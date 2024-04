Reparar “Lo sentimos, no se permiten manipulaciones con el portapapeles” de 5 formas.

¿Estás viendo un error persistente de “Lo siento, no se permiten manipulaciones con el portapapeles” apareciendo repetidamente? La función de copiar y pegar aparentemente sin esfuerzo de tu Mac depende en gran medida del portapapeles, algo que quizás no consideres con frecuencia. No podrás transferir texto, imágenes o archivos a través de tu dispositivo si no funciona correctamente. Lo que supuestamente es una tarea simple de repente se volverá imposible. El mejor enfoque es resolver la causa subyacente rápidamente, aquí te mostramos qué puedes hacer.

¿Cómo puedo solucionar el error de “No se permiten manipulaciones con el portapapeles”?

1. Reiniciar los procesos del portapapeles

Tiempo necesario: 3 minutos

Reiniciar tu portapapeles o servidor del portapapeles puede eliminar cualquier error o falla menor. Este proceso en segundo plano es crucial para las funciones de copiar y pegar en tu Mac. Almacena tus datos copiados para que puedas pegarlos en otro lugar, reiniciándolo podría resolver tu problema. Aquí te mostramos cómo:

Abre Launchpad > Monitor de Actividad.

Utilizando la barra de búsqueda del Monitor de Actividad en la esquina superior derecha de la ventana, busca pboard. Deberías encontrar procesos de portapapeles o tableros a medida que escribes.

Haz doble clic en el procedimiento pboard deseado y selecciona Salir en el menú emergente.

Verás un cuadro de diálogo, puedes seleccionar Salir o Forzar salida, elige Uno.

Tu portapapeles se reiniciará automáticamente.

2. Cerrar el portapapeles a través de Terminal

También puedes usar Terminal para arreglar el servidor del portapapeles. Similar a como lo haces con el Monitor de Actividad, esencialmente estás cerrando y luego reiniciando la función.

Abre Launchpad > Terminal.

Desde Terminal, ingresa el siguiente comando: killall board o sudo killall pboard y presiona Retorno.

Es posible que necesites ingresar la contraseña de tu Mac.

Cierra Terminal.

Después, los procesos del portapapeles se reiniciarán automáticamente, aunque también es una buena idea reiniciar tu máquina.

3. Reiniciar los procesos de WindowServer

NOTA

Antes de intentar esta solución, asegúrate de guardar cualquier documento o dato dentro de cualquier ventana abierta.

WindowServer ayuda a controlar los procesos en segundo plano dentro de las ventanas abiertas en tu dispositivo. Si esta función se bloquea, es posible que obtengas un error de copiar y pegar.

Abre Monitor de Actividad.

En la caja de búsqueda, escribe WindowServer.

Haz doble clic en el proceso WindowServer.

Selecciona Salir o Forzar salida y luego sal de Monitor de Actividad.

4. Escanea tu Mac en busca de virus

Realiza un escaneo antivirus para verificar la presencia de malware o virus. Es importante descartar software malicioso que pueda atacar específicamente tu portapapeles, interfiriendo con los procesos y comprometiendo tus datos. Estos programas astutos pueden monitorear todo lo que copias. En casos peores, algunos delincuentes incluso los usan para secuestrar portapapeles y alimentarles información falsa.

Lo ideal es buscar opciones de antivirus diseñadas para macOS. Según nuestra revisión más reciente de herramientas antivirus para Mac, Intego, Bitdefender y Norton ofrecen las mejores tasas de detección de virus en varios dispositivos Apple.

5. Usa un administrador de portapapeles de terceros

Como último recurso, puedes considerar usar administradores de portapapeles de terceros. Aunque pueda parecer una molestia, estas herramientas ofrecen beneficios más allá de la simple función de copiar y pegar. Almacenan un historial más amplio de datos copiados, te permiten fijar elementos de uso frecuente y sincronizar tu portapapeles en múltiples dispositivos que no sean de Apple.

¿Por qué no puedo copiar nada en mi portapapeles?

Si estás recibiendo un mensaje de “Lo siento, no se permiten manipulaciones con el portapapeles”, significa que estás teniendo problemas con la función. No podrás usar la función de copiar y pegar hasta que se resuelva el problema. Las razones para esto incluyen que el portapapeles se bloquee, copiar algo más allá del límite del portapapeles, tu almacenamiento está lleno o que el Mac no esté funcionando correctamente.

La función de copiar y pegar es crucial para muchos usuarios. Si descubres que sigues teniendo problemas, tal vez quieras hablar con el Soporte de Apple, los técnicos certificados pueden verificar defectos de hardware subyacentes o problemas de software más graves.