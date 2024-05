Las tropas de Israel continúan publicando videos de abuso a pesar de su promesa de actuar.

Los soldados de Israel están compartiendo fotos y videos de detenciones palestinas en Cisjordania ocupada, a pesar de la promesa del ejército de actuar ante conductas previas reveladas por la BBC.

Expertos legales dicen que la filmación, y su publicación en línea, podría ser un crimen de guerra.

La BBC ha analizado 45 fotos y videos, que incluyen imágenes de detenidos con banderas israelíes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que los soldados han sido disciplinados o suspendidos en caso de “comportamiento inaceptable”.

No comentó sobre los incidentes individuales o los soldados que identificamos.

El derecho internacional dice que los detenidos no deben ser expuestos a humillaciones innecesarias o curiosidad pública, sin embargo, expertos en derechos humanos dicen que la publicación de videos de detención hace justamente eso.

En febrero, BBC Verify informó sobre la mala conducta de los soldados de las FDI en las redes sociales durante la guerra en Gaza que comenzó después de un ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, que mató a unas 1,200 personas. Más de 252 fueron tomadas como rehenes. Desde entonces, más de 34,000 personas han sido asesinadas en la ofensiva de Israel en Gaza, según el ministerio de salud dirigido por Hamas en el territorio.

Durante nuestra investigación anterior, notamos -y comenzamos a investigar- un patrón similar de comportamiento en Cisjordania, que ha experimentado un aumento de la violencia en el mismo período.

A pesar de los informes anteriores de la BBC sobre la mala conducta en las redes sociales de los soldados israelíes y la posterior promesa del ejército de actuar según nuestros hallazgos, un ex soldado israelí, Ori Givati, dice que no está sorprendido de escuchar que esta actividad está continuando.

Un portavoz de Breaking The Silence -una organización para ex y actuales soldados israelíes que trabaja para exponer presuntas irregularidades en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)- el Sr. Givati agregó que de hecho cree que el actual discurso político de extrema derecha en el país lo está fomentando aún más.

“No hay repercusiones. Son alentados y apoyados por los ministros de gobierno más altos”, dijo.

Y dice que esto contribuye a una mentalidad a la que el ejército ya está suscrito.

“La cultura en el ejército, cuando se trata de palestinos, es que son solamente objetivos. No son seres humanos. Así es como el ejército te enseña a comportarte.”

Israel ha construido alrededor de 160 asentamientos que albergan cerca de 700,000 judíos desde que ocupó la Cisjordania y Jerusalén Este -terrenos que los palestinos quieren como parte de un futuro estado- en la guerra de Medio Oriente de 1967. La mayoría de la comunidad internacional considera los asentamientos ilegales según el derecho internacional, aunque Israel lo disputa.