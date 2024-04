La aplicación del teléfono de Google podría perder la barra inferior

Google siempre está añadiendo cambios a sus aplicaciones, por eso tiene algunas de las aplicaciones de primera parte más robustas. En este momento, parece que la compañía está experimentando con las interfaces de usuario de sus aplicaciones en cuanto a las pestañas y barras inferiores. Un nuevo informe indica que Google podría eliminar la barra inferior en la aplicación Google Phone.

La aplicación Google Phone es la aplicación principal de marcación en dispositivos Pixel, y viene preinstalada en muchos dispositivos Android en general. Es una aplicación simple y directa, pero también cuenta con funciones útiles que hacen que su uso sea una gran experiencia.

La aplicación Google Phone podría perder la barra inferior

En este momento, estamos tratando con información temprana. Por lo tanto, es recomendable ser cauteloso. Parece ser que Google solo está probando esto. PiunikaWeb, en colaboración con AssembleDebug, pudo descubrir un cambio dentro de la versión beta 128.0.625763929 de Google Phone.

En él, vemos que Google eliminó la barra inferior. Actualmente, en la aplicación Google Phone, hay una barra con las pestañas Favoritos, Recientes y Contactos en la parte inferior. Es el principal modo de navegación de la aplicación en este momento.

Sin embargo, en la versión beta, vemos que la parte inferior de la pantalla está vacía, pero hay un nuevo menú estilo hamburguesa en la parte superior izquierda de la barra de búsqueda. Cuando se toca, se despliega un panel desde la izquierda.

Sin embargo, la cantidad de opciones parece un poco extraña. En la captura de pantalla, solo vemos las opciones de Correo de voz y Contactos. El resto del panel permanece completamente vacío. Google sigue probando esto, por lo que estamos seguros de que la compañía añadirá más botones antes del lanzamiento final potencial. Por lo tanto, puede haber más botones en el futuro.

Esto podría ser un cambio extraño

Sin embargo, parece extraño que Google esté haciendo esto en primer lugar. Hemos visto a empresas mover opciones hacia la parte inferior de la pantalla para acomodar pantallas más grandes. En este momento, los teléfonos están empezando a acercarse al tamaño de pantalla de tablet, por lo que la gente quiere que los botones y elementos de la interfaz de usuario estén más abajo en la pantalla.

No obstante, este menú estilo hamburguesa se encuentra en la parte superior de la pantalla. Por lo tanto, las personas con teléfonos más grandes podrían no acoger con agrado este cambio. En cualquier caso, la empresa solo está probando esto en este momento, por lo que no hay garantía de que este cambio se produzca.