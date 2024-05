Cubanos son atraídos al ejército ruso por altos salarios y pasaportes

Rusia probablemente ha estado reclutando nacionales cubanos para luchar en su ejército en Ucrania, según investigaciones de la BBC.

En septiembre y octubre de 2023, se filtraron detalles de pasaportes pertenecientes a más de 200 cubanos que supuestamente se unieron al ejército ruso en línea por una plataforma pro-ucraniana llamada InformNapalm.

Los detalles de los pasaportes fueron obtenidos, según dijo el sitio, hackeando los correos electrónicos de un oficial de reclutamiento militar ruso en Tula, al sur de Moscú.

Una búsqueda en Facebook ha mostrado que 31 de los nombres mencionados en la filtración ucraniana coinciden con cuentas cuyos propietarios parecen estar en Rusia o relacionados con el ejército ruso.

Algunos, por ejemplo, han publicado fotos de ellos mismos vistiendo uniformes militares rusos, o en lugares que tienen letreros de calles rusas o placas de matrícula rusas. Otros mencionan a Rusia como su lugar de residencia actual.

Muchos de esos usuarios de Facebook comenzaron a publicar contenido relacionado con Rusia en agosto de 2023, indicando cuándo podrían haber llegado al país.

Desde el inicio de su invasión a gran escala de Ucrania, Rusia ha sufrido grandes pérdidas en el campo de batalla. Una investigación de la BBC confirmó los nombres de más de 50,000 soldados rusos muertos en Ucrania, pero es probable que el número real sea mucho mayor. La estimación de Ucrania sitúa el número de soldados rusos muertos o heridos en la guerra en 500,000.

Reclutar extranjeros para reemplazar algunas de las pérdidas también ayuda al Kremlin a evitar los riesgos que implica intentar movilizar a los rusos por la fuerza. Cuando Rusia declaró una movilización parcial en 2022, cientos de miles de hombres abandonaron el país.

Traer cubanos a Rusia es relativamente sencillo. Los dos países han sido aliados desde la Guerra Fría, los cubanos no necesitan visa para viajar a Rusia y los vuelos directos a Moscú hacen más fácil el viaje.

Mientras tanto, atractivos contratos militares ofrecidos por Rusia atraen a hombres cubanos desesperados por escapar de la crisis económica que empeora en la isla sancionada por los Estados Unidos.

Documentos filtrados en línea y reportes en medios sugieren que a los hombres cubanos se les ofrecen pagos mensuales en la región de $2,000 (£1,600) por mes – una suma enorme para Cuba, donde el salario mensual promedio es inferior a $35 (£28).

La promesa de obtener la ciudadanía rusa también puede atraer a algunos cubanos.

Desde el inicio de su guerra contra Ucrania, Moscú ha tomado medidas para facilitar de manera significativa que los extranjeros obtengan la ciudadanía rusa después de pasar tiempo en el ejército, y la BBC ha visto publicaciones en redes sociales que sugieren que algunos luchadores cubanos recibieron pasaportes rusos en cuestión de meses después de inscribirse.

Un pasaporte ruso permite viajar sin visa a 117 destinos, mientras que los titulares de pasaportes cubanos están limitados a 61.

Un medio de comunicación local en la ciudad de Ryazan, cerca de Moscú, pareció corroborar esta teoría el año pasado cuando publicó fotos de nuevos reclutas cubanos firmando contratos con el ejército ruso.

Los cubanos querían “ayudar a nuestro país a alcanzar los objetivos de la operación militar especial”, informó, agregando que “algunos de ellos les gustaría convertirse en ciudadanos rusos en el futuro”.

Pero encontrar una estimación confiable del número de cubanos que se han unido a las filas rusas es difícil.

El enviado diplomático de Ucrania para América Latina y el Caribe, Ruslan Spirin, situó el número en 400 en una entrevista con el Wall Street Journal.

Un oficial cubano en Rusia, Lázaro González, dijo a una estación de radio antigubernamental en el exilio que 90 cubanos estaban sirviendo bajo su mando.

Según él, probablemente serían desplegados en partes de Ucrania oriental que ya estaban ocupadas en lugar de en posiciones de primera línea.

“Cuando el ejército ruso ocupa áreas en Ucrania, lo que hacemos los cubanos es apoyar al ejército en esas ciudades y áreas que están ocupadas, eso es todo”, dijo el Sr. González a la estación de radio con sede en Miami.

El año pasado, Marilin Vinent mostró una foto de su hijo Dannys en uniforme, diciendo que había ido a Rusia para un trabajo de construcción.

Numerosos informes sugieren que los cubanos a menudo se han unido al ejército ruso después de entrar en contacto con reclutadores en redes sociales, pero que no todos parecían conscientes de la verdadera naturaleza del trabajo ofrecido.

Un popular creador de contenido de YouTube cubano contó una historia el año pasado de dos cubanos de 19 años que afirmaron que les habían ofrecido trabajos de construcción en Rusia, pero en cambio fueron enviados a la primera línea en Ucrania.

Su caso refleja las experiencias de otros extranjeros que dijeron a la BBC que fueron atraídos a Rusia por la promesa de salarios más altos, solo para terminar en el campo de batalla.

Por su parte, las autoridades cubanas han emitido declaraciones contradictorias sobre la participación de sus ciudadanos en la guerra de Ucrania.

Tras una oleada de informes en septiembre de 2023 sobre cubanos luchando en Ucrania, las autoridades en La Habana dijeron que habían arrestado a 17 personas involucradas en su reclutamiento.

Sin embargo, poco después, el embajador de Cuba en Rusia, Julio Antonio Garmendía Peña, dijo que su gobierno no tenía nada en contra de los cubanos que quisieran “simplemente firmar un contrato y participar legalmente en esta operación junto al ejército ruso”.

Horas más tarde, el Ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla dijo que La Habana estaba en contra “de la participación de ciudadanos cubanos en conflictos de cualquier tipo”.

Mientras tanto, las autoridades ucranianas han dicho que han visto un aumento en el número de combatientes extranjeros que se unen a las fuerzas rusas en los últimos meses, así como extranjeros entre los soldados capturados en el campo de batalla por el ejército ucraniano.

Petro Yatsenko, portavoz de la agencia ucraniana para prisioneros de guerra, dijo a la BBC que muchos de ellos provenían de países de bajos ingresos como Cuba, India y Nepal, así como estados africanos y asiáticos centrales.

“Cada semana capturamos hasta cinco personas de países extranjeros en la primera línea como prisioneros de guerra”, dijo.

Sus habilidades como combatientes eran bajas, agregó, lo que significaba que su expectativa de vida en el campo de batalla ni siquiera era de días, sino de horas.