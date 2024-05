Oferta promocional de Apple Pay ofrece hasta un 20% de descuento en excelentes regalos para el Día de la Madre.

Apple ha lanzado sus nuevas ofertas al utilizar su plataforma de pago. Para el Día de la Madre, usa Apple Pay y obtén hasta un 20% de descuento en una variedad de regalos que incluyen flores, joyas, chocolate, ropa, cajas de regalo y más. Aquí están los detalles.

Apple comenzó y compartió con los usuarios la promoción del Día de la Madre en un correo electrónico hoy:

Haz que este Día de la Madre sea aún más memorable cuando compres en línea con estas ofertas exclusivas de Apple Pay en flores, chocolates, joyas, ropa y cajas de regalo. Válido hasta el 12 de mayo.

Como se mencionó anteriormente, estas ofertas son válidas hasta el 12 de mayo. Puedes encontrar todos los detalles a continuación:

El 20% de descuento en tu compra en línea de $125 o más con Apple Pay es válido desde el 1 de mayo de 2024, a las 8:00 a.m. PT hasta el 12 de mayo de 2024, a las 11:59 p.m. PT. Válido en compras realizadas con Apple Pay y usando el código promocional APPLEPAY al finalizar la compra en anntaylor․com. Oferta excluye la Colección Preview, la Colección Core Suiting y la Colección Haven Well Within. Excluye gastos de envío, tarjetas de regalo y impuestos aplicables. Apple Pay es una marca registrada de Apple Inc.

El 20% de descuento en tu compra con Apple Pay es válido desde el 1 de mayo de 2024, a las 8:00 a.m. PT hasta el 12 de mayo de 2024, a las 11:59 p.m. PT. Válido en compras realizadas al pagar con Apple Pay y usando el código promocional APPLEPAY al finalizar la compra en banter․com/applepay o en tienda. Para compras en la web, añade el código promocional en la vista de “Shopping Bag” antes de finalizar la compra con Apple Pay. Para canjear la oferta en tienda, muestra la captura de pantalla del código promocional al vendedor al finalizar la compra. Oferta no incluye gastos de envío, tarjetas de regalo, cuotas de servicio, acuerdos de servicio extendidos o impuestos aplicables. No puede combinarse con otras ofertas. Excluye joyería personalizada y pendientes de perforación. Apple Pay es una marca registrada de Apple Inc.

El 10% de descuento adicional en tu compra en línea es válido desde el 1 de mayo de 2024, a las 8:00 a.m. PT hasta el 12 de mayo de 2024, a las 11:59 p.m. PT. Válido en compras realizadas con Apple Pay y usando el código promocional APPLEPAY al finalizar la compra en bouqs․com. Límite de un descuento por cliente. Oferta no válida en suscripciones, activación de suscripciones, cajas de fiesta DIY, Bouqs del mismo día y paquetes de boda. Puede combinarse solo con ofertas selectas. Excluye gastos de envío, tarjetas de regalo e impuestos aplicables. Apple Pay es una marca registrada de Apple Inc.

El 15% de descuento en tu compra es válido desde el 1 de mayo de 2024, a las 8:00 a.m. PT hasta el 12 de mayo de 2024, a las 11:59 p.m. PT. Válido en compras realizadas con Apple Pay y usando el código promocional APPLEPAY al finalizar la compra en express checkout en compartes․com. Para usar Apple Pay, primero agrega artículos al carrito, selecciona el carrito de compras y luego selecciona Apple Pay en Express Checkout para finalizar la compra. La oferta no incluye gastos de envío, tarjetas de regalo ni impuestos aplicables. No puede combinarse con otras ofertas. Apple Pay es una marca registrada de Apple Inc.

El 15% de descuento en la compra de cajas de regalo Eataly en línea usando el código promocional APPLEPAY es válido desde el 1 de mayo de 2024, a las 8:00 a.m. PT hasta el 12 de mayo de 2024, a las 11:59 p.m. PT. Válido en compras realizadas con Apple Pay y usando el código promocional APPLEPAY al finalizar la compra en eataly․com/us_en/nationwide-shipping/gifts/gift-boxes. Excluye gastos de envío, tarjetas de regalo e impuestos aplicables. Apple Pay es una marca registrada de Apple Inc.

FTC: Utilizamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más información aquí.