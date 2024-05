Tyson Fury vs Oleksandr Usyk: Fury no mirará a Usyk a los ojos.

Alrededor de 2,500 aficionados británicos se espera que asistan a la Kingdom Arena el sábado y unos cientos estuvieron en la conferencia de prensa del jueves en el lugar del Boulevard, aunque a veces fueron ahogados por un número significativamente menor de aficionados de Usyk. Drones sobrevolaban en el claro cielo nocturno de Riyadh, mientras los medios y fotógrafos empapados de sudor del mundo luchaban por el mejor lugar. Grandes del boxeo y ex enemigos, Evander Holyfield y Lennox Lewis, observaban desde la primera fila, mientras se espera que un número de celebridades de la ‘lista A’ aparezcan en la noche de la pelea. El promotor de Usyk, Alex Krassyuk, recitó palabras de un poema de Henry Wadsworth Longfellow que fue un poco perdido en la multitud del boxeo. “Si yo fuera tú, no me preocuparía por los poetas, me preocuparía por tu hombre el sábado”, respondió el manager de Fury, Spencer Brown. Para una pelea anunciada como ‘Anillo de Fuego’, ninguno de los dos hombres, sorprendentemente, elevó la temperatura cuando llegó el momento de hablar. Usyk – un medallista de oro olímpico y ex campeón indiscutible de peso crucero – está invicto en 21 peleas profesionales y posee los cinturones de la WBA, IBF y WBO. Parecía más concentrado en garabatear en un bloc de notas que en la conferencia de prensa. “Es mi tarea”, bromeó Usyk, antes de agregar que era un poema que compartiría más tarde. El campeón del WBC, Fury, ha ganado 34 peleas, con un empate, pero apenas venció al debutante en boxeo Francis Ngannou en octubre. Durante meses, Fury ha estado menospreciando las capacidades de peso pesado de Usyk. Esta semana, ha cambiado su enfoque, elogiando a su oponente como el mejor luchador que jamás enfrentará.