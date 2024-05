La derrota de los Tories en West Midlands marca el inicio del futuro del partido | Noticias de Política

La entrevista de Andy Street con Sky News disparó la pistola de salida para la discusión sobre la dirección futura del Partido Conservador.

Pero el campo de batalla resultó ser inmediatamente el grupo de WhatsApp conservador, también filtrado a Sky News.

There are two big conclusion about the leaks

Hay dos MP conservadores públicamente dispuestos a pedir la salida de Rishi Sunak.

Simon Clarke repitió esa llamada a sus colegas esta noche, pero si hubo simpatizantes no se mostraron a sí mismos. Eso puede estar vinculado a la segunda gran conclusión

Que las filtraciones de WhatsApp sugieren que hay más apetito por un debate sobre si el partido avanza que sobre el líder.

Street dice que el partido no debe imitar a Reform UK en su flanco derecho, y otros en el grupo estuvieron de acuerdo.

Mientras tanto, Suella Braverman estaba fuera el sábado por la noche haciendo el caso exactamente por eso: salir de la convención de derechos humanos y leyes más estrictas contra el crimen.

Parece que el Partido Conservador estaba viendo Sky News: la entrevista de Sophy Ridge con Street siendo discutida en tiempo real, referencias a “Coates” mientras leía sus mensajes: algunos mensajes desobedeciendo que claramente nunca llegaron a mí.

Pero lo que está claro es que no va a ser un camino fácil para los Tories a partir de aquí. Las cosas acaban de empeorar.

