¿Por qué la cuota de casta es un tema candente en la política de Karnataka?

El primer ministro Modi puede haber generado controversia al acusar al Congreso de quitar la reserva a los OBC y SC/ST para dársela a los musulmanes, pero en Karnataka, que citó como ejemplo, el tema ha dominado múltiples elecciones, incluidas las elecciones de la asamblea de 2023 que ganó el Congreso. De hecho, la acción en Karnataka precede a la demanda de un censo de castas por parte del congresista Rahul Gandhi y el presidente del AICC Mallikarjun Kharge, que llegó tras una encuesta estatal en Bihar.

Respondiendo a las críticas del PM, Kharge dijo a TOI: “Aunque popularmente se le llame censo de castas, lo que estamos proponiendo es una encuesta socioeconómica y educativa que tiene como objetivo evaluar e identificar a las comunidades elegibles para los programas de bienestar. Ya hemos implementado varios programas como MGNREGA, que no se basan en la casta, sino en las necesidades de todas las comunidades. Modi está convirtiendo el tema en un asunto comunal únicamente por ganancias electorales.”

Karnataka ha estado a la vanguardia en el tema del censo de castas, al igual que con las ‘garantías’ de esta temporada, y un informe al respecto fue presentado por una comisión presidida por Jayaprakash Hegde, ahora candidato del Congreso en Udupi-Chikmagalur. El gobierno de Siddaramaiah aceptó el informe pero aún no ha implementado sus recomendaciones.

Las campañas de las elecciones de la LS en Karnataka incluyen la narrativa de las OBC. Si Siddaramaiah con sus credenciales de Ahinda es el actor principal del Congreso, el BJP ha estado presentando al PM Modi como el rostro de las OBC.

Shivaraj Thangadagi, ministro de bienestar de las clases atrasadas de Karnataka, dijo a TOI: “Nuestro gobierno ha hecho lo que ninguno había hecho antes al aceptar el informe. Su implementación beneficiará no solo a las comunidades atrasadas, sino también al partido, por cumplir con su compromiso. Las preocupaciones de otras comunidades serán abordadas al implementar esto.”

El ministro de Interior de la Unión, Amit Shah, y el líder de la oposición de Karnataka R Ashoka han reiterado cómo el BJP está con las OBCs, con Modi siendo el “sabse bada (más grande) OBC” durante sus campañas en el estado. A nivel nacional, Nitish Kumar, que había encargado el censo de castas de Bihar, y el Congreso preocupado por las matrices de castas en los distintos estados, han visto al partido usar la carta de las OBC con cautela, pero la han incluido en su manifiesto nacional, mientras que el BJP continúa cortejando activamente a estas comunidades.

“El Congreso no toleró a los líderes de las clases extremadamente atrasadas. En 1987, el Congreso se negó a aceptar a Karpoori Thakurji como líder de la oposición, a quien honramos hace unos días con el Bharat Ratna. En estos días, los colegas del Congreso expresan preocupación sobre el número de personas de clases atrasadas en el gobierno, dónde están posicionados… Pero me sorprende que no noten al OBC más grande (refiriéndose a él mismo)”, dijo Modi al Parlamento el 5 de febrero.

El PM describiéndose a sí mismo como el OBC más grande se produjo poco después de que Rahul afirmara que la casta Teli de Modi no formaba parte de las otras castas atrasadas.

Escena Nacional

El primer censo de castas apropiado de la India fue llevado a cabo por los británicos en 1931. Posteriormente, mientras que la Constitución abordaba la educación y las reservas de empleos para SC/STs, el primer gobierno independiente se dio cuenta de que había numerosas comunidades atrasadas desfavorecidas, lo que llevó a la comisión Kaka Kalekar en 1953, que recomendó una enumeración de castas en el censo de 1961.

Pero fue el informe de la Comisión Mandal en 1980 lo que resultó crucial, identificando 3,742 comunidades OBC y recomendando cuotas del 52%, aunque solo se implementaron reservas del 27% por el gobierno de V P Singh en 1989 en medio de protestas violentas y batallas legales.

Un fallo histórico de 1993 de la Corte Suprema (caso Indira Sawhney) limitó las reservas totales al 50% pero permitió excepciones. También introdujo la ‘capa cremosa’ excluida de la reserva, basada en límites de ingresos anuales, actualmente Rs 8 lakh.

Pioneros de Karnataka

El gobernante de Mysore, Nalvadi Krishnaraja Wadiyar, nombró a la comisión Leslie Miller para examinar la subrepresentación de los no brahmánicos en 1918, a pesar de la oposición del entonces Divan M Visvesvaraya.

Después de la Independencia, la Comisión Nagana Gowda (1960) recomendó cuotas del 45% para empleos y del 50% para educación para las OBC, excluyendo a los Lingayats, lo que impidió la implementación. Luego, el panel LG Havanur de 1975 elevó el porcentaje al 32% en las tres categorías que introdujo. Pero la exclusión de los Lingayats nuevamente causó fricciones.

Para abordar esto, se formó la comisión T Venkataswamy, que, en su informe de 1986, incluyó algunas subcastas de Lingayats y, nuevamente, la Comisión O Chinnappa Reddy de 1990 incluyó a los musulmanes, Vokkaligas y Lingayats, pero los dos últimos estaban insatisfechos con la representación. Esto finalmente llevó a la creación de una comisión permanente de BC, con la primera en 1994 liderada por Kudur Narayana Pai.

La recomendación del informe Chinnappa Reddy se implementó en 1994-95 y desde entonces se ha utilizado como matriz para las reservas en el estado.

Y en 2015, el CM Siddaramaiah estableció la comisión H Kantharaju para llevar a cabo una encuesta socioeconómica educativa, comúnmente llamada encuesta de castas. Aunque el mandato de Siddaramaiah terminó antes de que se presentara el informe, el contenido filtrado causó malestar entre Vokkaligas y Lingayats. Los gobiernos posteriores no aceptaron el informe citando razones, incluida una tecnicidad que el secretario miembro no lo había firmado. Esto llevó a la comisión Jayaprakash Hegde a revisitar el informe del panel Kantharaju. La comisión Hegde ha presentado desde entonces su informe al gobierno de Siddaramaiah.

Mientras tanto, el gobierno de Basavaraj Bommai del BJP en diciembre de 2022 reorganizó las categorías en las que se estaba implementando la reserva existente. Eliminó a los musulmanes y agregó una cuota adicional para los Vokkaligas y Lingayats. Pero su implementación está detenida ya que hay un caso pendiente ante la Corte Suprema.