Desafíos de la expansión de TSMC en Phoenix, Arizona

Bruce pensó que había conseguido el trabajo de sus sueños. El joven ingeniero estadounidense había estado ansioso por un trabajo estable y bien remunerado en la industria de semiconductores. Luego, a finales de 2020, recibió un mensaje de LinkedIn de un reclutador de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Bruce se informó sobre TSMC – el principal fabricante mundial de chips avanzados – y se emocionó. El trabajo sonaba como si estuviera “empujando los límites de la tecnología humana”, recordó a Rest of World.

TSMC estaba atravesando una transformación casi al mismo tiempo que Bruce escuchó del reclutador. La pandemia de coronavirus estaba exponiendo profundas fallas en las cadenas de suministro, y una escasez global de chips estaba frenando la producción de automóviles, teléfonos inteligentes y refrigeradores en todo el mundo. Mientras tanto, los legisladores estadounidenses se estaban uniendo en lo que eventualmente se convertiría en la Ley CHIPS and Science, una amplia legislación diseñada para impulsar la fabricación de semiconductores en EE. UU. TSMC, que fabrica la mayoría de sus chips en Taiwán, estaba bajo presión para expandir sus capacidades de fabricación global.

Bruce trabajarían como ingeniero de semiconductores. El reclutador explicó que pasaría más de un año en Taiwán aprendiendo los entresijos del complejo proceso de fabricación de chips. Luego, regresaría a Arizona. Allí, en un suburbio salpicado de cactus de Phoenix, TSMC estaba construyendo una nueva y extensa fábrica para fabricar el tipo de chips que alimentan los iPhones y los jets de combate de EE. UU. Estaría ayudando a poner en marcha la nueva fábrica de chips de América. Bruce aceptó.

Sin embargo, en los dos años siguientes, Bruce se dio cuenta de que la realidad de trabajar en TSMC no era exactamente lo que había imaginado. Mientras trabajaba en procesos a nivel de nanómetros para fabricar chips de última generación, luchaba con las barreras del idioma, largas horas y una estricta jerarquía. Pronto empezó a dudar de lo que había aceptado. La planta, que originalmente se suponía que empezaría a funcionar en 2024, quedó muy rezagada en el cronograma; ahora se espera que la producción en la instalación comience en 2025. Bruce, que dijo haber firmado un acuerdo de confidencialidad con TSMC, solicitó el anonimato para esta historia.

No era el único decepcionado con el progreso de TSMC en Arizona; otros trabajadores estadounidenses que hablaron con Rest of World hicieron eco de las preocupaciones de Bruce. En los últimos dos años, la empresa ha trasladado a cientos de trabajadores taiwaneses y sus familias a Arizona. En lugar de una nueva y reluciente instalación, estos trabajadores encontraron un sitio de construcción activo y una empresa luchando por unir las normas profesionales y culturales taiwanesas y estadounidenses.

En los últimos cuatro meses, Rest of World habló con más de 20 empleados actuales y antiguos de TSMC – de EE. UU. y Taiwán – en la planta de Arizona. Todos solicitaron el anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios o porque temían represalias de la empresa. En febrero, Rest of World viajó a Phoenix para visitar el creciente complejo de TSMC y pasar tiempo con la incipiente comunidad de ingenieros taiwaneses trasplantados.

Los ingenieros estadounidenses se quejaron de jerarquías rígidas y contraproducentes en la empresa; los veteranos taiwaneses de TSMC describieron a sus homólogos estadounidenses como carentes de la dedicación y obediencia que creen que son la base del éxito líder mundial de su empresa.

Alrededor de 2.200 empleados trabajan ahora en la planta de TSMC en Arizona, con alrededor de la mitad de ellos desplegados desde Taiwán. Mientras la tensión en la planta aumenta, TSMC ha estado intensificando sus inversiones, asegurando recientemente miles de millones de dólares en subvenciones y préstamos del gobierno de EE. UU. Si la planta tiene éxito en hacer chips de vanguardia con la misma velocidad, eficiencia y rentabilidad que las instalaciones en Asia, aún está por verse, con muchos escépticos sobre una fuerza laboral estadounidense bajo el sistema de mando como un ejército de TSMC. “[La empresa] intentó taiwanesizar Arizona”, dijo G. Dan Hutcheson, analista de la industria de semiconductores en la firma de investigación TechInsights a Rest of World. “Y simplemente no va a funcionar.”

TSMC no respondió a una lista detallada de preguntas de Rest of World.

Puedes leer la historia original en: https://restofworld.org/2024/tsmc-arizona-expansion/