¿Por qué mi cafetería no pone música de Taylor Swift?

Alguien ha estado tocando heavy metal balcánico en el café. La identidad del culpable sigue siendo un misterio, pero digamos que nuestro barista bosnio de 6 pies 2 pulgadas parece avergonzado.

Casi todo el mundo en la hostelería tiene su propia banda sonora. Algunas personas incluso crean sus propias listas de reproducción, con nombres como “Morning Bops” o “Work Work Work”, pero ni estos optimistas ni sus listas de reproducción parecen durar. Incluso la música más envolvente puede ser superada por la vista de otro huevo escalfado estallando en el suelo de madera.

Pocos días después del fiasco del heavy metal, el jefe de mi jefe visitó uno de nuestros sitios hermanos y escuchó a Taylor Swift tocando. Pronto llegó un correo electrónico a toda la empresa. Ya no habría más heavy metal y no más Taylor Swift. Solo se nos permitía escuchar música “cool”: Tame Impala, Father John Misty, Bill Withers.

Fue un poco condescendiente, tales directrices dictadas por alguien que está al menos 10 años y dos niveles de impuestos alejado del concepto de frescura. Pero incluso mi trasero anti-autoritario tuvo que conceder que tenían razón. La clave para diseñar una marca no es la autenticidad, sino la sugestividad. Desde la música hasta el café hasta la decoración: no tiene que ser del todo preciso ningún elemento individualmente, pero al menos deberían estar lo suficientemente cerca como para dar una impresión.

No quedaba más remedio. Era hora de salir a la calle. En Costa Coffee, están tocando “Girls Don’t Go” de Christophe Casanave, casi desconocido. Esto, decido, es Costa Coffee en pocas palabras: ubicuo, olvidable y poco ofensivo.

En Caffè Nero, una música de jazz entrecortada suena tímidamente desde el techo. Suena como un tono de llamada de teléfono móvil al otro lado de un conducto de ventilación, pero incluso a este volumen bajo, hay una vaga sensación de autenticidad continental. Por solo £3.40, recibo un Americano pequeño y un momento de escape subconsciente. Toto, tengo la sensación de que ya no estamos en Manchester. Ahora sé un amico y pasa el cenicero, este cigarrito no se va a fumar solo.

Mi destino final es Starbucks, donde está sonando Taylor Swift. Y sonando. Después de la cuarta canción consecutiva, decido molestar a la pobre mujer detrás del mostrador. Ella explica que al personal se les permite elegir entre una selección de listas de reproducción. Y sí, esta está llena de Taylor Swift de principio a fin. Por supuesto que sí. Taylor Swift tiene un documental llamado Miss Americana, y su novio ganó el Super Bowl. Esto no es solo ambiente, es teatro: una cantante súper americana para una marca súper americana.

Supongo que esta es la racionalidad de mi jefe. Debemos pensar en el panorama general. Nuestra cafetería no es parte de una gran cadena, por lo que no puede escucharse música de Taylor Swift. Pero tampoco es legítimamente contracultural, por lo que no puede escucharse heavy metal. Así como Caffè Nero sugiere todas las cosas casi pero no del todo italianas, la cafetería independiente debe sugerir todas las cosas casi pero no del todo subversivas. Después de todo, Tame Impala ha sido versionado por Rihanna.

Por eso sonreí a las 7 de la mañana el otro día cuando alcancé el iPod touch comunal, encendí Spotify y ahí estaba, justo bajo “reproducido recientemente”: una lista de reproducción llamada “Balkan Bangers”. Oh, mi nuevo amigo bosnio, espero que no cambies por nada del mundo.

RM Clark es un barista en Manchester y autor de “Winner Stays On”, publicado por Pitch Publishing

