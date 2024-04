El talento de Gran Bretaña: Los espectadores todos hacen la misma queja

Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon y Bruno Tonioli regresaron al panel de jueces con Anthony (Ant) McPartlin y Declan (Dec) Donnelly de vuelta como presentadores.

Los jueces revelaron anteriormente que se otorgarán nueve pulsadores dorados en esta serie, rompiendo su límite habitual de uno por persona.

🌟 ¡Un fin de semana dorado de talento se acerca! 🌟

Sintoniza #BGT en @ITV 1, @ITVX y @WeAreSTV mañana por la noche a las 7:30pm y el domingo por la noche a las 7:40pm para un comienzo dorado de la nueva serie! pic.twitter.com/64Sl4sDQlV

— BGT (@BGT) 19 de abril de 2024

En la semana previa al programa, los espectadores habían sido prometidos una actuación especial de ‘El Gran Showman’.

Sin embargo, mucha gente pareció sorprenderse cuando la actuación ‘poco impresionante’ fue el primer acto.

Un espectador dijo: “No El Gran Showman ya, dame fuerzas #BGT”

Otro comentó: “Recuerdo cuando este programa era realmente bueno #BGT”

Excelente comienzo del programa. #BGT pic.twitter.com/O5jHGWo8Xy

— Stephanie 💅👃 (@Stepharrnee) 20 de abril de 2024

Lecturas recomendadas:

¿Quién ganó Britain’s Got Talent en 2023? Nuevo talento que subirá al escenario en la nueva serie

¿Qué recibe el ganador de Britain’s Got Talent por sus esfuerzos?

¿Cuándo comenzó Britain’s Got Talent? El programa de ITV se prepara para otra serie

¿Cuál es el patrimonio neto de Ant y Dec cada uno?

Se cree que el dúo de presentadores tiene un patrimonio neto de alrededor de £62 millones cada uno.

Según The Sun, Ant y Dec firmaron un contrato de tres años por valor de £40 millones con ITV en 2022.

El acuerdo incluye la presentación de favoritos familiares como Britain’s Got Talent, I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here! y Saturday Night Takeaway.

Se espera que este acuerdo valga £50 millones, pero la cantidad exacta es desconocida.

Los presentadores de Newcastle comenzaron como actores en la serie para niños de CBBC Byker Grove en la década de 1980.

Después del espectáculo, se convirtieron en músicos pop bajo los mismos nombres que sus personajes de TV en la serie – PJ y Duncan.

Juntos, han ganado 43 premios National Television Awards y 18 premios Bafta Television Awards a lo largo de sus carreras.

También se informa que Ant y Dec han invertido mucho en propiedades y se cree que son propietarios de casas con un valor combinado de alrededor de £10 millones.

Cómo ver Britain’s Got Talent



Britain’s Got Talent se emitirá a una hora ligeramente más tarde el domingo 21 de abril a las 7.40pm.