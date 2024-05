Tom Brady criticado por Bill Belichick, Kevin Hart y ex compañeros de los Patriots durante una asada.

Ciertamente no se ahorraron ningún golpe.

En un programa en vivo en Netflix que duró más de tres horas, un asado de Tom Brady no escatimó en bromas a expensas del ganador de siete Super Bowls. Todo, desde su divorcio de Gisele Bündchen, Spygate, Deflategate y la relación de Brady con Alex Guerrero estaban sobre la mesa.

“Antes de llegar a los New England Patriots, escuchamos sobre Spygate. Entonces después de irme, escuchamos sobre Deflategate”, dijo Randy Moss. “Así que solo tengo una pregunta para ti, Tom: ‘¿Por qué demonios no hicimos trampa cuando estuve allí?! Yo también quería hacer trampa. Mis hijos siempre me preguntan: ‘Papá, ¿por qué todos tienen un anillo menos tú?’ ¿Sabes lo difícil que es mirar a tus hijos a los ojos y decirles, ‘Simplemente no confían lo suficiente en mí para hacer trampa’?”

Una amplia variedad de ex compañeros de equipo y comediantes pasaron unas horas intercambiando bromas entre ellos, pero especialmente hacia Brady.

“Mucha gente asume que tengo mucha animosidad hacia Tom Brady,” bromeó Drew Bledsoe. “Así que estoy aquí esta noche frente a millones de personas para decirles, tienen razón.”

Y luego, hacia el final de la noche, Bill Belichick, el ex entrenador en jefe de los Patriots, serio y casi nunca bromista, brilló con un set de 10 minutos.

“La gente ha dicho esto – Tom y yo chocamos mucho,” dijo Belichick, preparando su chiste. “Y de cierta manera eso era cierto. Pero era difícil chocar con Tom – porque estaba tan metido en el trasero de Alex Guerrero.”

Al principio, Brady se sentó con buen ánimo e intentó reírse de las bromas implacables (y a menudo crueles) – incluso si hubo algunos momentos incómodos. Aquí tienes algunos de los aspectos más destacados del asado.

Bromas de los ex compañeros de equipo de Brady (y Belichick)

Moss: “Aunque no ganamos todo, tuve todo lo que quería porque pude jugar con el mejor mariscal de campo que haya existido. Y durante tres años, fue un tiempo corto, asustamos a toda la Liga Nacional de Fútbol Americano. Tom, aún eres mi mariscal de campo, incluso aunque no querías que fuera tu cómplice.”

Bledsoe: “Había rumores de que el entrenador (Bill) Belichick estaría aquí esta noche. Resulta que tiene algo de tiempo libre. Al menos cuando me despidieron, alguien más me quería.”

Belichick: “Me siento honrado de estar aquí en el asado de Tom Brady en Netflix. No confundir con el asado de Bill Belichick en la serie de 10 partes de Apple-TV.”

Julian Edelman: “Alex Guerrero es el vendedor de aceite de serpiente que convirtió a Tom en un completo raro.”

Rob Gronkowski sobre las similitudes entre Brady y Belichick: “Ambos son cabezas duras que odian la diversión. Ambos viven y respiran el fútbol. Ninguno de ustedes está casado ya. Ambos incluso están divorciados del fútbol – y ambos se atribuyen todo el mérito por la dinastía.”

Los mejores chistes de los comediantes

El comediante Jeff Ross: “Tom fue seleccionado en la posición 199 en el draft de la NFL. Esperó y esperó durante días y finalmente fue elegido en la sexta ronda cuando el perro de Bill Belichick accidentalmente pisó el teclado”.

Nikki Glaser: “Tienes siete anillos – bueno, ocho ahora que Giselle le devolvió el suyo.”

Algunos momentos incómodos

No todo fueron risas. Parece que Brady aprendió bastante rápido que esto no iba a ser una burla ligera y de buen humor. Eso comenzó con el monólogo inicial de Kevin Hart, que ofreció muchas bromas sobre Bündchen y su supuesto nuevo novio, que tiene experiencia en jiu-jitsu.

Pero el momento más incómodo puede haber sido después de que Ross hiciera un chiste sobre Robert Kraft y masajes. Después, Brady se levantó de su asiento y pareció decirle a Ross, “No vuelvas a decir esa mierda otra vez.”

El asado de Belichick

El mejor set de la noche probablemente fue el de Glaser, aunque la actuación de Belichick fue genial y abarcó a todos, desde comediantes (bromeando que Hart no puede decir que no a una oportunidad) hasta los momentos destacados de la carrera de Danny Amendola (eso es “lo que Randy llamaría una primera mitad decente”) y, por supuesto, a Brady (“Realmente, Tom, ¿por qué toda esta gente es tan dura contigo? ¿Me extrañas?” bromeó Belichick).

Con Belichick de vuelta en la escena, se expuso a burlas, incluso de Edelman, quien señaló que Belichick solía decir en las reuniones del equipo que los jugadores de la Escuela Secundaria Foxboro podrían haber hecho lo que los Patriots estropearon.

“(Ahora) Foxboro High es la única oferta de trabajo que tienes”, dijo Edelman. “… ¿Haz tu trabajo? Más bien parece necesitar un trabajo, entrenador.”

Bill Belichick a Rob Gronkowski: “Por favor, deja de hacer tu trabajo”. #TomBradyRoast pic.twitter.com/pbn6tOVEqX

— Netflix (@netflix) 6 de mayo de 2024

Las ocurrencias de Robert Kraft

Con el conflicto entre Kraft y Belichick bien conocido, el dueño de los Pats pensó que rápidamente abordaría el tema cuando tomó el micrófono mientras Belichick estaba sentado junto a Edelman en el escenario.

“Como muchas reuniones familiares, hay algunas personas aquí que estoy tratando desesperadamente de evitar – entrenador Belichick, bueno verte”, bromeó Kraft.

Luego se volvió hacia la inminente compra de una parte de los Raiders de Las Vegas por parte de Brady.

“Tom, buena suerte comprando a los Raiders”, dijo. “Ya hicieron tu cosa favorita por ti – se deshicieron de Jimmy Garoppolo.”

Y en un giro que habría sido casi imposible de predecir (y por instigación de Hart), Kraft y Belichick se dispararon mutuamente mientras Kraft elogiaba a Belichick como el mejor entrenador de todos los tiempos.

Robert Kraft brindando con Bill Belichick… ¡nunca pensé que veríamos ese día! #TomBradyRoast pic.twitter.com/X5D3nKOpCm

— Netflix (@netflix) 6 de mayo de 2024

¿Cómo tomó Brady el asado?

Finalmente, al final de una larga noche con algunas bromas brutales, Brady contó algunas bromas propias mientras mostraba una versión engreída de sí mismo adecuada para un asado.

Él dijo que Gronkowski fue un gran ala cerrada para los Patriots -“Aunque la barra para los alas cerradas de los Patriots era bastante baja en aquel entonces.” Bromeó que la NFL podría haber ahorrado los $20 millones que gastó en el Deflategate “y simplemente te habría dicho que lo hice”. Y Brady añadió que está tratando de comprar una parte de los Raiders porque, “Estoy cansado de ser dueño solo de los Colts y los Bills.”

Al final, Brady se volvió hacia Belichick, el entrenador con quien ha tenido una relación turbulenta.

“He estado fuera del juego por un minuto, así que tengo curiosidad”, dijo Brady, “¿cuántos Super Bowls has ganado desde que me fui? … Cuando voy a las 500 millas de Indianápolis, no pregunto: ‘Oye, ¿quién llenó tu tanque de gasolina?'”

(Foto: Michael Tran / AFP via Getty Images)