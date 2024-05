Buffett redujo su posición en Apple por motivos fiscales. Esto es lo que significa.

Warren Buffett sorprendió a muchos al vender una parte significativa de su gigantesca participación en Apple, y la razón de la venta fue aún más sorprendente: los impuestos. Buffett, quien redujo la participación de Berkshire Hathaway en Apple en un 13% en el primer trimestre después de obtener enormes ganancias, sugirió que la venta fue por razones fiscales. Implicó que la venta podría ser un medio para evitar una factura impositiva aún mayor en el futuro si las tasas impositivas aumentan para ayudar a cubrir un déficit fiscal estadounidense en aumento. “No me molesta en lo más mínimo escribir ese cheque y realmente esperaría que con todo lo que Estados Unidos ha hecho por todos ustedes, no les moleste que lo hagamos y si lo estoy haciendo al 21% este año y lo estamos haciendo a un porcentaje un poco más alto más adelante, no creo que realmente les importe el hecho de que vendamos un poco de Apple este año”, dijo Buffett en la reunión anual de Berkshire a principios de este mes. Como corporación, cualquier ingreso generado por Berkshire, ya sea de un negocio propiedad en su totalidad como Dairy Queen o una inversión en acciones como Apple, ha sido gravado a una tasa federal corporativa plana del 21% desde 2018. No hay una tasa impositiva especial para las ganancias de capital en una corporación, ya que se convierten en parte de los ingresos de la entidad. El Oráculo de Omaha, quien pagó más de $5 mil millones en impuestos corporativos en 2023, cree que la tasa impositiva corporativa podría aumentar para financiar un déficit fiscal creciente. El gobierno federal ha gastado hasta ahora $855 mil millones más de lo que ha recaudado en el año fiscal 2024 que termina el 30 de septiembre, según el Departamento del Tesoro. En el año fiscal 2023, el déficit totalizó alrededor de $1,7 billones. “Pueden cambiar ese porcentaje en cualquier año… Diría que con las políticas fiscales del presidente, creo que algo tiene que ceder. Y creo que impuestos más altos son bastante probables. Y si el gobierno quiere tomar una mayor parte de sus ingresos, los míos, o los de Berkshire, pueden hacerlo”, dijo Buffett. Tasa impositiva corporativa La tasa impositiva corporativa en EE. UU. promedió el 32.1% desde 1909 hasta 2024 con un pico del 52.8% a fines de la década de 1960, según el Servicio de Impuestos Internos. La tasa fue del 35% de 1993 a 2017. “Está tomando esta posición esencialmente en base a sus opiniones sobre el clima político y económico”, dijo Kelly Gillette, socia de Armanino LLP en Texas, en una entrevista. “Él cree que algo tiene que ceder y que cree que las tasas corporativas van a subir.” AAPL montaña 2016-01-01 Apple Berkshire comenzó a comprar acciones de Apple en 2016 y para mediados de 2018 la conglomerada acumuló el 5% de propiedad en el fabricante del iPhone, una participación que le costó $36 mil millones. La apuesta, que ahora representa el 40% de toda la cartera de acciones de Berkshire, le ha ganado a la empresa más de $100 mil millones. Muchos ya están especulando que Buffett podría continuar reduciendo la participación en Apple. El gurú de la inversión de 93 años le dijo a los accionistas que la pila total de efectivo de Berkshire podría incluso alcanzar los $200 mil millones para junio, frente a un récord de $189 mil millones en el primer trimestre.