Revisión del iMac de 24 pulgadas M3: Rendimiento, especificaciones, precio.

iMac 24-inch M3 review: La nueva iMac M3

La actualización de Apple de 2023 a la iMac de 24 pulgadas brinda un buen impulso de rendimiento al Mac todo en uno, pero el hardware M3 es más adecuado para aquellos que pasan de Intel que para usuarios con la versión M1. La generación M2 dejó a la iMac de 24 pulgadas en el olvido. Todo lo demás en la línea de productos Mac obtuvo el chip M2, incluido el Mac Pro, pero el modelo de escritorio con pantalla no fue incluido en ese grupo. En cambio, la iMac de 24 pulgadas tuvo que esperar hasta la introducción de los chips M3, lo que le permitió saltarse una generación completa. La adición de M3 fue el único cambio real que se realizó en el modelo. 24-inch iMac M3 review – Diseño

Apple tiende a introducir un diseño para una línea de productos y luego no realizar cambios externos reales durante cinco o seis años para actualizaciones internas. La filosofía tiene sentido en su mayoría, incluso si Apple fue perjudicada por Intel al hacer promesas térmicas a la empresa que finalmente no pudo cumplir con el chasis del MacBook Pro de 2016. Al igual que el primer modelo equipado con M1, la iMac M3 no ha sufrido cambios cosméticos en los últimos dos años. Simplemente, no verás ningún cambio real en el diseño de la iMac de 24 pulgadas en la edición M3. En nuestra reseña de la iMac M1, la caracterizamos como un iPad Pro gigante permanentemente unido a la base. Eso sigue siendo así y tiene sentido que Apple se mantenga así.