de sus ingresos a nivel internacional, atrayendo así el interés de inversores extranjeros, la demanda de trading las 24 horas del día está claramente presente.

“En este momento, la mayoría de las empresas emocionantes están listadas en EE. UU.”, dijo JJ Kinahan, CEO de IG Group North America. “Así que la gente de todo el mundo también quiere participar; es posible que no quieran poner toda su cartera en EE. UU., pero quieren participar en lo que está sucediendo en los mercados estadounidenses”.

La demanda de trading de acciones fuera del horario normal del mercado de EE. UU. ya ha estado creciendo.

CME Group, que ofrece contratos de futuros globales vinculados a principales índices fuera del horario de mercado habitual, ha visto un aumento del interés en el trading de horas no tradicionales en EE. UU. El volumen medio diario de trading en futuros E-mini Nasdaq-100 en horas no tradicionales en 2024 ha aumentado aproximadamente un 24% desde 2019, según datos de CME Group.

Paul Woolman, jefe de acciones de CME Group, argumenta que existe un aspecto educativo en el aumento del interés por el trading fuera de los horarios tradicionales, ya que los inversores están dándose cuenta de que no necesitan “esperar a que EE. UU. abra para gestionar el riesgo”.

Woolman señaló que muchos de los eventos clave que mueven el mercado ocurren fuera del horario del mercado. Esto incluye, como siempre, los informes de ganancias corporativas, pero también datos económicos, que se observan de cerca en medio del ciclo de aumentos de tasas de interés de la Reserva Federal, y noticias de Oriente Medio desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022.

La semana pasada, aproximadamente un tercio de las ganancias diarias del Nasdaq 100 (^NDX) llegaron antes de la apertura tradicional del mercado mientras los inversores digerían un informe de datos de inflación a las 8:30 a.m. ET.

“Los clientes quieren poder reaccionar a ese flujo de noticias”, dijo Woolman. “Históricamente, creo que los clientes típicamente intentaban mantener su riesgo y esperarían seis, ocho, incluso 12 horas antes de volver a operar. Creo que los clientes aprendieron que simplemente no pueden permitirse hacer eso”.

Con indicios de interés por parte de los inversores, nuevos jugadores están tratando de ingresar al espacio del mercado de 24 horas. 24X, la plataforma de trading respaldada por Cohen, espera obtener la aprobación de la SEC para un intercambio de 24 horas este año.

Pero Dmitri Galinov, CEO y fundador de 24X, le dijo a Yahoo Finance que la transición completa a un mercado de 24 horas no sucederá de la noche a la mañana, ya que las grandes instituciones necesitarán tiempo para capacitar a sus empleados y adaptarse a una nueva cultura.

“Creo que va a llevar un poco más de tiempo”, dijo Galinov. “Pero lo que vemos es que los inversores extranjeros, de retail y los creadores de mercado comenzarán a impulsar el flujo, y luego creo que con el tiempo, naturalmente la gente migrará al trading de 24 horas con las acciones de la misma forma en que lo hace con las divisas”.

Para los inversores de EE. UU., la pregunta inminente es cómo esto podría cambiar el panorama de inversión.

“En realidad no afecta mucho al inversor promedio de EE. UU.”, dijo Sosnick de Interactive Brokers.

Parece que nada cambiará mientras haya demanda para proporcionar liquidez en el mercado, lo que ya ocurre en el trading luego del horario de mercado. Simplemente habría más oportunidades para comprar o vender. Y como siempre, los inversores no tienen que presionar ningún botón.

“Solo porque alguien pueda operar 24 horas al día no implica que obligue incluso a los traders más activos a estar involucrados fuera del horario de EE. UU.”, dijo Sosnick.

Josh Schafer es un reportero de Yahoo Finance.

