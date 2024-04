David Pryor, exgobernador y senador de Arkansas, fallece a los 89 años.

El ex gobernador de Arkansas y senador de EE. UU. David Pryor, un demócrata que fue una de las figuras políticas más queridas del estado y siguió activo en el servicio público en el estado mucho después de dejar el cargo, ha fallecido. Tenía 89 años.

Pryor, quien se infiltró para investigar hogares de ancianos mientras era congresista, falleció el sábado por causas naturales en Little Rock, rodeado de su familia, según su hijo Mark Pryor. David Pryor, sobreviviente de un ataque al corazón y un derrame cerebral, también fue hospitalizado en 2020 después de dar positivo por COVID-19.

“Creo que fue un gran modelo de servicio público. Fue un gran modelo a seguir para los políticos, pero también para todos en cómo debemos tratarnos entre nosotros y cómo podemos mejorar Arkansas”, dijo Mark Pryor, ex senador demócrata de dos mandatos.

David Pryor era considerado uno de los gigantes del partido en Arkansas, junto con el ex presidente Bill Clinton y el fallecido senador de EE. UU. Dale Bumpers. También sirvió en la Cámara de Representantes de EE. UU. y en la Legislatura de Arkansas, y siguió siendo activo en la vida pública en años recientes, incluida su designación en la Junta de Fideicomisarios de la Universidad de Arkansas en 2009. También asistió a la inauguración de la gobernadora republicana Sarah Huckabee Sanders en enero de 2023.

“David estaría como pez en el agua si estuviera fuera del servicio público”, dijo Bumpers, quien sirvió 18 años con Pryor en el Senado, en 2006. “Eso era su vida entera.”

En una declaración el sábado, Clinton llamó a Pryor “uno de los mayores líderes servidores de Arkansas y una de las mejores personas que he conocido”, diciendo que “luchó por políticas progresistas que nos ayudaron a dejar atrás el pasado dividido y avanzar hacia un futuro más brillante juntos”.

“David hizo de la política algo personal, desde su famosa campaña al detalle hasta su capacidad para explicar con calma y confianza votos difíciles a sus electores”, dijo Clinton. “Era honesto, compasivo y lleno de sentido común. Realmente amaba a las personas a las que representaba, y ellos lo amaban a él”.

Otro ex gobernador demócrata de Arkansas, Mike Beebe, dijo que Pryor, su “amigo cercano y confidente”, era “exactamente el tipo de persona honesta y pragmática que siempre se necesita en un cargo público”.

“Su estilo personal de humor casero, rapidez mental y calidez genuina, combinado con su profundo conocimiento, le dieron la capacidad de aprobar legislaciones progresistas que fueron muy beneficiosas para nuestro estado”, dijo Beebe en un comunicado. “Sus principales prioridades de Arkansas primero y de centrarse en los problemas de nuestra creciente población y la reforma fiscal lo hicieron querido por sus colegas y sus electores”.

Pensamientos cálidos y condolencias llegaron desde ambos lados del espectro político el sábado.

Sanders lamentó la muerte de Pryor, diciendo que su “carisma y política moderada lo convirtieron en una fuerza en las urnas durante décadas”.

“Aunque el senador y yo surgimos de diferentes partidos políticos, yo, al igual que todos los habitantes de Arkansas, apreciaba profundamente su diligente gestión de Arkansas y nuestros intereses durante su tiempo en la vida pública”, dijo Sanders en una publicación en X, antes conocido como Twitter. “Y todos podemos agradecerle por su papel en enterrar la divisiva política racial que infectaba al gobierno de Arkansas antes de su mandato”.

El predecesor republicano de Sanders como gobernador, Asa Hutchinson, llamó a Pryor “el servidor público por excelencia”.

“Renunció a otras oportunidades para servir a Arkansas a lo largo de su vida y el debate público se elevó gracias a su servicio”, escribió Hutchinson en X.

El senador republicano de Arkansas, Tom Cotton, llamó a Pryor “un verdadero caballero y estadista”.

“Su ejemplo sirvió y seguirá sirviendo de inspiración para nuestros compañeros arkansanos”, dijo Cotton.

El fundador y editor del periódico semanal Ouachita Citizen, Pryor comenzó su carrera política en 1960 con su elección a la Cámara de Representantes de Arkansas. Sirvió allí hasta 1966, cuando fue elegido para el Congreso después de ganar una elección especial para la Cámara de Representantes de EE. UU.

Durante su tiempo en la Cámara estatal, Pryor se ganó la reputación de ser uno de los “jóvenes turcos” interesados en reformar el sistema político del estado. Pryor dijo años más tarde que las reformas que quería no llegaron tan rápido como había imaginado en sus años más jóvenes.

“Supongo que fui un joven reformista en ese momento”, dijo Pryor en 2006. “Iba a cambiar el mundo, quería que cambiara de la noche a la mañana, pero no fue así”.

Experimentó su primera – y única – derrota política en 1972, cuando desafió la sexta candidatura de John McClellan al Senado de EE.UU. en las elecciones primarias demócratas. Pryor logró forzar una segunda vuelta con McClellan, pero perdió por cerca de 18,000 votos. Fue una derrota que dolió a Pryor décadas después.

“Después de la carrera contra McClellan, abandoné la política, o la política me abandonó a mí”, escribió en su autobiografía “Un compromiso de Pryor” en 2008. “No me importaba quién fuera gobernador o presidente. Evité leer el periódico durante meses. Solo quería que me dejaran en paz y, como el general MacArthur, desaparecer en silencio”.

Elegido gobernador en 1974, reemplazando a Bumpers, Pryor sirvió cuatro años antes de ser elegido para el Senado de EE. UU., donde Pryor logró la aprobación de la Ley de Derechos del Contribuyente en 1988. Llamó a la legislación – que amplió los derechos de los ciudadanos al tratar con el IRS – la “piedra angular” de su carrera legislativa.

“No patrociné este proyecto de ley para ayudar a Donald Trump o Lee Iacocca”, dijo Pryor, quien presidió el Subcomité de Finanzas sobre Supervisión del IRS, en ese momento. “Esta es una ley que protege al contribuyente promedio”.

También se centró en ayudar a las personas mayores e hizo trabajo encubierto mientras servía en la Cámara de Representantes de EE. UU. de 1966 a 1973 para investigar los hogares de ancianos. Dijo que comúnmente encontraban hasta 15 camas en una habitación.

“Incluso ahora, recuerdo claramente la soledad, el abandono, la desesperanza, la ansiedad y el aburrimiento – en particular el aburrimiento – de esos hogares fríos y estériles”, escribió. “Básicamente almacenes humanos para personas mayores”.

Pryor decidió no buscar la reelección en 1996 y se retiró de la función electa al final de su mandato a principios de 1997.

Pero siguió activo en la vida pública y en la política. Sirvió dos años como decano inaugural de la Escuela de Servicio Público Clinton de la Universidad de Arkansas, ubicada junto a la biblioteca del ex presidente en el centro de Little Rock. También presidió temporalmente el Partido Democrático del estado en 2008 después de que su presidente fuera asesinado en su oficina.

En la Junta de Fideicomisarios de la Universidad de Arkansas, Pryor fue un fuerte opositor a un plan de $160 millones para expandir el Estadio Donald W. Reynolds Razorback en 2016 y criticó la “carrera armamentística nuclear” entre los programas de fútbol universitario.

Pryor y su esposa, Barbara, tuvieron tres hijos.

