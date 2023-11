El Editor Mágico de Google Photos se negará a realizar estas ediciones.

Robert Triggs / Android Authority

El código dentro de la última versión de Google Photos incluye mensajes de error específicos que resaltan las ediciones que Magic Editor se negará a realizar. Magic Editor se negará a editar fotos de tarjetas de identificación, recibos, imágenes con información personal identificable, rostros humanos y partes del cuerpo. Magic Editor ya evita muchas de estas ediciones, pero sin mensajes de error específicos, dejando a los usuarios conjeturar sobre lo que está permitido y lo que no lo está.

Google anunció por primera vez Magic Editor en Google I/O 2023. La función ahora está disponible dentro de la aplicación Google Photos en Pixel 8 y Pixel 8 Pro. Con Magic Editor, puede aprovechar el poder de la inteligencia artificial generativa para realizar ediciones complejas de imágenes con facilidad. Esto reduce la barrera de habilidad y experiencia y democratiza la edición compleja de imágenes. Por otro lado, muchos se han preguntado si Google ha adoptado suficientes protecciones para evitar que los usuarios abusen de Magic Editor. Resulta que al menos hay algunas protecciones presentes en Magic Editor, que evitan que los usuarios realicen este tipo de ediciones.

Google Photos v6.60 incluye código alrededor de varios mensajes de error que los usuarios verían al realizar algunas ediciones prohibidas de Magic Editor. Estos mensajes de error se reproducen a continuación:

Copy Text Magic Editor no puede editar fotos de tarjetas de identificación, recibos y otros documentos que violen los términos de GenAI de Google. Prueba Magic Editor en una foto diferente.

Magic Editor no puede editar rostros. Intenta seleccionar algo más.

Magic Editor no puede borrar o mover selecciones grandes. Intenta hacer una selección más pequeña.

Magic Editor no puede editar partes de personas. Intenta seleccionar algo más.

No se puede completar la edición. Intenta mover tu selección menos.

Magic Editor no puede generar imágenes que puedan contener información personal identificable. Intenta escribir algo más.

Magic Editor no puede completar esta edición. Prueba una edición diferente.

Resumiendo las cadenas anteriores, parece que Magic Editor se negará a editar:

Fotos de tarjetas de identificación, recibos y otros documentos que violan los términos de GenAI de Google.

Imágenes con información personal identificable.

Rostros humanos y partes del cuerpo.

Selecciones grandes o selecciones que necesitan mucha información para ser generadas.

Y como mencionamos por separado, Magic Editor podría estar obteniendo habilidades de generación basadas en texto. En tales situaciones, Magic Editor también podría negarse a generar imágenes basadas en algunas palabras mencionadas en la solicitud.

Copy Text Magic Editor no puede generar imágenes basadas en algunas de las palabras de la solicitud. Intenta escribir algo más.

Google ya bloquea muchas de estas ediciones, pero algunas pasan. En una versión anterior de Google Photos, intentamos editar rostros e identificaciones, pero no pudimos realizar esas ediciones, ya que Google bloqueó las ediciones con un mensaje de error genérico. Sin embargo, pudimos editar facturas. No sabemos si Google mejorará también las protecciones, junto con la presentación de los mensajes de error específicos mencionados anteriormente.

