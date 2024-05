3 Magníficas Acciones de Dividendos Que No Te Arrepentirás de Comprar Ahora mismo

Las acciones con dividendos han demostrado ser creadoras de riqueza. Durante los últimos 50 años, han superado a las no pagadoras en más de 2 a 1. Uno de los principales impulsores es su flujo de ingresos constante (y a menudo creciente), que brinda a los inversores un retorno base sólido año tras año.

One Liberty Properties (NYSE: OLP), Truist Financial (NYSE: TFC) y Mid-America Apartment Communities (NYSE: MAA) tienen registros magníficos de pago de dividendos. Eso es uno de los factores que los destaca para algunos colaboradores de Fool.com. Aquí te explicamos por qué creen que los inversores no se arrepentirán de comprar estas acciones de dividendos de primera categoría en este momento.

La familia fundadora quiere que este REIT mantenga su dividendo por años

Tyler Crowe (One Liberty Properties): Hay muchas formas abreviadas en las que los inversores evalúan la viabilidad de un dividendo para los años venideros. Una de las más subestimadas es cuando las familias fundadoras tienen una gran propiedad de la empresa. Cuando los ingresos de una familia provienen de los pagos de dividendos de una sola acción, es razonablemente seguro suponer que la empresa será administrada para preservar esos pagos de dividendos.

Ese ha sido el caso con One Liberty Properties durante muchos años. La familia Gould fundó el fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) y todavía posee el 27,4% de las acciones en circulación. Su gran participación en el REIT probablemente ha sido la razón por la que la compañía ha pagado dividendos consecutivos durante más de 30 años.

Una larga historia de dividendos es impresionante, pero lo que enfatiza el compromiso de la empresa con su dividendo es que la administración ha mantenido su pago incluso cuando ha pasado por una transformación completa de su cartera. Durante la última década, la compañía pasó de ser un REIT diversificado con una variedad de propiedades (centros de fitness, tiendas de muebles, oficinas y restaurantes) a un portafolio compuesto principalmente por almacenes e instalaciones de distribución. En 2016, los inmuebles industriales representaban aproximadamente el 22% de los alquileres anualizados. Hoy en día, los inmuebles industriales representan el 67%.

Esta transformación de la cartera fue desafiante. Los fondos de operaciones se estancaron y la empresa tuvo que asumir más deuda de la que la mayoría de los inversores estarían cómodos. A pesar de estos vientos en contra, pagó su dividendo como un reloj.

Con una cartera transformada y mejorada financieramente, no sería sorprendente ver a One Liberty Properties comenzar a aumentar su dividendo. Con un rendimiento actual del 7,5%, esa podría ser una acción bastante atractiva.

Llévalo al banco

Jason Hall (Truist Financial): Admitidamente, los bancos pueden ser inversiones muy seguras y muy arriesgadas. Están apalancados (tienen mucho efectivo pero prestan la mayoría) y están muy ligados a la economía en general. Además, el sentimiento puede llevar sus precios de acciones a la baja dolorosamente cuando hay preocupaciones sobre la economía. Eso también puede crear oportunidades para los inversores, especialmente si se enfocan en los bancos más fuertes y mejor capitalizados que pueden resistir tormentas económicas y seguir pagando a sus accionistas.

Truist Financial está en esa lista corta para mí. Ha ganado consistentemente rendimientos de acciones comunes tangibles en el rango medio a alto de dos dígitos, ha mantenido su ratio de gastos (cuánto de sus ingresos deben cubrir las operaciones) en el rango alto del 50% al bajo del 60%, y ha mantenido liquidez más que suficiente para cubrir las necesidades de los depositantes y asegurar su balance.

Y aunque sus ganancias han enfrentado un poco de presión debido al aumento en las tasas de interés que está desacelerando los préstamos y a una oferta muy débil de viviendas que afecta el mercado de hipotecas, todavía genera ganancias sólidas mucho en exceso de su dividendo. El último trimestre, obtuvo $0,81 por acción, lo que sitúa su ratio de pago en el 64% para el trimestre.

Con un rendimiento por encima del 5% y acciones que cotizan a poco más de 9 veces las ganancias, los inversores dispuestos a comprar y mantener durante muchos años no se arrepentirán de invertir en Truist Financial en este momento.

Esta máquina de ingresos pasivos está en oferta

Matt DiLallo (Mid-America Apartment Communities): El REIT de apartamentos Mid-America Apartment Communities, o MAA, ha hecho un magnífico trabajo al pagar un dividendo estable y creciente. La compañía pagó su 121° dividendo trimestral consecutivo el mes pasado. Ha aumentado su pago durante 14 años seguidos, incluido un 5% a fines del año pasado. Actualmente, el REIT tiene un rendimiento de más del 4%, aproximadamente tres veces el rendimiento de dividendos del S&P 500 de aproximadamente el 1,3%.

Un factor importante que causa ese alto rendimiento es la caída del 40% en el precio de las acciones del REIT desde su pico en 2022 debido a las tasas de interés más altas. Han repercutido en el valor de los bienes raíces y han hecho que sea más costoso para el REIT endeudarse para financiar nuevos desarrollos y adquisiciones. MAA también ha enfrentado algunos vientos en contra en el crecimiento de los alquileres a corto plazo debido al mayor suministro nuevo en muchos de sus mercados.

Sin embargo, esos vientos en contra deberían disminuir en los próximos trimestres. La Reserva Federal ha indicado que planea comenzar a bajar las tasas de interés a medida que la inflación se modere, algo que muchos esperan que suceda más adelante este año. Además, MAA cree que las entregas de nuevas unidades disminuirán más adelante este año y en 2025 ya que el mercado absorberá todas las nuevas unidades que se están poniendo en línea. Este catalizador debería “impulsar una recuperación fuerte y rápida en el rendimiento de los alquileres”, según el CEO Eric Bolton.

MAA también tiene un sólido balance, lo que lo posiciona para capitalizar las nuevas oportunidades de crecimiento emergentes. El REIT recientemente comenzó la construcción de un nuevo desarrollo y compró terrenos para construir otro proyecto. Esos proyectos se encuentran entre los cuatro a seis que espera comenzar en los próximos dos años, además de los cinco que ya tiene en construcción. Suma a eso el crecimiento de los alquileres y la caída de las tasas, y MAA podría producir fuertes rendimientos totales en los próximos años. Con amplios catalizadores alcistas y un dividendo creciente, no te arrepentirás de comprar MAA aquí.

Jason Hall tiene posiciones en Truist Financial. Matt DiLallo tiene posiciones en Mid-America Apartment Communities y Truist Financial. Tyler Crowe tiene posiciones en Mid-America Apartment Communities. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Mid-America Apartment Communities y Truist Financial. Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Magníficas Acciones de Dividendos Que No Te Arrepentirás de Comprar Ahora se publicó originalmente en The Motley Fool