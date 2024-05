Lee la transcripción de la entrevista de Volodymyr Zelensky con The Times.

Te diré honestamente, si hay una oportunidad de solo hablar, incluso para preguntar qué está pasando en la escuela, por ejemplo, le pregunto a mi hijo qué está pasando. Él dice que están empezando a aprender español. Me interesa eso. No sé español, pero honestamente, solo me interesa el tiempo que puedo pasar con él, sin importar lo que esté haciendo. Mi hijo es joven. Y mi hija, ella ya está crecida. Estos son los momentos que te recargan, te dan energía. Estos son los momentos más felices. Ahí es cuando puedo relajarme.

También disfruto leyendo libros. Seré honesto, cualquier tipo de ficción, leo por la noche, dos, tres, cuatro, 10 páginas máximo, y luego me quedo dormido. Es lo mismo cuando intento ver un video o una película por la noche, simplemente no tengo la energía. Te diré, una vez que estoy en la cama, sea lo que sea que intente leer o ver, me quedo dormido. Me despierto muy temprano.

Y, probablemente, lo segundo que me recarga, además de la familia, es un poco de ejercicio. Por la mañana, también me da energía.

Y probablemente entender lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer, y creer en la victoria de Ucrania. Creo mucho en la gente, especialmente cuando la gente sabe y dice, “Sabemos lo difícil que es para todos, pero tú, Sr. Presidente, te estás manteniendo firme, y nosotros estamos contigo”. Siempre estoy con la gente. Creo que nos recargamos mutuamente. Así que ves, de nuevo, son solo emociones, algo de positividad, y probablemente eso es suficiente.

La Salud de la Democracia en Ucrania

P: Ya han pasado cinco años desde que eres presidente, y es un momento muy incierto para Ucrania. ¿Podrías evaluar la salud de la democracia ucraniana durante la guerra, y cómo te gustaría ver desarrollarse la democracia ucraniana después de la guerra?