Apple anuncia nuevas funciones de accesibilidad, incluido el Seguimiento ocular.

15 de mayo de 2024

Apple anuncia nuevas funciones de accesibilidad, incluido Eye Tracking, Music Haptics y Vocal Shortcuts

CUPERTINO, CALIFORNIA Apple anunció hoy nuevas funciones de accesibilidad que llegarán más adelante este año, incluido Eye Tracking, una forma para que los usuarios con discapacidades físicas controlen iPad o iPhone con sus ojos. Además, Music Haptics ofrecerá una nueva forma para que los usuarios sordos o con problemas de audición experimenten la música utilizando el Taptic Engine en iPhone; Vocal Shortcuts permitirá a los usuarios realizar tareas mediante un sonido personalizado; Vehicle Motion Cues pueden ayudar a reducir el mareo por movimiento al usar iPhone o iPad en un vehículo en movimiento; y más funciones de accesibilidad llegarán a visionOS. Estas funciones combinan la potencia del hardware y software de Apple, aprovechando el silicio de Apple, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para seguir el compromiso de décadas de Apple de diseñar productos para todos.

“Creemos profundamente en el poder transformador de la innovación para enriquecer vidas”, dijo Tim Cook, CEO de Apple. “Por eso, durante casi 40 años, Apple ha defendido el diseño inclusivo al integrar la accesibilidad en el núcleo de nuestro hardware y software. Estamos continuamente empujando los límites de la tecnología, y estas nuevas funciones reflejan nuestro compromiso de larga data de brindar la mejor experiencia posible a todos nuestros usuarios”.

“Cada año, rompemos nuevas barreras cuando se trata de accesibilidad”, dijo Sarah Herrlinger, directora sénior de Política e Iniciativas Mundiales de Accesibilidad de Apple. “Estas nuevas funciones tendrán un impacto en las vidas de una amplia gama de usuarios, proporcionando nuevas formas de comunicarse, controlar sus dispositivos y moverse por el mundo”.

Eye Tracking llega a iPad e iPhone

Impulsado por la inteligencia artificial, Eye Tracking brinda a los usuarios una opción integrada para navegar por iPad e iPhone solo con sus ojos. Diseñado para usuarios con discapacidades físicas, Eye Tracking utiliza la cámara frontal para configurarse y calibrarse en segundos, y con el aprendizaje automático en dispositivo, todos los datos utilizados para configurar y controlar esta función se mantienen de forma segura en el dispositivo y no se comparten con Apple.

Eye Tracking funciona en aplicaciones de iPadOS e iOS y no requiere hardware ni accesorios adicionales. Con Eye Tracking, los usuarios pueden navegar a través de los elementos de una aplicación y utilizar el Control de Fijación para activar cada elemento, accediendo a funciones adicionales como botones físicos, deslizamientos y otros gestos únicamente con sus ojos.

Music Haptics hace que las canciones sean más accesibles

Music Haptics es una nueva forma para que los usuarios sordos o con problemas de audición experimenten la música en iPhone. Con esta función de accesibilidad activada, el Taptic Engine en iPhone reproduce golpes, texturas y vibraciones refinadas al ritmo de la música. Music Haptics funciona en millones de canciones en el catálogo de Apple Music y estará disponible como API para que los desarrolladores puedan hacer que la música sea más accesible en sus aplicaciones.

Nuevas funciones para una amplia gama de lenguajes

Con Vocal Shortcuts, los usuarios de iPhone e iPad pueden asignar enunciados personalizados que Siri pueda entender para lanzar accesos directos y completar tareas complejas. Listen for Atypical Speech, otra nueva función, brinda a los usuarios la opción de mejorar el reconocimiento de voz para una gama más amplia de lenguajes. Listen for Atypical Speech utiliza el aprendizaje automático en dispositivo para reconocer los patrones de lenguaje de los usuarios. Diseñadas para usuarios con condiciones adquiridas o progresivas que afectan el habla, como parálisis cerebral, esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o accidentes cerebrovasculares, estas funciones proporcionan un nuevo nivel de personalización y control, basándose en las funciones introducidas en iOS 17 para usuarios que no hablan o están en riesgo de perder su capacidad de hablar.

“La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar el reconocimiento del habla para millones de personas con lenguajes atípicos, por lo que estamos encantados de que Apple esté introduciendo estas nuevas funciones de accesibilidad para los consumidores”, dijo Mark Hasegawa-Johnson, investigador principal del Proyecto de Accesibilidad del Habla en el Instituto Beckman de Ciencia y Tecnología Avanzada de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. “El Proyecto de Accesibilidad del Habla fue diseñado como un esfuerzo amplio y apoyado por la comunidad para ayudar a las empresas y universidades a hacer que el reconocimiento del habla sea más sólido y efectivo, y Apple se encuentra entre los defensores de la accesibilidad que hicieron posible el Proyecto de Accesibilidad del Habla”.

Las señales de movimiento del vehículo pueden ayudar a reducir el mareo por movimiento

Vehicle Motion Cues es una nueva experiencia para iPhone e iPad que puede ayudar a reducir el mareo por movimiento en pasajeros que viajan en vehículos en movimiento. La investigación muestra que el mareo por movimiento es comúnmente causado por un conflicto sensorial entre lo que una persona ve y lo que siente, lo que puede evitar que algunos usuarios utilicen cómodamente iPhone o iPad mientras viajan en un vehículo en movimiento. Con Vehicle Motion Cues, los puntos animados en los bordes de la pantalla representan los cambios en el movimiento del vehículo para ayudar a reducir el conflicto sensorial sin interferir con el contenido principal. Utilizando sensores integrados en iPhone e iPad, Vehicle Motion Cues reconoce cuándo un usuario está en un vehículo en movimiento y responde en consecuencia. La función puede configurarse para mostrarse automáticamente en iPhone, o se puede activar y desactivar en el Centro de Control.

CarPlay recibe Control por Voz, más actualizaciones de accesibilidad

Las funciones de accesibilidad que llegarán a CarPlay incluyen Control por Voz, Filtros de Color y Reconocimiento de Sonido. Con Control por Voz, los usuarios pueden navegar por CarPlay y controlar aplicaciones solo con su voz. Con Reconocimiento de Sonido, los conductores o pasajeros sordos o con problemas de audición pueden activar alertas para ser notificados de bocinas y sirenas. Para los usuarios con daltonismo, los Filtros de Color hacen que la interfaz de CarPlay sea visualmente más fácil de usar, con funciones adicionales de accesibilidad visual incluyendo Texto en Negrita.

Funciones de Accesibilidad que llegarán a visionOS

Este año, las funciones de accesibilidad que llegarán a visionOS incluirán Subtítulos en Vivo en todo el sistema para ayudar a todos, incluidos los usuarios sordos o con problemas de audición, a seguir el diálogo hablado en conversaciones en vivo y en audio de aplicaciones. Con Subtítulos en Vivo para FaceTime en visionOS, más usuarios pueden disfrutar fácilmente de la experiencia única de conectarse y colaborar utilizando su Persona. Apple Vision Pro agregará la capacidad de mover subtítulos utilizando la barra de ventanas durante Video Inmersivo de Apple, así como el soporte para dispositivos auditivos Made for iPhone adicionales y procesadores auditivos cocleares. Las actualizaciones para la accesibilidad visual incluirán la adición de Reducción de Transparencia, Inversión Inteligente y Luces Intermitentes Atenuadas para usuarios con baja visión, o aquellos que desean evitar luces brillantes y destellos frecuentes.

Estas funciones se suman a las docenas de funciones de accesibilidad ya disponibles en Apple Vision Pro, que ofrece un sistema de entrada flexible y una interfaz intuitiva diseñada pensando en una amplia gama de usuarios. Características como VoiceOver, Zoom y Filtros de Color también pueden proporcionar a los usuarios ciegos o con baja visión acceso a la computación espacial, mientras que funciones como Acceso Guiado pueden apoyar a los usuarios con discapacidades cognitivas. Los usuarios pueden controlar Vision Pro con cualquier combinación de sus ojos, manos o voz, con funciones de accesibilidad que incluyen Control por Teclas, Acciones de Sonido y Control de Fijación que también pueden ayudar a aquellos con discapacidades físicas.

“Apple Vision Pro es sin duda la tecnología más accesible que he utilizado”, dijo Ryan Hudson-Peralta, diseñador de productos con sede en Detroit, consultor de accesibilidad y cofundador de Equal Accessibility LLC. “Como alguien que nació sin manos y no puede caminar, sé que el mundo no fue diseñado pensando en mí, así que ha sido increíble ver que visionOS simplemente funciona. Es un testimonio del poder y la importancia del diseño accesible e inclusivo”.

Actualizaciones Adicionales

Para los usuarios ciegos o con baja visión, VoiceOver incluirá nuevas voces, un Rotor de Voz flexible, control personalizado de volumen y la capacidad de personalizar los atajos de teclado de VoiceOver en Mac.

Magnificador ofrecerá un nuevo Modo de Lectura y la opción de iniciar fácilmente el Modo de Detección con el botón de Acción.

Los usuarios de Braille obtendrán una nueva forma de iniciar y permanecer en la Entrada de Pantalla Braille para un control más rápido y edición de texto; Disponibilidad del idioma japonés para la Entrada de Pantalla Braille; soporte para braille de varias líneas con Dot Pad; y la opción de elegir tablas de entrada y salida diferentes.

Para los usuarios con baja visión, la Escritura por Encima mostrará texto más grande al escribir en un campo de texto, y en la fuente y color preferidos del usuario.

Para los usuarios en riesgo de perder su capacidad de hablar, Personal Voice estará disponible en chino mandarín. Los usuarios que tienen dificultades para pronunciar o leer frases completas podrán crear una Voz Personal utilizando frases abreviadas.

Para los usuarios que no pueden hablar, Speech en Vivo incluirá categorías y compatibilidad simultánea con Subtítulos en Vivo.

Para los usuarios con discapacidades físicas, el Panel Táctil Virtual para AssistiveTouch permite a los usuarios controlar su dispositivo mediante una pequeña región de la pantalla como un panel táctil redimensionable.

Switch Control incluirá la opción de usar las cámaras en iPhone e iPad para reconocer gestos de toque con el dedo como interruptores.

Voice Control ofrecerá soporte para vocabularios personalizados y palabras complejas.

Celebra el Día Mundial de Concienciación sobre la Accesibilidad con Apple

Esta semana, Apple está introduciendo nuevas funciones, colecciones seleccionadas y más en celebración del Día Mundial de Concienciación sobre la Accesibilidad:

A lo largo del mes de mayo, algunas ubicaciones selectas de Apple Store ofrecerán sesiones gratuitas para ayudar a los clientes a explorar y descubrir las funciones de accesibilidad integradas en los productos que aman. Apple Piazza Liberty en Milán contará con el talento detrás de “Suponer que puedo”, la campaña viral para el Día Mundial del Síndrome de Down. Y disponible durante todo el año en las ubicaciones de las tiendas Apple Store a nivel global, las reservas de grupo Hoy en Apple son un lugar donde amigos, familias, escuelas y grupos comunitarios pueden aprender sobre las funciones de accesibilidad juntos.

Atajos agrega Sonidos Relajantes, que reproducen paisajes sonoros ambientales para minimizar las distracciones, ayudando a los usuarios a concentrarse o descansar.

Visita la App Store para descubrir increíbles aplicaciones y juegos que promueven el acceso y la inclusión para todos, incluido el juego ganador del premio App Store Accesible Unpacking, aplicaciones como herramientas para la comunicación aumentativa y alternativa (CAA) y más.

La aplicación Apple TV honrará a creadores, intérpretes y activistas pioneros que comparten apasionadamente las experiencias de las personas con discapacidades. El tema de este año es Rehaciendo el Mundo, y cada historia invita a los espectadores a imaginar una realidad donde todos tengan la capacidad de agregar su voz a la historia humana.

Apple Books destacará experiencias vividas de discapacidad a través de colecciones seleccionadas de narrativas en primera persona de escritores discapacitados en formato de libro electrónico y audiolibro.

Los entrenamientos, meditaciones y consejos de entrenadores de Apple Fitness+ acogen a usuarios sordos o con problemas de audición con Lenguaje de Señas Americano, y Time to Walk ahora incluye transcripciones en la aplicación Apple Podcasts. Los entrenamientos de Fitness+ siempre incluyen Ayudas de Audio para apoyar a los usuarios ciegos o con baja visión, así como modificadores para que los usuarios de todos los niveles puedan participar.

Los usuarios pueden visitar el Soporte de Apple para aprender cómo personalizar sus dispositivos Apple utilizando funciones de accesibilidad integradas. Desde adaptar los gestos hasta personalizar cómo se presenta la información en la pantalla de un dispositivo, la lista de reproducción de Accesibilidad de Apple ayudará a los usuarios a aprender cómo personalizar Apple Vision Pro, iPhone, iPad, Apple Watch y Mac para que funcionen mejor para ellos.

Acerca de Apple

Apple revolucionó la tecnología personal con la introducción del Macintosh en 1984. Hoy en día, Apple lidera el mundo en innovación con iPhone, iPad, Mac, AirPods, Apple Watch y Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple — iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS — ofrecen experiencias perfectas en todos los dispositivos de Apple y capacitan a las personas con servicios revolucionarios que incluyen la App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV+. Los más de 150,000 empleados de Apple se dedican a crear los mejores productos del mundo y a dejar el mundo mejor de como lo encontramos.

