Google Maps está recibiendo una barra inferior simplificada con una nueva pestaña “Tú”

Algunos usuarios de Google Maps están recibiendo una nueva barra inferior simplificada con menos pestañas. La compañía anunció en marzo que estaban trabajando en un rediseño para la aplicación de Android. En ese momento, Google dijo que la aplicación recibiría una “pantalla de inicio más limpia con menos pestañas”. Ahora parece que el lanzamiento de la nueva interfaz de usuario está comenzando. Además, este no es el único ajuste de diseño que la aplicación ha recibido recientemente.

Google mostró oficialmente la nueva interfaz de usuario por primera vez ayer durante su conferencia I/O 2024. A partir de ahora, la aplicación de Maps pasará de tener cinco pestañas en la barra inferior a solo tres. Estas pestañas son “Explorar”, “Tú” y “Contribuir”. Dos de estas pestañas (“Explorar” y “Contribuir”) ya estaban presentes en la interfaz de usuario anterior. Sin embargo, la nueva pestaña “Tú” reemplaza a “Guardados” y ahora también integra la funcionalidad de las antiguas pestañas “Ir” y “Actualizaciones”.

La pestaña “Tú” es el cambio más importante en la barra inferior simplificada de Google Maps

Para mantener la familiaridad y facilitar la adaptación, la pestaña “Tú” conserva el mismo icono que “Guardados” de la diseño anterior. Cuando accedes a la pestaña “Tú”, verás que la antigua pestaña “Ir” ahora es “Viajes guardados”, mientras que las notificaciones que antes recibías en “Actualizaciones” ahora estarán disponibles desde una campana ubicada en la parte superior derecha. Cuando tengas actualizaciones pendientes o alertas, la pestaña “Tú” mostrará un pequeño distintivo.

Curiosamente, la barra inferior simplificada de Google Maps aún no está completamente adaptada al lenguaje de diseño Material You. No se adapta dinámicamente al color dominante del tema de tu dispositivo. Sin embargo, según el informe de 9to5Google, la aplicación adoptará un carrusel de imágenes similar al de la aplicación Google Photos.

El nuevo diseño está disponible para algunos usuarios después de la última actualización de Google Maps (11.127.x). Google también había anunciado en marzo que implementaría más colores de pin. Sin embargo, esto todavía no está presente.