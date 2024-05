El gobierno federal rechaza la solicitud de Toronto para la despenalización de las drogas.

El gobierno federal ha rechazado una solicitud de Toronto para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas para uso personal después de una cada vez más amarga disputa pública sobre la petición de la ciudad.

En la tarde del viernes, Health Canada emitió un comunicado confirmando que la solicitud había sido rechazada, algo que el gobierno provincial de Ontario pidió al cuerpo federal que hiciera el jueves.

La Ministra Federal de Salud Mental y Adicciones Ya’ara Saks rechazó la oferta aproximadamente dos años después de que se presentara por primera vez.

“Hoy, la Ministra Saks ha rechazado la solicitud, propuesta por la Salud Pública de Toronto, de despenalizar la posesión personal de drogas y sustancias controladas para las personas en Toronto”, decía el comunicado.

Health Canada dijo que “sigue comprometido con abordar el consumo de sustancias y la adicción como un problema de salud,” y colaborará con otros niveles de gobierno para reducir el daño.

Ontario advirtió a la Salud Pública de Toronto el jueves que retirara su solicitud de despenalización y dijo que no la apoyaría bajo “ninguna circunstancia.”

El primer ministro Doug Ford prometió luchar contra la solicitud de despenalización “con uñas y dientes.”

En una declaración propia, la directora de salud de Toronto, Dra. Eileen de Villa, reiteró su postura de que la “despenalización es una herramienta de política basada en evidencia” para facilitar que las personas busquen ayuda.

Toronto había solicitado la despenalización a principios de 2022, sugiriendo que ayudaría a combatir un creciente número de muertes por sobredosis de opioides.

Los opioides, predominantemente el fentanilo, han causado estragos en Canadá en la última década, matando a miles de personas cada año. En Toronto, más de 500 personas mueren por toxicidad de drogas cada año.

Ontario dijo que los resultados de un “desastroso” programa piloto en Columbia Británica demuestran que un enfoque de despenalización no funciona.

“En cambio, fomenta comportamientos peligrosos en espacios públicos, victimiza a personas inocentes y socava la capacidad de las fuerzas del orden para proteger nuestras comunidades”, escribieron Jones y Kerzner.

El gobierno de B.C. recibió recientemente la aprobación federal para volver a criminalizar la posesión pública de drogas, un importante retroceso para el piloto único en su tipo en Canadá.

Ford reaccionó al rechazo del gobierno federal a la solicitud de Toronto en las redes sociales con una palabra: “Bien”.

– con archivos de The Canadian Press