16 Entrevistas en vídeo HD exclusivas de Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca

(07/05/24)

Routes Europe 2024 tuvo lugar en Aarhus,

la segunda ciudad más grande de Dinamarca, del 22 al 25 de abril.

Con una historia que se remonta al menos al siglo VIII,

algo de arquitectura moderna sobresaliente, un hermoso

paseo marítimo y una amplia variedad de tiendas, bares, restaurantes y

otras opciones de entretenimiento, muchos de los delegados que asistieron a la ruta

desarrollo aéreo y la exposición y conferencia de servicios de aeropuertos hablaron

muy bien de la ciudad y prometieron regresar.

Routes Europe 2024 se llevó a cabo en el Scandinavian Congress Center en Aarhus, Dinamarca. Imagen de Steven Howard de TravelNewsAsia.com

Aarhus bien puede ser la segunda ciudad más grande de Dinamarca,

pero con una población de menos de 400,000 se siente más como un

pueblo grande que como una ciudad. Además, como la ciudad es bastante compacta, la mayoría de los

principales hoteles están a poca distancia de los diferentes

sitios de conferencias, exposiciones y networking, lo que hace de Aarhus un

destino perfecto para reuniones y similares.

Steven Howard de Travel News Asia estuvo en Routes

Europe 2024 y realizó una serie de entrevistas exclusivas en video HD

con delegados, preguntándoles sobre sus negocios, recuperación post-Covid,

nuevos desarrollos, últimas tendencias, mercados y objetivos para

2024 y más allá y mucho, mucho más.

Todas las entrevistas a continuación están disponibles en video HD

y también en formato de podcast de audio, con un enlace a la página de cada entrevista

respetiva que se volverá activo una vez que esté terminado.

Ver también:

Videos en HD de Routes Asia 2024 y

Videos en HD de Routes World 2023.

