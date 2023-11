Nuevo Centro Ayuda a Sobrevivientes de Fiesta de Trance Atacados por Hamas con su Sanación

El asesinato a tiros de cientos de asistentes a la fiesta en Tribe of Nova, una fiesta de trance en Re’im, Israel, en los ataques terroristas liderados por Hamas el 7 de octubre ha provocado un gran dolor por los muertos o tomados como rehenes. Sin embargo, aunque los más de 1.000 asistentes que sobrevivieron pueden sentirse afortunados de estar vivos, muchos todavía están lidiando con las secuelas de esta horrible experiencia. En las semanas posteriores, los profesionales de la salud mental se han apresurado a descubrir cómo ayudar a los supervivientes de la fiesta, algunos de cuyos traumas pueden haberse visto agravados por el efecto de psicodélicos como el LSD, que son habituales en los eventos de trance y que algunos de los supervivientes reconocieron haber tomado. . Quienes lo tomaron se habrían quedado con los ojos muy abiertos y excepcionalmente sensatos cuando los cohetes de Hamás comenzaron a aparecer en el cielo. En un esfuerzo por ayudarlos a sanar, la Dra. Lia Naor, consejera y terapeuta que practica enfoques de salud mental basados ​​en la naturaleza, reunió a un grupo de compañeros cuidadores. En una semana, se habían instalado en Ronit Farm, un lugar de lujo al norte de Tel Aviv, y lo transformaron en lo que llamaron Merhav Marpe, o Espacio de Curación. A medida que se corrió la voz sobre el sitio en los grupos de WhatsApp de sobrevivientes y otras redes sociales, el número de visitantes diarios aumentó a 600 o 700, dijeron los organizadores, antes de estabilizarse en alrededor de 350. Cientos de terapeutas, consejeros y otras personas se ofrecieron como voluntarios para ayudar, y aquellos que usan El servicio también incluyó a sobrevivientes de dos reuniones más pequeñas que se estaban llevando a cabo cerca. A poca distancia en coche de una autopista, el lugar se siente tranquilo y aislado. Está lo suficientemente lejos de los objetivos de alta prioridad de Hamas, como las grandes ciudades, que los visitantes rara vez escuchan alarmas que advierten sobre la llegada de cohetes. Las dos zonas principales utilizadas por Merhav Marpe son un gran salón interior que normalmente se utiliza para recepciones y un césped que flanquea un estanque. En una visita reciente, el espacio interior tenía mesas dedicadas a la creación de arte, un bar que servía bebidas calientes y un área acordonada para terapias táctiles como reflexología y acupuntura. Una sobreviviente, Li-tal Maya, de 27 años, dijo que después de su sesión inicial de masaje, su pecho “simplemente se había expandido” por primera vez en semanas. Había mucha más gente afuera, donde el olor a hierba recién cortada se mezclaba con el incienso y el humo de los cigarrillos. Un pequeño perro con alas de ángel trotaba y se estaban realizando talleres de acroyoga, escultura en arcilla y sanación con sonido. Los psicoterapeutas mantuvieron conversaciones individuales con los supervivientes bajo los árboles o en las mesas de picnic. El Dr. Naor enfatizó que los esfuerzos no pretendían ser un tratamiento completo, sino más bien ofrecer una “respuesta inmediata e integradora al trauma”. A los supervivientes se les llama “invitados” en lugar de “pacientes” y eligen sus propias actividades. “Hay impotencia en el trauma”, dijo el Dr. Naor, “y esta es una forma de restaurar el sentido de agencia”. Si bien muchos dijeron que se habían vuelto menos crudos en las semanas desde que se abrió el sitio, otros dijeron que todavía se sentían abrumados e incapaces de volver a sus rutinas anteriores. “Muchos de nosotros regresamos casi ilesos físicamente”, dijo Bar Belfer, de 34 años, “pero con inmensos problemas de salud mental”. Dijo que todavía no había sentido una mejora significativa en su propia perturbación, pero que, cuando está en Merhav Marpe, siente un inmenso alivio. “Mire este lugar: es mágico”, dijo Belfer. “Es como Nova, pero seguro”. Algunos de los supervivientes han evitado la terapia formal, dijo Gila Tolub, directora ejecutiva interina del sitio. “Para algunos sobrevivientes de la fiesta, este es el único lugar donde nadie los mira con ojos de cachorro, así que vienen aquí para sentirse normales”, dijo. “Para otros, este es el único lugar donde se sienten seguros: entran y simplemente se acuestan a dormir en un colchón, rodeados de amor y una comunidad familiar”. La próxima semana, el equipo planea restablecer el espacio de curación en una nueva ubicación a unas pocas millas al sur de Ronit Farm, con el objetivo de ser una presencia a largo plazo para los sobrevivientes. Al caer la tarde durante la reciente visita, un grupo de jóvenes se sentaron en círculo en el césped, cantando y tocando la guitarra. Estaban repasando la secuencia final de canciones de “Abbey Road” de los Beatles y juntos cantaron: “Vaya, vas a llevar ese peso, vas a llevar ese peso, por mucho tiempo”.