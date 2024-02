Cómo jugar Hogwarts Legacy en Mac en 3 maneras

Los fans de Harry Potter que estén ansiosos por sumergirse en Hogwarts Legacy en su Mac tienen opciones, aunque no está disponible directamente para Mac. Ya sea que tenga un Mac M1, M2 o Intel, hay formas de hacer que el juego funcione, aunque no son los métodos más directos. Hogwarts Legacy es un exitoso RPG de mundo abierto ambientado en Hogwarts en la década de 1800, donde los jugadores se convierten en estudiantes que guardan un secreto que podría cambiar el mundo de la magia. Es un juego imprescindible para los aficionados, y afortunadamente, los usuarios de Mac no quedan excluidos.

¿Puede jugar Hogwarts Legacy en Mac?

Actualmente, Hogwarts Legacy está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y Nintendo Switch. Entonces, aunque el juego no está disponible para dispositivos Mac, hay una solución alternativa para esto.

Dependiendo del chipset de su Mac (Intel, M1 o M2), los usuarios pueden tener varias opciones diferentes para jugar este juego. Voy a analizar la opción de los usuarios cuando se trata de jugar, así como proporcionar instrucciones sobre cómo acceder al juego.

Hay un par de formas diferentes en que los usuarios pueden jugar Hogwarts Legacy. Voy a explicar cada método y luego explicar qué opciones tienen los usuarios según el chipset de su Mac.

En cuanto a las formas de jugar el juego, hay tres opciones disponibles para los usuarios.

Puede instalar Windows en su Mac de forma gratuita y jugar a Hogwarts Legacy a través de Boot Camp. Al optar por esta ruta, podrá jugar la versión de PC de Hogwarts Legacy en su Mac, convirtiendo su Mac en una PC. Esta opción solo está disponible para Macs basados en Intel.

Los usuarios también pueden jugar la versión de Xbox de Hogwarts Legacy instalando OneCast. Al permitirle jugar juegos de Xbox en un Mac, OneCast es su única opción al optar por esta ruta, ya que el juego no está disponible en Xbox Game Pass o Xbox Cloud. Actualmente, no hay lanzamientos previstos para estas plataformas. Esta opción puede funcionar para Macs M1/M2 e Intel.

Su tercera opción es utilizar otra plataforma de juegos en la nube. Voy a analizar Boosteroid, que tiene Hogwarts Legacy. Esta opción también funciona independientemente del chipset que tenga.

Si tiene un Mac basado en Intel, las tres opciones están disponibles para usted. Si tiene un chipset M1/M2, solo Boosteroid y OneCast funcionarán para su máquina. Actualmente, Boot Camp no tiene soporte para los chipsets basados en Apple. Puede verificar su procesador yendo a Apple > Acerca de esta Mac en la barra de menú.

¿Puede ejecutar Hogwarts Legacy en MacBook a través de Parallels?

Los usuarios también deben saber que aunque hay otra forma de ejecutar Windows en las Mac M1/M2, esto es irrelevante si está tratando de jugar Hogwarts Legacy. Si bien los usuarios no pueden utilizar Boot Camp para obtener Windows en sus Mac M1/M2, pueden usar una máquina virtual Parallels. Sin embargo, debido a que Hogwarts Legacy implementa el software de protección contra trampas Denuvo, el juego no funcionará en este entorno virtual. Boot Camp funciona porque se ejecuta de forma nativa, mientras que Parallels se ejecuta de forma virtual.

Los usuarios también deben saber que Hogwarts Legacy no está disponible en GeForce Now para Mac.

1. Ejecutar Hogwarts Legacy en Mac a través de Windows usando Boot Camp

En cuanto a utilizar Boot Camp, es una herramienta gratuita que permite a los usuarios instalar y ejecutar Windows desde una partición separada en su disco duro. Tenga en cuenta que Ventura no incluye Boot Camp, necesita una copia de Windows y Boot Camp no es compatible con las Mac M1/M2. Teniendo esto en cuenta, esta puede ser una opción viable solo para ciertos usuarios.

Por supuesto, al intentar ejecutar Hogwarts Legacy, preste atención a los requisitos del sistema. Si tiene Boot Camp, es tan simple como hacer que Windows se ejecute y luego comprar Hogwarts Legacy o la Edición Digital Deluxe en Steam.

Como se mencionó anteriormente en el artículo, ejecutar Parallels no es una opción debido a la protección contra trampas Denuvo que implementa Hogwarts Legacy. Boot Camp está bien porque ejecuta Windows de forma nativa, mientras que Parallels es una máquina virtual, algo que Denuvo no le gusta. Por esta razón, Xbox Cloud tampoco es una opción.

2. Cómo usar una Xbox para transmitir el juego a Mac con OneCast

Sin embargo, los usuarios pueden ejecutar Hogwarts Legacy a través de OneCast, que es una forma de transmitir juegos de Xbox a un Mac. Aún mejor, OneCast es compatible con chipsets Intel y Apple, lo que significa que los usuarios de M1 y M2 pueden usarlo sin problemas.

(Crédito de la foto: OneCast.)

Sin embargo, los usuarios deben tener en cuenta que si bien hay una prueba gratuita de 14 días de OneCast, luego cuesta $14.99 comprar una licencia. Por supuesto, también necesitará una copia de Hogwarts Legacy para Xbox. Tanto las ediciones estándar como las de lujo están disponibles como descargas digitales en Amazon o en la Tienda Xbox.

Tiempo necesario: 2 minutos

Cómo usar una Xbox para transmitir Hogwarts Legacy a Mac con OneCast.

Asegúrese de que su Mac y su Xbox estén en la misma red Wi-Fi. Descargue la prueba de OneCast.

Luego, arrastre OneCast a su carpeta de aplicaciones y luego inicie el programa.

Después de seguir estos pasos, OneCast debería encontrar automáticamente su Xbox en la red y recibirá una solicitud para iniciar sesión en su cuenta de Microsoft. Luego necesita conectar su controlador de Xbox a su Mac a través de Bluetooth.

Simplemente active BlueTooth y vaya a Apple > Preferencias del sistema o Apple > Configuración del sistema y seleccione Bluetooth. Encuentre su controlador de Xbox en la lista de dispositivos y seleccione Emparejar. También puede desemparejar el controlador de esta manera o desactivar su Bluetooth para desemparejar el controlador.

Cuando use OneCast, generalmente es una buena idea cerrar todas las demás aplicaciones. Hogwarts Legacy es intensivo en GPU, por lo que ejecutar otras aplicaciones puede causar ralentizaciones. Además, los usuarios también pueden intentar cambiar la calidad del video dentro de OneCast si surge un problema de lag.

3. Juega Hogwarts Legacy en Mac usando Boosteroid

Si ninguna de estas opciones le parece viable, la última opción es jugar Hogwarts Legacy en Boosteroid. Al igual que GeForce Now, Boosteroid es una forma de transmitir juegos directamente a su dispositivo. Dado que Boosteroid utiliza sus propios equipos de juegos para transmitir Hogwarts Legacy, no es necesario preocuparse por los requisitos del dispositivo.

(Crédito de la foto: Boosteroid.)

Además, también puede jugar juegos directamente desde su navegador, por lo que ni siquiera necesita preocuparse por descargas o aplicaciones. Utilizando Boosteroid, los usuarios pueden jugar a Hogwarts Legacy en su Mac, independientemente de si están utilizando un procesador M1, M2 o Intel. Sin embargo, Boosteroid todavía tiene un costo de suscripción, con precios que comienzan en $7.49 por mes. Para aquellos que desean jugar el juego sin instalar software adicional, esta puede ser una excelente alternativa.

Además, también hay disponible una aplicación de Boosteroid, que puedes encontrar aquí.

Conclusión

Si tiene muchas ganas de jugar a Hogwarts Legacy en un Mac, tiene algunas soluciones alternativas, ya que no está disponible oficialmente para Mac de Warner Bros o Avalanche Games. Si bien no hay promesas de que pronto saldrá una versión para Mac, los fans ansiosos pueden explorar soluciones de terceros para hacer que el juego funcione. Entonces, si es un usuario de Mac que no está dispuesto a esperar un posible puerto, explorar estas alternativas podría ser su boleto para disfrutar de Hogwarts Legacy. ¡Recuerde divertirse!