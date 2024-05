El gobierno israelí clausura la transmisión en vivo de Associated Press en Gaza y confisca equipos

El martes, la Associated Press dijo que las autoridades israelíes habían cerrado su transmisión en vivo de Gaza y confiscado su equipo en lo que denunciaron como un “uso abusivo por parte del gobierno de Israel de la nueva ley de radiodifusores extranjeros del país”. La Associated Press condenó enérgicamente las acciones del gobierno israelí en un comunicado. “Instamos a las autoridades israelíes a devolver nuestro equipo y permitirnos restablecer nuestra transmisión en vivo de inmediato para poder seguir proporcionando este importante periodismo visual a miles de medios de comunicación de todo el mundo.” El ejército israelí regularmente clasifica las áreas alrededor de Gaza como “zonas militares cerradas”, restringiendo el movimiento allí. La transmisión en vivo de la AP proporcionaba una vista de las acciones en Gaza, donde no hay periodistas independientes que puedan operar debido a las restricciones de entrada impuestas por Israel y Egipto en la franja. La AP no respondió de inmediato a una solicitud de noticias de CNN, pero la Asociación de Prensa Extranjera expresó su preocupación por el cierre y la confiscación. “El movimiento de Israel hoy es un terreno resbaladizo. Israel podría bloquear a otras agencias de noticias internacionales para proporcionar imágenes en vivo de Gaza. También podría permitir a Israel bloquear la cobertura mediática de prácticamente cualquier evento de noticias con ciudadanos vagos”, dijo la FPA en un comunicado. El movimiento se produce semanas después de que Israel cerrara las operaciones de Al Jazeera en el país, allanando las oficinas del medio de comunicación y confiscando su equipo de comunicaciones, lo que provocó una condena rápida de las Naciones Unidas y grupos de derechos sobre el Gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para restringir libertades de prensa. En un comunicado, el ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Karhi, acusó a la AP de violar su nueva ley al proporcionar una transmisión a sus miles de clientes de noticias, incluido Al Jazeera. “La cámara que fue confiscada ilegalmente transmite en vivo en el canal Al Jazeera el norte de la Franja de Gaza, incluidas las actividades de las fuerzas de las FDI y pone en peligro a nuestros combatientes”, dijo Karhi en un comunicado. “Cabe señalar que se dio una advertencia a la agencia AP la semana pasada de que, según la ley y la decisión del gobierno, se les prohíbe proporcionar transmisiones a Al Jazeera, sin embargo, decidieron continuar transmitiendo en el canal, causando un daño real a la seguridad del estado.” El equipo confiscado incluía una cámara, trípode, dos micrófonos y equipo de transmisión, dijo el comunicado. El grupo de libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras condenó la decisión de Israel de confiscar el equipo. “Después de haber prohibido a Al Jazeera, Israel está arremetiendo contra la AP”, dijo en un comunicado. “RSF denuncia la confiscación de la cámara del medio informativo y la interrupción de la transmisión continua que filma Gaza bajo el pretexto de que estas imágenes están suministrando, entre otros, a Al Jazeera.” El líder de la oposición de Israel, Yair Lapid, también condenó la incautación como “un acto de locura”. “Esto no es Al Jazeera, este es un medio de comunicación estadounidense que ha ganado 53 premios Pulitzer”, dijo en un comunicado. “Este gobierno se comporta como si hubiera decidido asegurarse, a cualquier costo, de que Israel sea marginado en todo el mundo. Se volvieron locos.”