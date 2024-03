Donante conservador del Reino Unido supuestamente dijo que el legislador negro “debería ser disparado”

El Partido Conservador, el partido gobernante de Gran Bretaña, estaba bajo presión el martes para devolver más de 10 millones de libras a un donante que supuestamente dijo que Diane Abbott, una destacada parlamentaria, “debería ser disparada” y que verla le hacía “querer odiar a todas las mujeres negras”.

Según una investigación del periódico The Guardian, Frank Hester, un emprendedor de tecnología de la salud, hizo estos comentarios en 2019, en una reunión celebrada en las oficinas de su empresa, The Phoenix Partnership. Se disculpó, pero no ha confirmado la cuenta de lo que dijo el Guardian.

El Sr. Hester dijo el lunes que “acepta que fue grosero sobre Diane Abbot en una reunión privada hace varios años, pero su crítica no tenía nada que ver con su género ni con el color de su piel”, en una declaración lanzada por su empresa que mal escribió su apellido.

La declaración agregó que había llamado a la Sra. Abbott dos veces “para tratar de disculparse directamente por el daño que le ha causado, y lamenta profundamente sus comentarios”, y que quería “dejar claro que considera al racismo como un veneno que no tiene cabida en la vida pública”.

Según The Guardian, el Sr. Hester dijo en la reunión: “Es como tratar de no ser racista pero ves a Diane Abbott en la televisión y simplemente piensas: odio, simplemente quieres odiar a todas las mujeres negras porque está ahí, y no odio a todas las mujeres negras en absoluto, pero creo que debería ser disparada”.

La primera mujer negra en ser elegida para el Parlamento, la Sra. Abbott, de 70 años, es una figura prominente en la política británica y habló sobre temas de asuntos internos para el Partido Laborista de la oposición bajo su anterior líder, Jeremy Corbyn.

Fue suspendida del Partido Laborista en el Parlamento el año pasado a la espera de una investigación sobre una carta que escribió a un periódico pidiendo distinguir el racismo contra personas negras de los prejuicios contra otros grupos.

En una declaración emitida el martes, la Sra. Abbott describió los comentarios reportados de Mr. Hester sobre ella como “aterradores”.

“Soy una mujer soltera y eso me hace vulnerable de todos modos. Pero escuchar a alguien hablar así es preocupante”, dijo, y añadió que el hecho de que dos miembros del Parlamento “han sido asesinados en los últimos años hace que hablar así sea aún más alarmante”.

Un legislador laborista, Jo Cox, fue asesinada en 2016 por un extremista de derecha, y David Amess, un legislador conservador, fue asesinado en 2021 por un extremista islamista que se oponía a los ataques aéreos británicos contra el Estado Islámico.

Mr. Hester es el mayor donante del Partido Conservador y recientemente donó 5 millones de libras al partido, elevando sus donaciones totales a 10 millones de libras en un año. Con unas elecciones generales esperadas más adelante este año, el partido el martes estaba resistiendo la presión para devolver el dinero.

Un alto legislador y ministro del Partido Conservador, Mel Stride, dijo a los medios que los presuntos comentarios de Mr. Hester “estaban claramente equivocados”, pero que la gente debería “seguir adelante”.

Esto no calmó las críticas de los políticos de la oposición. Keir Starmer, el líder del Partido Laborista, describió los comentarios reportados como “abominables” y dijo a la cadena ITV que la Sra. Abbott había sido una “pionera” que ha “probablemente enfrentado más abusos que cualquier otro político a lo largo de los años de manera sostenida”.

Mr. Hester aparentemente está “pretendiendo que lo que se dijo no era racista ni tenía nada que ver con el hecho de que es una mujer”, dijo Mr. Starmer, añadiendo: “Lo siento, no compro eso, y creo que ya es hora de que el Partido Tory lo denuncie y devuelva el dinero”.

Anteriormente, hablando en el Parlamento, Wes Streeting, un alto legislador laborista, dijo que los comentarios reportados habían utilizado “un lenguaje absolutamente repugnante, racista y provocador, que no tiene cabida en nuestra política y vida pública”. Haciendo un llamado a los Conservadores para devolver las donaciones de Mr. Hester, Streeting dijo que “si tienen cualquier integridad en absoluto, devolverán cada centavo”.

Algunos legisladores conservadores también fueron críticos, incluido Kwasi Kwarteng, que sirvió brevemente como canciller del Exchequer en el efímero gobierno de la ex primera ministra, Liz Truss. Mr. Kwarteng dijo a la BBC que los comentarios eran “claramente racistas y sexistas”.

Los gobiernos conservadores recientes han contado con gabinetes notablemente diversos y el partido está liderado por Rishi Sunak, el primer ministro no blanco de Gran Bretaña.

Pero el partido recientemente suspendió a uno de sus ex legisladores, Lee Anderson, después de que afirmara que los “islamistas” habían tomado el control del alcalde de Londres, Sadiq Khan, un político laborista. El lunes, el Sr. Anderson renunció formalmente al Partido Conservador y se unió a Reform U.K., el pequeño sucesor de derecha del Partido del Brexit, que una vez fue liderado por Nigel Farage, que hizo campaña para que Gran Bretaña abandonara la Unión Europea.

Los críticos han acusado a los Conservadores de tolerar el odio anti-musulmán. En una carta enviada el mes pasado a los Conservadores, Zara Mohammed, secretaria general del Consejo Musulmán de Gran Bretaña, dijo que “la islamofobia en el partido es institucional, tolerada por el liderazgo y vista como aceptable por grandes sectores de la membresía del partido”.

El martes por la tarde, Kemi Badenoch, ministra de Comercio y Negocios Conservadora, dijo que los comentarios de Mr. Hester, “según se informa, eran racistas”.

“Abbott y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas. Pero la idea de vincular la crítica hacia ella con el hecho de ser mujer negra es espantoso”, dijo la Sra. Badenoch, que también es ministra de iguales, en una publicación en redes sociales. “Nunca es aceptable confundir las opiniones de alguien con el color de su piel”.

Pero añadió que acogía con satisfacción la disculpa de Mr. Hester y dijo que “debe haber espacio para el perdón” cuando hay arrepentimiento por comentarios frívolos.