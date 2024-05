Consejo del CEO de TodayTix, Brian Fenty, para jóvenes líderes: ‘Hay una línea muy delgada entre aparentar hasta lograrlo y aprenderlo y hacerlo bien’

“

Mucho se puede decir sobre interpretar el papel para el trabajo que deseas, no para el trabajo que tienes, especialmente si eres joven y te preocupa parecer demasiado juvenil para una promoción o un rango senior. Brian Fenty lo sabría. Mientras que el CEO promedio de Fortune 500 tiene más de 57 años, él asumió el timón de TodayTix en 2017 con solo 31 años.

Bajo su liderazgo, la plataforma de venta de boletos de teatro se ha asociado con Netflix para una producción en vivo de Stranger Things: The First Shadow, adquirió Secret Cinema y Goldstar, y ahora alcanza a más de 25 millones de usuarios en la aplicación.

Aunque Fenty dice que inicialmente luchó por ser tomado en serio por sus pares e inversores debido a su edad, el ahora de 38 años sabía que era mejor no pretender ser más sabio de lo que era, ya que eso le había salido mal en el pasado, y su experiencia ofrece una valiosa lección de liderazgo para los jóvenes y aspirantes.

“Hay una fina línea entre fingir hasta lograrlo y aprenderlo y hacerlo bien”, le dice a Fortune.

Volviendo a su carrera anterior en la firma de capital privado Hamilton Investment Partners, donde llegó a convertirse en su director gerente más joven, Fenty recuerda un momento en el que le pidieron hacer una tarea que nunca había escuchado antes.

“Me pidieron crear un flujo de caja descontado, y estaba demasiado avergonzado para decir que no sabía qué era eso”, dice. En lugar de buscar consejo de alguien más experimentado, Fenty se quedó despierto toda la noche, llamó a amigos de otras firmas e intentó enseñarse la tarea.

Al final, lo dejó exhausto y no más cerca de terminar la tarea en cuestión, que según él necesitaba “aplicación del mundo real”.

“Me agoté y decepcioné a mi equipo al no pedir ayuda”, concluyó, agregando que la experiencia le enseñó una lección temprana sobre jugar con tus fortalezas, no con tus debilidades.

“Mi arma secreta es que siempre traigo helio a cualquier situación, y esa es mi palabra clave para el optimismo”, agrega. “Siempre intento traer una lente de resolución de problemas: ¿cómo podemos darle la vuelta a esto? ¿Vale la pena darle la vuelta?”

En lugar de obsesionarse con lo que no puedes hacer, el consejo de Fenty para los trabajadores jóvenes y aspirantes es simple: Rodéate de personas que cubran tus brechas de habilidades y pide ayuda cuando la necesites, para que puedas concentrarte en destacarte en las áreas en las que ya eres naturalmente bueno.

Por eso, Fenty recomienda que aquellos que quieran progresar rápidamente en la escalera pongan todo su empeño en encontrar su “superpoder”.

“Explota al máximo eso tan pronto como puedas”, dice. “Y si estás haciendo algo que no lo explota, estás perdiendo el tiempo.”

“Puedes aprender en cualquier trabajo”, insiste. “Si estás en un trabajo en el que estás aprendiendo cosas que no te permiten navegar por lo que te hace único, entonces vas a perder mucho tiempo.”

No te subestimes

Aunque Fenty no recomienda mentirse (o mentirles a los demás) sobre dónde se quedan cortas tus habilidades, sí fomenta dar lo mejor de ti.

“Nunca decirme a mi mismo que no podía hacerlo”, dice, es el secreto de por qué le ha ido tan bien por su edad, agregando que tenía una “visión” para su futuro y simplemente fue por ella.

Su consejo para subir la escalera coincide con el del CEO de Pret A Manger, Pano Christou. Al igual que Fenty, Christou es uno de los pocos líderes que obtuvo acceso a la junta directiva más de una década antes que el líder promedio (se convirtió en CEO a los 40).

Ahora, Christou lidera la cadena de sándwiches más grande de Gran Bretaña y afirmó que llegó a donde está hoy diciendo sí a oportunidades para las que quizás no estaba completamente listo, pero creyendo en sí mismo de todos modos.

“Siempre que se me han dado nuevas y mayores oportunidades, siempre las he aceptado, nunca he dicho no, incluso si realmente me pone en aprietos”, le dijo a Fortune. “Puede que no haya estado listo por un tiempo, pero siempre me gusta asumirlo y darle mi mejor oportunidad, y ha funcionado bien.”

De manera similar, el CEO de Walmart, Doug McMillon, escaló los rangos de la gigante minorista desde descargar remolques por $6.50 la hora hasta convertirse en el CEO más joven de la empresa desde su fundador, y dijo que aprendió las cuerdas al sustituir a menudo a su jefe.

“Una de las razones por las que recibí las oportunidades que recibí fue que levantaba la mano cuando mi jefe estaba fuera de la ciudad y él o ella visitaba tiendas o algo”, reveló recientemente.

El CEO agregó que incluso se ofrecía a sustituir a su jefe en reuniones, ya sea que estuviera preparado para responder todas las preguntas que surgieran o no.

“