La historia dice que el Nasdaq podría dispararse en 2024. Aquí hay 1 acción de Inteligencia Artificial (IA) que parece estar lista para prosperar.

Después de una brutal liquidación del mercado en 2022, la emoción en torno a la inteligencia artificial (IA) ayudó a impulsar el aumento del 43% del Nasdaq Composite en el año pasado. Las acciones de los “Siete Magníficos” -Amazon (NASDAQ: AMZN), Apple, Alphabet, Microsoft, Meta, Nvidia y Tesla- contribuyeron en gran parte a las ganancias del mercado.

Microsoft y Alphabet iniciaron la revolución de la IA tras inversiones llamativas en startups, incluyendo el desarrollador de ChatGPT, OpenAI y Anthropic.

Amazon no parecía estar avanzando al mismo ritmo que sus grandes competidores tecnológicos en lo que respecta a la IA. Sin embargo, durante el último año, la empresa ha avanzado discretamente en este espacio, y los inversores están comenzando a comprender el potencial de la compañía como líder en IA.

Veamos los movimientos que Amazon está haciendo y cómo la IA podría abrir su próxima frontera de crecimiento.

Las señales son alentadoras

En los últimos cincuenta años, el Nasdaq ha producido rendimientos anuales negativos en catorce oportunidades. Pero curiosamente, solo hay dos períodos en los que hubo más de un año consecutivo de declive: 1973-1974 y 2000-2002.

Desde 2001, el Nasdaq ha experimentado caídas anuales de un 30% o más en tres ocasiones: en 2002, 2008 y 2022. Sin embargo, después de los colapsos del mercado en 2002 y 2008, el índice se disparó en los años siguientes. El índice tuvo un rendimiento promedio del 16% por año de 2003 a 2007, con aumentos que oscilaron entre un 1,4% y un 50%. Y en 2009 y 2010, aumentó en un promedio del 30%, un 44% en un año y un 17% en el siguiente.

Si la historia se repite, es probable que el Nasdaq logre ganancias este año. Pero, ¿se repetirá la historia? Nadie lo sabe.

Incluso si nadie sabe qué pasará, la idea general es que los mercados de capitales son resilientes y tienden a recuperarse relativamente rápido. Y aunque Amazon se ha visto afectada en el lado del comercio electrónico y la informática en la nube, ha realizado una serie de movimientos estratégicos que deberían alentar a los inversores, especialmente a medida que aumenta el optimismo para un sólido 2024 para el Nasdaq.

El imperio de IA de Amazon

Amazon captó los titulares tras su inversión en Anthropic, respaldada por Alphabet, a finales de 2023. Si bien esto podría haber dado la impresión de que Amazon estaba tratando de ponerse al día con Microsoft y Alphabet, el acuerdo tuvo varias características importantes.

Para empezar, Anthropic usará Amazon Web Services (AWS) como su proveedor principal de servicios en la nube. Anthropic también usará los propios chips de Amazon para entrenar modelos de inteligencia artificial generativa futuros. Esta asociación es importante por varias razones.

En primer lugar, el crecimiento de los ingresos de AWS se ha desacelerado durante muchos trimestres. La incorporación de Anthropic al ecosistema de AWS debería ayudar a darle nueva vida al líder de la informática en la nube a medida que abre la puerta a una multitud de nuevas aplicaciones impulsadas por la IA.

El uso de los chips Trainium e Inferentia de Amazon podría representar una oportunidad sutil, ya que el mercado de semiconductores de IA está dominado en este momento por Nvidia y Advanced Micro Devices.

El gráfico a continuación muestra la relación precio/ventas (P/S) de Amazon en comparación con sus competidores de los Siete Magníficos. La métrica muestra cuánto están pagando los inversores en comparación con los ingresos de la empresa.

La acción de Amazon luce magnífica

Gráfico del P/S de AMZN

El P/S de la compañía de 3,1 no solo es el más bajo entre sus grandes competidores tecnológicos, sino que también es plano en comparación con su promedio de diez años.

Es tanto intrigante como desconcertante que el P/S de Amazon haya permanecido plano teniendo en cuenta cuánto ha evolucionado la compañía en la última década. Para mí, los inversores no están apreciando lo suficiente la asociación de la compañía con Anthropic, y probablemente ven la competencia de Microsoft y Alphabet como demasiado difícil de superar. Pero creo que eso es un error.

AWS está pasando por una nueva fase de su evolución, y la IA está en el centro. A medida que la IA generativa se convierte en un foco más importante para los presupuestos de TI, creo que no pasará mucho tiempo antes de que el gasto en software empresarial cambie de aplicaciones principalmente en las instalaciones a protocolos basados más en la nube.

El desarrollo de sus propios chips por parte de Amazon y su acuerdo con Anthropic son pasos importantes para aprovechar esta tendencia. Si bien los inversores quizás no estén presenciando un crecimiento tipo cohete todavía, la posición de la empresa en IA no debería pasarse por alto. Las perspectivas a largo plazo son alentadoras, y ahora es una tentadora oportunidad para usar un promedio de costos en dólares para comenzar a comprar acciones.

