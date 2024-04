Cómo un asistente virtual me enseñó a apreciar el trabajo tedioso.

No necesito ayuda para agendar más cosas que hacer; necesito hacer menos. A menudo, estos servicios sugieren que los usuarios tiren dinero a ese problema (lo cual no es muy útil si uno de tus problemas es que no tienes suficiente dinero). Las aplicaciones transforman a los padres de trabajadores a consumidores, traduciendo nuestras listas de tareas en listas de compras. Alguien sigue realizando nuestras tareas de “robar alegría”, ya sea un trabajador de un centro de llamadas o uno de los muchos otros trabajadores invisibles que hacen que los sistemas de inteligencia artificial parezcan funcionar automáticamente.

La frontera entre lo humano y lo artificial es resbaladiza; Yohana enfatiza que emplea “humanos reales (no chatbots de inteligencia artificial) que pueden hacer el trabajo pesado”, aunque según Forbes, esos humanos están utilizando inteligencia artificial generativa para ayudarlos con nuestras tareas. Cuando estos servicios se presentan como “abejas obreras”, “ayudantes secretos” o “hadas madrinas”, se apoyan en la iconografía de fantasía para oscurecer la realidad más sombría de externalizar tu “trabajo pesado” a una fuerza laboral anonimizada.

El trabajo que estos servicios esperan erradicar (o al menos ocultar) está feminizado. Es “trabajo de mujeres”, y de hecho, la mayoría de mis ayudantes de Yohana tenían nombres femeninos. Una de las cosas más útiles que un asistente virtual puede hacer es asignar las cargas familiares de manera más equitativa entre sus miembros, un deber comúnmente denigrado como “fastidioso”.

El año pasado, Meghan Verena Joyce, la directora ejecutiva de otro servicio de delegación de tareas, Duckbill, argumentó que “con sus capacidades de eficiencia y personalización”, la inteligencia artificial “podría desempeñar un papel crucial en aliviar las cargas sociales y económicas que afectan de manera desproporcionada a las mujeres”.

En una ilustración en el sitio web de Yohana, se retrata a un usuario típico como una mujer con gafas que lleva un bebé en un portabebés, que fija un cuadrado de papel de regalo bajo un pie, equilibra un cuenco de comida para perros en una pierna levantada, revuelve una olla con una mano y escribe en una computadora con la otra. Se asemeja a Rosie de los Supersónicos, cada miembro mecánico disparando de forma autónoma para trabajar de manera más eficiente. Estamos familiarizados con los ayudantes de inteligencia artificial, como Siri de Apple, que están modelados según estereotipos femeninos, pero aquí parece que está ocurriendo lo contrario: una madre ha sido transformada en un ser robótico, su trabajo desestimado como rutinario y fácilmente externalizable.

En las pocas semanas que pasé como maestra de tareas de asistente virtual, me di cuenta de que gran parte del trabajo tedioso reclamado por las aplicaciones es en realidad bastante personal, a menudo gratificante y ocasionalmente transformador.