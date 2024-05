La Gran Crisis Financiera impulsó el auge del crédito privado, pero SVB fue su verdadero momento ‘histórico’, explica el copresidente de Sixth Street.

“

La Crisis Financiera Global arrojó a millones de estadounidenses de sus hogares y trabajos, trastornando toda la economía. Pero para la industria del crédito privado, fue en realidad un despertar de cierto modo.

En las últimas décadas, los problemas de los bancos de EE. UU. han representado una oportunidad para el mercado de crédito privado, y esto es especialmente cierto en el caso de la Crisis Financiera Global y el colapso del Banco del Valle del Silicio en marzo pasado. Cuando los bancos enfrentan problemas, el deseo de las empresas estadounidenses por capital rara vez disminuye drásticamente, lo que deja espacio para prestamistas alternativos.

En la conferencia Fortune Future of Finance el jueves, Joshua Easterly, co-CIO y co-presidente de la firma de inversión global Sixth Street, explicó cómo estaba trabajando en Goldman Sachs después de la Crisis Financiera Global en 2009, dirigiendo un equipo que realizaba transacciones en deuda en dificultades y situaciones especiales en los mercados públicos y privados, cuando se dio cuenta de que la industria crediticia había cambiado para siempre.

“Fue la consecuencia prevista, no la consecuencia no prevista de las regulaciones posteriores a la crisis”, dijo sobre el auge del crédito privado. “Los responsables políticos… querían descubrir cómo alejar el riesgo del contribuyente, pero no podías aplastar la economía reduciendo el crédito, por lo que creció la historia del crédito privado.”

Easterly argumentó que la industria del crédito privado tiene un “mejor modelo” que la industria bancaria en lo que respecta al riesgo crediticio, porque tiene más capital para préstamos en los balances. Y eso lo llevó a una sorprendente realización en 2009. “¿Eh? Creo que necesito buscar un nuevo trabajo”, recordó que dijo a un colega. “Así que [el cambio al crédito privado] fue un poco por necesidad.”

Carey Lathrop, socio y director de operaciones de crédito en Apollo Global Management, hizo eco de los comentarios de Easterly, señalando que cuando comenzó en la industria crediticia privada “estaba claro lo difícil que era lograr cosas que tenían sentido económico” en los mercados públicos después de la Crisis Financiera Global.

El auge del crédito privado desde 2008 ha sido histórico, por decir lo menos. Antes de la crisis, había menos de $400 mil millones en activos totales y capital comprometido en crédito privado. En 2023, esa cifra saltó a $2.1 trillones, según el Fondo Monetario Internacional. Pero no fue solo la Crisis lo que impulsó el auge del crédito privado. Después del colapso de varios bancos regionales en marzo de 2023, encabezado por el banco enfocado en startups tecnológicas Banco del Valle del Silicio, las empresas de todo el país recurrieron una vez más al crédito privado en medio de una crisis de liquidez.

Mientras que el Banco del Valle del Silicio luchaba después de que las tasas de interés aumentaron rápidamente y devaluaron sus bonos a largo plazo, lo que provocó una fuga de depósitos de su lista de clientes influyentes y bien conectados, la forma en que opera el crédito privado puede llevar a una mayor estabilidad en momentos difíciles.

Lathrop de Apollo explicó que bancos como el Banco del Valle del Silicio “tenían esta discrepancia con muchos activos a largo plazo con activos a corto plazo”, lo que llevó a pérdidas no realizadas en sus libros a medida que las tasas subían. Pero el crédito privado no tiene este mismo problema. “No dirigimos el negocio [de crédito privado] de esa manera”, señaló. “Estábamos mucho más financiados en masa.”

Para su argumento, a diferencia de los bancos, que financian la mayoría de sus préstamos a través de depósitos de clientes (y a menudo depósitos no asegurados), los fondos de crédito privado tienden a utilizar dinero de inversores adinerados e instituciones para hacer préstamos, lo que los expone menos a las tasas de interés crecientes.

Easterly de Sixth Street dijo que el drama del Banco del Valle del Silicio mostró “la solidez” del modelo de negocio del crédito privado, atrayendo a una gran cantidad de nuevos clientes. “Creo que fue un momento crucial para el valor de la clase de activos.”

