El objetivo de la acción de First BanCorp se eleva debido a su sólido rendimiento según Investing.com

El lunes, Keefe, Bruyette & Woods, una firma especializada en servicios financieros, ajustó su perspectiva sobre First BanCorp, la empresa matriz de FirstBank Puerto Rico. La firma aumentó el precio objetivo de las acciones de First BanCorp (NYSE:FBP) a $21.00, frente al objetivo anterior de $19.00. La calificación de Sobrepeso en las acciones del banco se ha mantenido, lo que señala una confianza continua en sus perspectivas financieras.

First BanCorp ha demostrado un sólido comienzo de año, con una ganancia acumulada en el año del 5%, superando significativamente al índice bancario KRX en aproximadamente 1600 puntos básicos. Las acciones del banco han sido reconocidas por su rendimiento excepcional, al haber sido el mejor desempeño en el KRX el año pasado. Esta tendencia parece continuar en 2024.

El analista de la firma citó varios factores que respaldan su postura positiva sobre First BanCorp. Estos incluyen un cambio en los ingresos netos por intereses (NII) y un enfoque proactivo en la devolución de capital, con el banco devolviendo el 100% de las ganancias a los accionistas. Según el analista, estos movimientos estratégicos posicionan a First BanCorp como una de las narrativas más convincentes en el sector bancario.

Además, el analista destacó la rentabilidad líder de First BanCorp, pronosticando un rendimiento sobre el capital común tangible (ROTCE) del 16% en 2025. A pesar del sólido rendimiento y la rentabilidad del banco, sus acciones todavía se negocian con un descuento modesto en comparación con sus pares. Se considera que esta brecha de valoración ofrece un punto de entrada atractivo para los inversores.

El precio objetivo revisado refleja un aumento en las estimaciones de Keefe, Bruyette & Woods, basado en el desempeño financiero y la posición en el mercado de First BanCorp. La perspectiva de la firma sugiere que el banco está bien posicionado para mantener su trayectoria de crecimiento y seguir ofreciendo valor a sus accionistas.

InvestingPro Insights

Al aumentar su precio objetivo para First BanCorp, Keefe, Bruyette & Woods, los datos en tiempo real de InvestingPro respaldan una sólida perspectiva financiera para la empresa. Con una capitalización de mercado de $2.89 mil millones y un ratio precio-ganancias (P/E) de 9.84, que se ajusta a un atractivo 9.6 al mirar los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, First BanCorp parece estar negociando a un bajo ratio P/E en relación con el crecimiento de las ganancias a corto plazo.

Esto se corrobora aún más con un Ratio PEG de 0.77 durante el mismo período, lo que sugiere que las acciones pueden estar subvaluadas en relación con su crecimiento de ganancias.

Los inversores también podrían estar interesados en el rendimiento constante de First BanCorp en los retornos para los accionistas. Un Consejo de InvestingPro destaca que First BanCorp ha aumentado su dividendo durante 6 años consecutivos, con un notable crecimiento del dividendo del 14.29% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024. El rendimiento del dividendo se sitúa en 3.62%, recompensando a los inversores con un flujo de ingresos estable.

Además, la empresa ha tenido un alto rendimiento en el último año, con un retorno total del precio del 65.46%, y está negociando cerca de su máximo de 52 semanas en un 97.63% del precio máximo. Estas métricas subrayan el compromiso de First BanCorp de devolver valor a los accionistas y su sólido desempeño en el mercado.

Para aquellos que buscan más información, hay consejos adicionales de InvestingPro disponibles que profundizan en la salud financiera de First BanCorp y sus perspectivas futuras.

Este artículo fue generado con el apoyo de la IA y revisado por un editor. Para obtener más información, consulta nuestros T&C.