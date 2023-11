Hemisferio: Trato secreto de registros de llamadas con AT&T por parte de las fuerzas del orden.

Durante casi 10 años, las agencias federales y locales de aplicación de la ley en todo el país han participado en un programa de vigilancia telefónica masiva y secreta conocido como “Hemisphere”. Revelado públicamente por primera vez en septiembre de 2013 por el New York Times, el programa Hemisphere proporciona acceso a la policía a una base de datos que contiene registros de llamadas de hace décadas, combinados con un sistema analítico sofisticado. El programa implica una asociación público-privada con AT&T. “Hemisphere” salió a la luz en medio de la controversia pública por las revelaciones de que la NSA había estado recopilando registros de llamadas telefónicas de millones de personas inocentes. Sin embargo, Hemisphere no fue un programa revelado por las filtraciones de Edward Snowden, sino que su exposición fue pura casualidad: un activista ciudadano en Seattle descubrió el programa cuando se le proporcionaron presentaciones impactantes que describían el programa en respuesta a solicitudes regulares de registros públicos. Pero estos documentos solo pintaron un retrato parcial del programa, y desde la cobertura inicial del New York Times en 2013, EFF ha presentado sus propias solicitudes de Ley de Libertad de Información y registros públicos a nivel estatal para conocer más. Los resultados han sido frustrantes, con varias agencias proporcionando documentos altamente y de manera inconsistente redactados en lo que parece ser un intento de ocultar más información al público. En julio de 2015, EFF tuvo suficiente con el secreto. Presentamos dos demandas separadas para obligar a las agencias de aplicación de la ley a revelar información importante que contribuiría al debate público sobre la eficacia y legitimidad del programa. Una demanda fue contra la Administración de Control de Drogas (DEA), mientras que la otra fue contra el Fiscal General del Estado de California. A fines de 2018, cerramos el caso habiendo liberado cientos de páginas de documentos y desenmascarado redacciones en decenas de correos electrónicos y presentaciones. La demanda de California está en curso. ¿Qué es Hemisphere? A través del programa Hemisphere, AT&T ayuda a las agencias federales y locales de aplicación de la ley a acceder y analizar su enorme base de datos de registros detallados de llamadas (CDR): información sobre números de teléfono marcados y recibidos, así como la hora, fecha y duración de la llamada y, en algunos casos, información de ubicación. Para ser más específicos, Hemisphere tiene acceso a “interruptores” de telecomunicaciones operados por AT&T que guían llamadas telefónicas. Debido a que otros proveedores usan “interruptores” de AT&T para sus llamadas, la base de datos contiene registros detallados de llamadas independientemente del operador. La base de datos tiene registros sobre llamadas locales, de larga distancia, celulares e internacionales. Las presentaciones oficiales del gobierno estiman que 4 mil millones de registros detallados de llamadas pobl…

