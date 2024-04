Dos acciones de inteligencia artificial (IA) que podrían caer un 19% y un 65%, según un par de analistas de Wall Street.

Las acciones de inteligencia artificial (IA) de repente están viendo rojo. El segmento se desplomó la semana pasada después de una caída impulsada por ganancias de ASML y Taiwan Semiconductor, dos líderes en fabricación de semiconductores, desencadenando una venta masiva más amplia.

El viernes, un analista cuestionó la decisión de Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) de no publicar resultados preliminares de ingresos, a pesar de que se había vuelto habitual, lo que llevó a una carnicería. La acción de Supermicro terminó la sesión con una caída del 23%, Arm Holdings perdió un 17%, y Nvidia (NASDAQ: NVDA) cerró el día con una caída del 10%.

¿Se está desinflando la burbuja de la IA, o es solo una venta temporal? Nadie sabe la respuesta a esa pregunta, pero un par de analistas de Wall Street creen que dos de las principales acciones de IA, Nvidia y Supermicro, están destinadas a caer. Sigue leyendo para ver por qué.

Fuente de la imagen: Getty Images.

1. Nvidia: 19% de caída

Nvidia ha sido el líder indiscutible en el auge de la IA. Si bien el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI inició la carrera de AI generativa, Nvidia ha obtenido la mayor parte de las ganancias de la industria hasta ahora, ya que las ventas de sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) y componentes relacionados forman la base de la infraestructura que hace que funcionen aplicaciones de IA como ChatGPT.

Los ingresos de Nvidia se han triplicado en los últimos trimestres, impulsados por la alta demanda de IA, y sus ganancias han crecido aún más rápidamente. Sin embargo, un analista cree que Nvidia podría tener más camino por recorrer después de la venta del viernes.

Gil Luria de DA Davidson se pronunció sobre la acción de Nvidia después del informe de ganancias de febrero de la empresa con una calificación neutral y un precio objetivo de $620. Esto implicaba una caída del 21% en ese momento, o del 19% desde el cierre del viernes.

Luria reconoció que Nvidia había obtenido buenos resultados y está en posición de seguir dominando el espacio de cómputo de AI, pero también espera que los competidores de la compañía se pongan al día. El analista ve la posibilidad de que la demanda de Nvidia disminuya en los próximos cuatro a seis trimestres.

La competencia está llegando para Nvidia, ya que tanto AMD como Intel han lanzado GPU de IA competidores. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para decir si tomarán una parte significativa del mercado a Nvidia.

La tasa de crecimiento de Nvidia seguramente disminuirá en los próximos trimestres, ya que enfrentará comparaciones más difíciles, pero el consenso de Wall Street pronostica un fuerte crecimiento continuo. Si los ingresos declinasen como parece implicar Luria, al menos en algunas categorías, la acción casi con toda seguridad se desplomaría.

2. Supermicro: 65% de caída

Al igual que Nvidia, Supermicro ha sido un gran ganador del auge de la IA. El fabricante de servidores de alta densidad, que funcionan especialmente bien para ejecutar aplicaciones de IA, ha aumentado vertiginosamente desde principios de 2023. Sus ingresos también están en alza, con un aumento de más del 100% en su trimestre más reciente.

Sin embargo, no todos los analistas están convencidos del potencial de Supermicro. Susquehanna calificó la acción como una venta, con un precio objetivo de solo $250 después del informe de ganancias de la empresa a fines de enero. Esto implica una caída del 65% en la acción desde su precio actual.

La firma de investigación reconoció el crecimiento secular en el cómputo de IA, pero vio una serie de problemas en los resultados de la empresa. Por ejemplo, a pesar del aumento de las ventas, el margen bruto de Supermicro disminuyó, lo que Susquehanna ve como una falta de apalancamiento en su modelo de negocio. También señaló un exigente requerimiento de capital de trabajo, que pudo haber llevado a la decisión de la empresa de recaudar $2 mil millones en marzo. Susquehanna también cuestionó la calidad general de las ganancias de la empresa.

La venta del viernes en las acciones de Supermicro podría presagiar problemas mayores para la empresa si su informe de ganancias del tercer trimestre decepciona. Los inversores esperan otro aumento en los ingresos cuando la empresa informe sus ganancias el 30 de abril.

Sería una sorpresa que la empresa no cumpla con sus propias proyecciones a finales de enero, ya que todavía hay grandes expectativas incorporadas en la acción. Independientemente de los números, los inversores deben esperar que la volatilidad en la acción de Supermicro continúe.

Jeremy Bowman no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda ASML, Advanced Micro Devices, Nvidia, y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool recomienda Intel y recomienda los siguientes opciones: comprar llamadas de enero de 2025 por $45 en Intel y vender llamadas de mayo de 2024 por $47 en Intel. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) Que Podrían Caer un 19% y un 65%, Según un Par de Analistas de Wall Street fue publicado originalmente por The Motley Fool